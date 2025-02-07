OM SYSTEM OM-3 Geliyor!

OM SYSTEM, şık, kompakt ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çeken yeni kamerası OM-3'ü duyurdu.

OM Digital Solutions, yaratıcı fotoğrafçılığı yeniden tanımlayan değiştirilebilir lensli bir kamera olan OM SYSTEM OM-3’ü duyurdu. Mart 2025’te mağazalarda satışa sunulacak olan OM-3, klasik bir SLR tasarımının zamansız zarafetini, fotoğrafçıları ve video yaratıcılarını güçlendirmek için yenilikçi özelliklerle birleştiriyor.

Efsanevi Olympus OM-1 SLR’sinden esinlenen şık, kompakt gövdesiyle OM-3, amiral gemisi seviyesinde performans, özelleştirilebilir yaratıcı araçlar ve sağlam video yetenekleri sunuyor. Hem form hem de işlev talep edenler için tasarlanan bu kamera, ister durağan görüntüler ister sinematik içerikler çekiyor olsun, kullanıcıları sanatsal potansiyellerini keşfetmeye davet ediyor.

OM SYSTEM OM-3 Özellikleri ve Teknoloji Detayı:

OM SYSTEM OM-3, mirası ve yeniliği kusursuz bir şekilde harmanlıyor. Olympus OM-1’in klasik penta prizmasından, delta biçimli gövdesinden ve film fotoğrafçılığı günlerinden kalma dokunsal üst kadranlarından ilham alan OM-3, birçok fotoğrafçının isteklerini karşılayan yüksek kaliteli, kompakt, hafif bir gövdede son teknolojiyi birleştiriyor.

Güçlü Görüntüleme Teknolojisi: TruePic X görüntü işlemcisi ve 20,37 MP yığınlı BSI Live MOS sensörüyle donatılan OM-3, M.ZUIKO DIGITAL lenslerin performansını en üst düzeye çıkararak olağanüstü görüntü kalitesi sunar

Endüstri Lideri Sabitleme: 5 eksenli Görüntü Sabitleme, merkez için 6,5’e kadar deklanşör hızı adımı ve köşe için 5,5’e kadar telafi sağlar. Uyumlu lenslerle eşleştirildiğinde, kamera, merkezde 7,5’e kadar ve köşede 6,5’e kadar deklanşör hızı adımı sağlayan Sync IS’yi destekler ve her senaryoda bulanık olmayan görüntüler sağlar.

Macera için yaratıldı: IP53 sıçrama ve toz direncine sahip magnezyum alaşımlı gövde, zorlu koşullarda güvenilir performans sağlarken, -10°C’ye kadar donma önleyici özelliği fotoğrafçıların her ortamda anları yakalamasını sağlar.

Sanatsal İfade için Özelleştirilebilir Profiller

OM-3’ün sezgisel Renk ve Monokrom Profil Kontrolleriyle klasik film fotoğrafçılığının görünümünü yeniden yaratın.

Renk Profili Kontrolü: Zengin, dinamik tonlar için Vurgu ve Gölge Kontrolü ile birlikte 11 seviyede 12 rengin doygunluğunu ayarlayın. Derin, dinamik tonlar için ‘Standart’, ‘Chrome Film Zengin Rengi’, canlı doygunluk ve zengin renkler sağlayan ‘Chrome Film Canlı’ veya açık, yumuşak tonlar için ‘Chrome Film Yumuşak Ton’ gibi dört ön ayardan birini seçin.

Monokrom Profil Kontrolü: Dört efekte kadar bir kombinasyon uygulayın. Ön ayarlar arasında Renk Filtresi efekti, Vurgulama ve Gölge Kontrolü, Gölgelendirme efektleri, Film Gren efekti ve benzersiz siyah beyaz görüntüler için Monokrom Renk efekti bulunur. Aşağıdaki dört ön ayar mevcuttur: Standart, çarpıcı siyah beyaz görüntüler için film gren efekti kullanan Klasik Film S&B, kızılötesi filmin görünümünü simüle eden Klasik Film IR ve ince bir bitiş için kontrastı azaltan Klasik Film Düşük Kontrast.

Hesaplama Özellikleri…

OM-3, gelişmiş son işlem araçlarını doğrudan kameraya taşıyarak fotoğrafçılara parmaklarının ucunda benzersiz bir yaratıcı kontrol sağlıyor.

Sezgisel CP düğmesi ve Kontrol Kadranı aracılığıyla Yüksek Çözünürlüklü Çekim (Üçayak ve Elde Taşınabilir), Canlı ND/GND, HDR, Odak Yığma ve Çoklu Pozlama gibi özelliklere erişin. Karmaşık efektleri anında oluşturarak zamandan tasarruf edin ve iş akışınızı geliştirin; ek yazılım gerekmez.

Sinematik Video Yetenekleri

Video yaratıcıları için optimize edilmiş OM-3, yüksek kaliteli, profesyonel düzeyde videolar çekmede mükemmeldir:

Güvenilirlik için Isı Yönetimi: 40°C’de 30 dakikaya kadar sürekli veya 25°C’de süresiz olarak aşırı ısınmadan kayıt yapın.

Sorunsuz Mod Geçişi: Yaratıcı akışınıza uyması için hareketsiz, video ve yavaş/hızlı çekim arasında modları zahmetsizce değiştirin.

OM-Cinema Video Profilleri: Profesyonel hikaye anlatımı için özel olarak tasarlanmış gelişmiş ayarlarla sinematik kaliteye ulaşın.

Ek Özellikler:

* 1053 noktalı Çapraz Tip Çip Üzerinde Faz Algılama Dört Piksel AF

* İnsanlar, motor sporları, kuşlar ve evcil hayvanlar dahil olmak üzere nesneler için AI Algılama AF

* Astrofotoğrafçılık için Yıldızlı Gökyüzü AF

* 50 fps’de AF izlemeyle 120 fps’ye kadar yüksek hızlı ardışık çekim

* Deklanşöre tam basmadan önce 70 kareye kadar çekim yapmak için Pro Yakalama Modu

* Ayarların kişiselleştirilmesi için Özel Mod Etiketleri

* Video modlarını etkinleştirmek için özel ayar seçenekleri