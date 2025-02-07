ASUS Türkiye, yeni OLED monitör serisini tanıttı

ASUS Türkiye, en yeni OLED monitörlerini içerik üreticileri ve iş ortaklarının katıldığı lansman etkinliğiyle tanıttı.

Etkinlikte, dünyanın ilk 27” 4K OLED Oyuncu Monitörü ROG Swift OLED PG27UCDM, dünyanın ilk parlak WOLED Oyuncu Monitörü XG27AQDMG ve dünyanın ilk 1440p 480 Hz oyuncu monitörü ROG Swift OLED PG27AQDP’nin de aralarında bulunduğu ASUS OLED monitör ailesi ziyaretçilerle buluştu.

Profesyoneller için tasarlanan ProArt ürün ailesinin yeni modeli ProArt Display OLED PA32UCDM ve ASUS’un ZenScreen serisi taşınabilir monitör ailesinin yeni OLED üyesi ZenScreen Duo OLED MQ149CD içerik üreticilerinden yoğun ilgi gördü. ASUS, son kullanıcılara yönelik oyuncu ürünlerinden, iş dünyası ve içerik üreticiler için geliştirilen profesyonel modellere kadar her alanda yeni ürünler geliştirmeye devam edecek.

Etkinlikte dünya ve Türkiye monitör pazarı hakkında bilgiler paylaşan ASUS Türkiye OPBG İş Geliştirme Müdürü Recep Kulan, “ASUS olarak, oyuncu monitörü alanında lider marka konumundayız ve OLED monitör pazarında yüzde 23’ün üzerindeki pazar payımızla dünyadaki lider markalar arasında yer alıyoruz. Türkiye’de de gaming monitör kategorisinde birinci marka olduğumuzu belirtmekten gurur duyuyorum. Geçtiğimiz yıl gaming OLED pazarında tüm dünyada yüzde 300’ün üzerinde bir büyüme kaydettik. Bu başarı, OLED monitör teknolojilerini geliştirmeye olan bağlılığımızın ve yenilikçi ürün portföyümüzün bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde OLED odaklı monitör portföyümüzü ve satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimize en iyi oyun deneyimini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.