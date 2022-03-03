ViewSonic ColorPro VP56 Monitör Serisi Geliyor!

ViewSonic, ColorPro VP56 monitör serisi ile yaratıcı çalışmaları dijital ortamda daha kolay ve kusursuz üretme imkanı sunuyor.

ViewSonic’in yeni ürünü ColorPro VP56 monitör serisi; dijital hayalleri kusursuz renkler ve anında uygulanabilir farklı çalışma modlarıyla gerçeğe dönüştürüyor. Zengin özelliklerle donatılan seri, fotoğraf ve video düzenlemelerini bir yandan kolaylaştırırken bir yandan da daha mükemmel sonuçlar almanıza olanak tanıyor.

Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, ColorPro VP56 monitör serisi ile yaratıcı çalışmaları dijital ortamda daha kolay ve kusursuz üretme imkanı sunuyor. Kullanıcı dostu düzenleme özellikleriyle donatılan seride yer alan çalışma modları, görüntü ve video düzenlemeyi oldukça kolaylaştırıyor. Yeni monitör serisinde yer alan Yerleşik Manzara/Portre Modu, fotoğraf düzenlemede görüntülerin ayrıntılarını ve keskinliğini optimize etmeyi sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca 3D, mühendislik veya teknik çizim çizgilerini ve ayrıntılarını vurgulamak için olağanüstü görüntü kontrastı sağlayan CAD/CAM modundan da yararlanabiliyor. ColorPro VP56 monitör serisinde yer alan Video Düzenleme Modu, kontrastı güçlendirerek videoları şaşırtıcı derecede canlı hale getiriyor.

Canlı renkler için Pantone onayı

ColorPro VP56, uluslararası renk standartları için Pantone tarafından onaylanmış olup gerçeğe yakın görüntüler üretmek için %100 sRGB geniş renk gamını da kapsıyor. Çıplak gözle görülen renkten ayırt edilemeyen çarpıcı renk reprodüksiyona sahip olan monitör serisi, fabrikada kalibre edilmiş uygun renk doğruluğu ile birlikte kullanıcıya sunuluyor.

Serinin bir başka özelliği ise USB-C 3.2 bağlantısı HDMI 1.4 ve DisplayPort ile donatılmış olması. Böylece çevre birimlerini kendine kolaylıkla bağlayabiliyor. Bu özellik, 60W yüksek hızla şarj etme kolaylığı dışında tek kablolu çözümü aracılığıyla veri, video ve ses aktarımı yaparak, kullanıcıların diğer cihazlarla kolayca eşleşmesini de sağlıyor.

Gözlerinizin yorulmaması için Mavi Işık Filtresi

VP56 serisinde dikkat çeken bir diğer özellik de, uzun süreli çalışmalarda ortaya çıkabilecek göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan Mavi Işık Filtresi Modu ve Flicker-Free göz koruma teknolojisi. Kullanıcı dostu seri; kendi ekseni etrafında dönme, eğme ve yükseklik ayarları ile en rahat monitör konumlandırmasını sağlıyor. Ayrıca Auto Pivot işlevi, kullanıcıların monitörü basitçe döndürmesiyle, tam boyutlu portre ve manzara fotoğrafları arasında geçiş yapmayı kolaylaştırırken, vDisplay Manager ile aynı anda görüntüleme ve düzenleme için bölünmüş ekran da sağlıyor.

Yeni monitör serisinde yer alan modeller arasında 2K QHD ve 4K UHD çerçevesiz IPS panellere sahip VP2756, VP3456 ve VP3256 bulunuyor.