ASUS, ZenBeam E2 modelini duyurdu

ASUS kablosuz mini projektör modeli ZenBeam E2’yi duyurdu. ZenBeam E2, mobil içerikleri yansıtmak için Otomatik Portre moduna sahip. 300 LED lümen ışık kaynağıyla donatılan model, net ve parlak WVGA (854 x 480) görüntüler yansıtabiliyor. 5 watt hoparlör de güçlü ve berrak sesler sunuyor. HDMI ile görüntü kaynaklarına bağlanabilen ZenBeam E2, kablosuz görüntü aktarım imkanı da sunarak kullanıcılara daha fazla esneklik sağlıyor. Yerleşik pil ile 4 saate kadar video oynatabilen ZenBeam E2, mobil cihazları şarj etmek için de kullanılabiliyor. ZenBeam E2, hem koruma hem de taşıma için kullanışlı bir çantayla birlikte geliyor.

Çok yönlü ve esnek

Kompakt boyutlardaki ASUS ZenBeam E2 kablosuz projektör, Otomatik Portre moduyla kullanıcıların istedikleri zaman görüntü yönünü değiştirmesini sağlıyor. ZenBeam E2 yatay konumdan dikey konuma geçirildiğinde görüntü de otomatik olarak uygun yönde değişiyor. Yerleşik G sensörü Otomatik Portre modundayken yanlardaki siyah kısımları ortadan kaldırıyor. Böylece kullanıcılar sosyal medya içeriklerini ve canlı yayınları büyük ekranda rahatlıkla izleyebiliyor.

Ürünle birlikte gelen WiFi aygıtı sayesinde kullanıcılar Android, iOS ve Windows 10 cihazlarından kablosuz yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı yapabiliyor. Çeşitli giriş kaynaklarıyla uyumluluk için bir adet HDMI bağlantı noktasına sahip olan üründe USB WiFi aygıtı ve güç çıkışı için de bir adet USB Type-A girişi yer alıyor.

Sinema deneyimi

ZenBeam E2, dar alanlarda bile 100 inç WVGA (854×480) görüntüler sunarak büyük ekran keyfi yaşatıyor. FHD içeriklerle uyumlu olan ürün, 30.000 saat kullanım ömrüne sahip 300 LED lümen parlaklığında bir ışık kaynağından yararlanıyor. ASUS SonicMaster teknolojisini kullanan yerleşik 5 watt hoparlör berrak ve güçlü sesler sunuyor.

Her yerde eğlence

ASUS ZenBeam E2 yalnızca 410 gram ağırlığında. 110×39.5×107 mm boyutlarındaki bu kompakt ürün sürekli seyahat edenler için açık hava kullanmaya son derece uygun. Ürün ayrıca kolayca taşınabilen bir çantayla birlikte geliyor. ZenBeam E2 yerleşik piliyle tek şarjda 4 saate kadar video izleme imkanı sunuyor. Bu süre uzun sunumlar veya uzun metrajlı filmler için fazlasıyla yeterli. Ayrıca USB Type-A bağlantı noktası sayesinde ZenBeam E2’yi bir taşınabilir güç kaynağı olarak diğer cihazları şarj etmek için kullanmak mümkün.