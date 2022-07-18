Mobil İnternet Her Yerde

Sabit internet olmayan yerlerde internet erişimi için mobil internet çözüm oluyor. Operatörlerin yatırımları arttıkça artık hemen her yerde 4G ya da 4.5G bağlantıya ulaşmak mümkün ve mobil internet ile iş, eğlence pek çok uygulama sorunsuz yapılabiliyor. Pandemi döneminde büyük şehirlerden kaçarak Ege ve Akdeniz kasabalarında yaşamaya başlayan pek çok aile, eğer bulunduğu bölgede sabit internet yoksa ya da yetersizse, internet sorununu mobil hatlar ve bu mobil interneti dağıtmayı sağlayan MiFi (mobil WiFi) cihazlarıyla çözdü.

İçine takılan SIM kartıyla mobil internet bağlantısı sağlayan ve bu mobil ağı 10 ve üzeri cihaza dağıtan bu cihazlar, tatil ve seyahatlerde de çok işe yarıyor. Yazlık eve sabit internet aboneliği yapmak istemeyen ama tüm aile fertlerinin internete erişmesini isteyenler; kamp yapmayı tercih edenler; yurtdışı seyahate gidenler; tatilini sabit internet olmayan kırsal alan, dağlar gibi yerlerde geçirenler; tekne turu yapanlar için MiFi cihazları tatilin vazgeçilmez unsurları haline geldi.

Pil Sayesinde Her Yerde İnternet

Kablosuz ağ pazarına yön veren TP-Link, MiFi cihazları konusunda da çok seçeneğe sahip. İhtiyaca göre 3G destekli model de 4.5G destekli modeller de bulunuyor. En az 10 cihaza kadar mobil interneti paylaştırabilen bu ürünler, içlerindeki pil sayesinde elektrik prizi olmayan yerlerde de kullanılabiliyor. Daha sonra şarj edilip, tekrar uzun süre pil ile çalışabilir duruma geliyor. Pili ve küçük boyutu sayesinde her yere taşınıp, her yerde internet erişimi sağlayan bu cihazlar, sürekli hareket halinde olanlar, tekne sahipleri için de uygun çözümler.

MiFi cihazları, aynı anda çok cihaza destek vermesi sayesinde tatillerde internet bağlantı masrafını da azaltıyorlar. Bir ailede her aile ferdinin telefonu ve tableti için ayrı data hattı ve bedeli yerine, daha yüksek kapasiteli tek data hattı ile tüm aile ferdi internete erişebiliyor. Özellikle tatil bölgelerinde bazı yerlerde mobil internet erişimi sabit internete göre daha hızlı ve stabil olabiliyor. Rahatlıkla mobil internetten film izlenip online oyunlar oynanabiliyor; sorunsuz ve güvenli bir mobil ağ oluşturuluyor.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/mifi/