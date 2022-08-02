Hem hızlı, hem güvenli internet bağlantısı isteyenler için…

TP-Link, hem kablolu hem kablosuz bağlantıda çok yüksek hızlar sunan yeni yönlendiricisini satışa sundu. Archer AX72 model yönlendirici, daha çok cihaza destek, daha geniş kapsama alanının yanı sıra yüksek güvenlik özellikleriyle de donatılmış.

Archer AX72 model yönlendirici, WiFi 6 teknolojisine sahip ve Qualcomm’un yeni nesil işlemcisiyle performansını güçlendiriyor. Hem kablolu hem kablosuz bağlantıda çok yüksek hızlar sunabilen yönlendirici, 5400 Mbps’ye varan WiFi hızlarına ulaşabiliyor. Biri WAN olmak üzere toplam 5 adet Gigabit Ethernet girişi olan ürün, kablolu bağlantıda da yüksek hızlar sağlıyor. Ayrıca USB 3.0 girişi de olan Archer AX72, her tür bağlantıda yüksek hızlar ile kullanıcıları memnun ediyor.

WiFi 6 teknolojisini tam olarak kullanıp yansıtan yönlendirici, 100’den fazla cihaza bağlantı desteği veriyor. Yüksek hız, aynı anda çok sayıda cihaza destek, 160 MHz kanal genişliği ve eşzamanlı bağlantılarda performans düşmesi yaşanmaması gibi avantajların yanı sıra daha geniş WiFi kapsama alanı da sunan ürün, harici 6 adet antene sahip. Bu gelişmiş yüksek güçlü antenler ve hüzmeleme (beamforming) teknolojisi sayesinde WiFi sinyallerini evin her yerine ulaştırabiliyor.

Güçlü güvenlik, kolay yönetim…

Archer AX72 yönlendirici, güçlü teknolojik artılarını yine güçlü bir güvenlik ile destekliyor. Ev ağını ve bağlı cihazları korumanın yanı sıra HomeShield güvenlik paketi sayesinde başta çocuklar olmak üzere aile üyelerinin sanal alemde güvenliğini sağlayan özelliklerle donatılmış. Gerçek zamanlı ev ağını tarayarak olası tehditleri saptayabilen cihaz, aynı zamanda Ebeveyn Denetimi uygulamasıyla uygunsuz içerikleri engelleyebiliyor. Ağa faklı bir cihaz bağlandığında kullanıcıya bildirim göndererek ağın hep güvende kalmasını sağlamak da HomeShield güvenlik paketinin özellikleri arasında.

Aynı zamanda yazılım güncellemelerini de uygulamadan otomatik olarak yapan cihaz, ısınmayı engelleyen ızgara şeklindeki üst kasasıyla şık bir görünüme sahip. Qualcomm’un yeni nesil yüksek verimli 64-bit işlemcisini kullanan yönlendirici, hep yüksek performans ve üstün güvenlik sağlıyor.

WiFi 5 teknolojili bir yönlendiriciye göre WiFi hızı yüzde 164 daha fazla olan Archer AX72, 8K video dahil tüm uygulamaları kesintisiz olarak yağabiliyor. Bu ürünün tavsiye edilen satış fiyatı (KDV dahil) 145 USD olarak açıklanıyor.