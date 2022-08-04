İnceleme: MSI Summit MS321UP 

Yazı: Ömer Serkan Bakır

MSI, 32” büyüklüğe ve 4K UHD çözünürlük değerine sahip yeni profesyonel monitörü Summit MS321UP’yi kullanıcıların beğenisine sundu. Biz de bu devasa monitörü sizler için inceledik.

Daha önce farklı markaların pek çok monitör incelemesini yaptım. Ancak ilk kez 32” büyüklüğe sahip bir monitörü inceleme fırsatı yakaladım. Daha çok 24” ve 27” büyüklükteki monitörlerle çalışmaya alışık olduğumdan 32” bana epey büyük geldi açıkçası… Monitörün özelliklerine göz atmadan önce böyle büyük bir monitör ile çalışacaksanız mutlaka ortamınızı ve monitörü nerede konumlandıracağınızı önceden düşünmenizi tavsiye ederim. Ben bu monitörü hem çalışma odamda hem de profesyonel fotoğrafçı bir arkadaşımın stüdyosunda deneyimledim. Tahmin edersiniz ki büyük bir monitörün yer değişimi de pek kolay olmuyor, başlangıçta bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi gelelim MSI Summit MS321UP’nin öne çıkan özelliklerine…

Profesyoneller için…

MSI bu monitörü profesyonel kullanıcıları düşünerek tasarlamış. Daha çok fotoğrafçılar, video editörleri, grafik tasarımcılar, içerik üreticiler ve birden fazla işi aynı anda yürütmeye çalışanlar için uygun olduğunu söylemeliyiz. Monitörün tasarımı çok şık. Çalışma ortamının havasını bir anda değiştiriyor. Summit MS321UP renk doğruluğu, keskinliği ve diğer gelişmiş özellikleri ile öne çıkıyor. Monitörün çözünürlük değeri 4K UHD 3840×2160 piksel ve görüntü oranı 16:9. Monitör büyük olmasına rağmen ergonomik tasarımlı standı sayesinde eğme, döndürme ve yükseklik ayarı kolay bir şekilde yapılabiliyor. Gerçek görüntü kalitesi için yüksek standartlarda üretilen IPS panele sahip olan yeni model, fabrikada önceden kalibre edilmiş %136 sRGB ve %95 DCI-P3 renk gamını destekliyor. Monitörü hem MAC hem de PC tarafında sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz. Delta-E renk doğruluğu değeri 2’nin altında olan monitör, 60Hz yenileme hızına, 4ms tepki süresine ve 400nit parlaklık değerine sahip. Mat bir ekran yüzeyi olan Summit MS321UP, istenmeyen parlamaları da böylece engelliyor. Ekranın görüş açısı ise 178°. 10 bit renk derinliği, 8 bit + FRC olarak destekleniyor.

Joystick kontrol

Monitör tasarımında sağ alt tarafta açma kapama tuşu, yine sağ arka tarafta ise joystick şeklinde bir kontrol düğmesi yer alıyor. Sadece tek bir joystick düğme ile her türlü işlemi ve seçimi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Monitörün menü sistemi karışık değil, ama epey detaylı düşünülerek hazırlanmış. Sol alt tarafta yer alan tuş ise Productivity Intelligence (PI) uygulamasıyla kullanılabiliyor ve pek çok farklı atama/ayar yapılabiliyor. Tüm renk parametresi profillerinizi bilgisayar yerine MSI Productivity Intelligence işlemcisi (PI işlemci) aracılığı ile monitöre kaydedebilirsiniz. Böylece Summit MS321UP farklı cihazlara bağlandığında ayarlarınız korunacak ve her seferinde kalibrasyon yapmanız gerekmeyecek.

Gelişmiş sensörler…

Cep telefonu ekranlarında da benzerini gördüğümüz bir parlaklık sensörü Summit MS321UP modelinde de kullanılmış. Bulunduğunuz ortamın ışık şiddetine bağlı olarak ekranın parlaklık değeri azalıp artabiliyor. Bu sensörü isterseniz devre dışı da bırakabilirsiniz. Gelişmiş ve başarılı bir sensör olsa da fotoğraf editleme sırasında devre dışı bıraktım.

Productivity Intelligence (PI) uygulaması ile bu monitöre iki farklı bilgisayarı bağlayabilirsiniz. Birinci bilgisayarı HDMI, DisplayPort ya da USB 3.2 Gen 1 (Type-B) portlarından birine, diğer bilgisayarınızı ise USB Type-C girişine takmanız yeterli. Böylece KVM işlemi ile tek bir klavye, monitör ve mouse ile birden fazla bilgisayarı kontrol edebilir ve yerden tasarruf sağlayabilirsiniz. Bilgisayarlar arasında geçiş işlemini de hızlıca tek bir tuşa basarak yapmanız mümkün.

VESA sertifikalı DisplayHDR 600, monitörün en parlak ve en karanlık alanları arasında daha geniş bir kontrastla en gerçekçi görüntüleri ortaya çıkararak zengin ve canlı bir HDR izleme deneyimi sunuyor.

Geniş bağlantı seçenekleri ve SD kart yuvası

MSI Summit MS321UP, geniş bağlantı seçenekleri ile geliyor. Yerleşik bir USB Type-C bağlantısı, cihazlarınıza zahmetsizce bağlanmanıza ve bunları şarj etmenize olanak tanıyor. Monitörün alt kısmında 2 adet HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, USB-C, USB 3.2 Gen 1 (Type-B), USB 3.2 Gen 1 (Type-A) ve ses çıkışı yer alıyor.

Altını çizeceğimiz bir diğer özellik ise monitörün yan tarafında yer alan portlar… Burada bir SD kart okuyucu, 2 adet USB 3.2 Gen 1 (Type-A), mikrofon ve kulaklık girişleri yer alıyor. Sıklıkla kullanılabilecek bu bağlantıların yan tarafta yer alması oldukça iyi düşünülmüş. Unutmadan bu monitörde hoparlör bulunmuyor. Film ya da video izlerken kablolu ya da bluetooth bir hoparlör kullanabilirsiniz.

Monitörde yerleşik bir mikrofon bulunuyor. Aktif gürültü önleyici mikrofon tasarımı, video konferans görüşmelerinde gereksiz gürültüyü otomatik olarak filtreleyebiliyor ve temiz bir ses kalitesi sunuyor.

Manyetik gölgelik

MSI Summit MS321UP modelinde en sevdiğim özelliklerden biri de manyetik gölgelik oldu. Pek çok monitörde bu tarz gölgeliklerin takılması ve çıkarılması bazen sorun olabiliyor. Bu modelde ise dikkat dağıtan dış ortam ışığını engellemeye yarayan gölgelik manyetik bir şekilde monitöre yapışıyor. Gölgeliği takmak ve çıkarmak sadece birkaç saniye sürüyor.

Monitörün standart bir Vesa (100x100mm) bağlantısı bulunuyor. Dilerseniz kendi standı yerine farklı bağlantı aparatlarıyla da kullanılabiliyor. Monitörün ağırlığı ise 9.7 kg.

MSI Summit MS321UP, yeni nesil kullanıcı dostu özellikleri ile profesyonel kullanıcıları memnun edebilecek bir monitör. 4K çözünürlüğü, şık tasarımı, renk doğruluğu, geniş bağlantı seçenekleri, manyetik gölgeliği, Productivity Intelligence (PI) uygulaması, mat IPS paneli, detaylı menüsü, dahili SD kart okuyucusu, kolay kullanılan joystick kontrolü, 32 inçlik bu monitörü iddialı modellerden biri haline getiriyor.