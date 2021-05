İnceleme: Sandmarc Değişken ND Filtre

Fotoğrafçılığın analog döneminde objektiflerin önüne takılan filtreler olmazsa olmazlarımızdandı. Fotoğraf çantalarımızın içerisinde yapacağımız işe göre birçok filtre bulunurdu. Siyah-beyaz fotoğraf çektiğimizde yeşil, turuncu, kırmızı filtreler, renkli fotoğrafta ısıtıcı, polarize, ND, efekt ya da renk düzeltme filtreleri gibi… Tabi teknoloji değişip dijitale geçtikten sonra bazı filtrelerin kullanılması zorunlu olmaktan çıktı. Ancak hala kullanılan birkaç filtre var tabi… Bunların en önemlilerinden biri de ND filtre (Neutral Density – Doğal Yoğunluk).

ND filtreler temel olarak pozlamayı kontrol etmek ve gelen ışık miktarını azaltmak için kullanılır. Gelen ışığı azaltmamızın birkaç ana nedeni var. Öncelikle manzara fotoğraflarında enstantane hızını düşürüp, örneğin bir şelale fotoğrafı çekerken suyun akışkanlığını ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz. Böyle bir çekimde mutlaka ND filtreler kullanmak zorundasınız. Çünkü gündüz ışığında poz süresini uzatmanın başka bir yolu yok. ND filtreler ışık miktarını doğal şekilde azaltabildikleri için renklere de zarar vermezler. ND filtrenin kullanılmasının bir diğer sebebi de yine ışığın fazla olduğu ortamlarda ışık miktarını doğal olarak azaltıp, açık diyafram değerleri kullanabilmenizi sağlar. Böylece gündüzleyin açık diyafram değerleri kullanarak portre fotoğrafları çekebilirsiniz.

ND filtrelerin üzerinde ND8, ND16, ND32 gibi değerler görebilirsiniz. Bu değerler o ND filtrenin ne kadar koyu bir cama sahip olduğunu ifade eder. Bunun neticesinde de örneğin ND16’lık bir filtre kullanırsanız 4 stop oranında poz azaltacağını anlayabiliriz.

iPhone uyumlu…

Bir ND filtrenin genel olarak ne işe yaradığından bahsettikten sonra, incelediğimiz Sandmarc değişken ND filtreyi biraz anlatmak istiyorum. Filtrenin orijinal adı “Motion Variable ND Filter” diye geçiyor. Tabi ilk başta söylemem gerekeni hemen şimdi söyleyeyim. Bu filtre iPhone uyumlu… Ben de yaptığım çalışmalarda bu filtreyi iPhone 12 Pro Max modeliyle birlikte kullandım. Ancak diğer akıllı telefon kameralarında da kullanılabilir. Akıllı bir cep telefonu ile filtre kullanma fikri biraz garip gelse de Sandmarc bu alanda iddialı başka filtreler de geliştiriyor. Türkiye Distribütörlüğünü Nar Teknoloji’nin yaptığı Sandmarc’ın önceki sayılarımızda iPhone uyumlu objektif ve aksesuarlarından bazılarını incelemiştik. O incelemeleri web sitemizde de okuyabilirsiniz.

İstediğiniz ND derecesini seçin!

İlk kez cep telefonu kameraları ile uyumlu bir filtreyi inceliyorum. Sandmarc’ın bu filtresi daha zengin ve kaliteli içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Gerek fotoğraf gerekse de video çekimlerinde kullanabileceğimiz ND filtre, son derece kaliteli sinema camından tasarlanmış. Farklı kaplamalara sahip bu filtre ile değişken ND seçenekleri sunulmuş. Filtre üzerindeki halka çevrilerek ND8 (3x), ND16 (4x), ND32 (5x) ve ND64 (6x) kullanılabiliyor. Böylece tek bir filtre ile istediğiniz poz azaltması oranına sahip olabiliyorsunuz. Alüminyum çerçevenin iç kısmına, kolay ayarlama için bu ND seviyeleri ve ışık duraklarını gösteren yazı lazerle işaretlenmiş.

Sandmarc ND filtre, kutusundan çıkan patentli klips ile iPhone kameranızın ön kısmına kolayca takılabiliyor. Ayrıca Sandmarc anamorfik, geniş açı ve telefoto lens modelleriyle de uyumlu. Yani bu objektiflerden birisini kullanıyorsanız ek bir bağlantı aparatına gerek olmadan filtreyi vidalayarak objektife takabiliyorsunuz.

Kutu içerisinden filtre için küçük bir taşıma çantası ve klips çıkıyor. Cep telefonunuzla uzun pozlamalı, güzel doğa ve manzara fotoğrafları çekmek, video çekimlerinize sinematik hareket bulanıklığı eklemek isterseniz bu filtreyi rahatlıkla kullanabilirsiniz.