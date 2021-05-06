Sinemayı eve getiren teknoloji

Pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçiren tüketiciler daha büyük ekranda film ve oyun deneyimi istiyor.

Evde daha fazla vakit geçirilen dönemde projeksiyon ürünlerine yönelik talep de artıyor. Tüketicilerin beklentisine en iyi cevabı, düz panel görüntüleme ürünlerine göre devasa boyutta görüntü sunan projeksiyonlar veriyor. Epson’un 3LCD teknolojisine sahip EH-TW740 ve EH-TW750 modelleri, film meraklılarına 18 yıl boyunca Full HD kalitesiyle gün ışığında bile sinema keyfi yaşatabiliyor.

Pandemi döneminde evde daha fazla vakit geçiren tüketiciler daha büyük ekranda film ve oyun deneyimi istiyor. Bu beklentiye ise en iyi cevabı düz panel görüntüleme ürünlerine göre devasa boyutta görüntü sunabilen projeksiyonlar veriyor. Her kullanıcıya uygun boyut ve özellikte bir projeksiyon sunabilen Epson’un EH-TW740 ve EH-TW750 modelleri, 3LCD teknolojisiyle film meraklılarına 18 yıl boyunca Full HD kalitesiyle gün ışığında bile sinema keyfi yaşatabiliyor. Epson’un bu iki modeli, evde sinema ve oyun meraklıları için dev ekran deneyimi sunarken karavanları veya turistik tesisleri açık hava sinemasına çeviriyor.

10 metreye kadar dev ekran deneyimi!

386 inçe kadar (yaklaşık 10 metre) etkileyici bir görüntü üretebilen bu Full HD 1080p projeksiyonlarla en çok beğenilen film ve oyunların içine dalmak mümkün. Her iki modeldeki 16.000:1 kontrast oranı belirgin gölgeler ve derin siyahlar üretiyor.

18 yıl süren eğlence

Epson’un projeksiyon ürünleri sorunsuz ve uygun fiyatlı bir çözüm sunuyor. Çünkü bu modellerdeki uzun ömürlü lamba ışık kaynağı ile 18 yıla kadar her gün bir film izlemek mümkün. Epson, bir ev projeksiyonunun TV’yi kullanmaktan daha kolay olması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle görüntünün hızla konumlanmasına yardımcı olan trapezoid düzeltme gibi özelliklere sahip bu projeksiyonlar, sorun çıkarmadan hızla kurulabiliyor.

Oyun konsolu için bağlantı imkanı

DVD oynatıcıları, oyun konsolları ve daha fazlasını bağlamaya yarayan iki adet HDMI girişi (bir MHL dahil) sayesinde eğlenceye erişmek oldukça kolay. İsteğe bağlı ELPAP11 adaptörü sayesinde, iProjection uygulamasını kullanarak akıllı bir cihazdan içerik paylaşabilen Wi-Fi bağlanabilirliği de bulunuyor.

3 kat daha parlak renkler

Parlak odalarda dahi bu güçlü ve uygun fiyatlı Full HD 1080p projeksiyonlar, olağanüstü parlaklıkta ve net detaylara sahip renkli görüntüler veriyor. Bu kalitenin tamamı 3.300 ve 3.400 lümenlik eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı sağlayan 3LCD teknolojisi sayesinde gerçekleşiyor. Epson’un 3LCD teknolojisi, bazı 1 çipli DLP projeksiyonlarda görülen ‘gökkuşağı etkisi’ olmadan berrak bir görüntü sunuyor.

Epson EH-TW740 ve EH-TW750’nin temel Özellikleri: