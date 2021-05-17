Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Lite

Xiaomi’nin amiral gemisi telefonları Mi 11 ve Mi 11 Lite‘ın Türkiye satışı başladı. Kullanıcıların film stüdyosunu cebinde taşımasına olanak veren özelliklerle donatılan Mi 11 9.999 TL’den, ultra ince yapısı ve güçlü bataryasıyla yeni bir dinamik yaratan Mi 11 Lite da 4.299 TL’den başlayan fiyatlarla satılacak.

Mi 11’in 108MP üçlü kamera kurulumu ve gelişmiş yapay zeka film modu

Ana kamera açısından yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan Mi 11, profesyonel kameralarla karşılaştırılabilecek, göz kamaştırıcı ayrıntılarla kristal netliğinde görüntüler yakalıyor. Dünyanın önde gelen profesyonel ekran inceleme kurumu DisplayMate’ten A+ derecesinin yanı sıra en iyi ekran ödülü alan piyasanın en iyi ekranlarından birini sunan model, birinci sınıf 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip. Qualcomm Snapdragon 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkan Mi 11, 4600 mAh pil, 55W kablolu, 50W kablosuz ve 10W tersine şarj kombinasyonu ile günlük hayattaki tüm koşullarda gücün korumasını sağlıyor.

Ultra ince Mi 11 Lite

1080×2400 piksel çözünürlükte ve 6.55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile sunulan Mi 11 Lite HDR10+ desteği ve 90 Hz tazeleme hızıyla benzersiz bir ekran deneyimi sunuyor. 64MP geniş açılı, 8MP ultra geniş açılı ve 5MP makro kamerası bulunan model Qualcomm Snapdragon 732G işlemciye sahip. Cihaz 4,250 mAh pil kapasitesinin yanında 33W hızlı şarj sistemi ile destekleniyor. Bu da kullanıcıların gün içinde şarj konusunda endişe etmesinin önüne geçiyor. Xiaomi ailesinin en ince ve en hafif telefonu olma özelliğini taşıyan Mi 11 Lite pembe, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunuluyor. Corning Gorilla Glass 5 ile donatılan Mi 11 Lite düşme ve çarpmalara karşı ekstra koruma sağlıyor.