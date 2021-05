Canon’dan Üç Yeni RF Lens

Canon 3 yeni RF objektif duyurdu. Duyurulan yeni objektifler şunlar: RF 400mm F2.8L IS USM, RF 600mm F4L IS USM ve RF 100mm F2.8L MACRO IS USM.

Canon, spor, haber ve vahşi yaşam fotoğrafçılarına kar, yağmur ya da yoğun güneş ışığı altında ve hareket halindeyken en iyi çekim kalitesini ve deneyimini sunan, hızlı aksiyonu yakalama becerisi, yüksek hız ve yüksek hassasiyete sahip profesyonel aynasız fotoğraf makinesi EOS R3’ü duyururken bu kameraya özel üç yeni “RF lensi” de tanıttı.

Geleceğin teknolojilerini tasarlamayı hedefleyen Canon, bugünün ve yarının fotoğrafçılarına benzersiz beceriler kazandıracak şekilde tasarlanan RF 400mm F2.8L IS USM ve RF 600mm F4L IS USM lensleri, Canon’un EOS R Sistemi için üretilen optik mükemmellikte ve sektöre liderlik eden lens yelpazesindeki yerlerini alıyor. Profesyonel vahşi yaşam ve spor fotoğrafçıları için ideal olan bu RF serisindeki süper telefoto lensleri, iki kat güce sahip bir sürücü yöntemi özelliğine sahip olan ilk lensler olma özelliğini taşıyorlar. Bu özellik sayesinde fotoğraf makineleri, daha önce hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde odaklanabiliyor ve böylelikle profesyoneller, 30 kare/sn’de çekim yaparken bile aksiyonu takip edebiliyor.

Tanıtılan bir diğer lens olan RF 100mm F2.8L MACRO IS USM ise 1,4x büyütme kapasitesi ile dünyanın ilk AF makro lensi niteliğine sahip. Bu lens, yaratıcı becerilerini geliştirmek isteyen amatörlerden profesyonellere, EOS R Sistemi fotoğraf makineleri ve lenslerinin sağladığı güçlü avantajlar sunuyor.

Yüksek odaklanma hızlarına sahip süper telefoto lensler

RF 400mm F2.8L IS USM ve RF 600mm F4L IS USM, spor ve vahşi yaşam fotoğrafçılarına yönelik çıkartılan ve büyük beğeni kazanmış, ezberleri bozan iki süper telefoto lensi EF 400mm f/2.8L IS III USM ve EF 600mm f/4L III USM modelleri temel alınarak üretildi. Lenslerin optik ve mekanik elemanları EF versiyonlarındakiler ile büyük oranda aynı olmakla birlikte, bu süper telefoto lenslerin becerileri, Canon’un devrim niteliğindeki EOS R Sistemi ve RF Yuvasından tam anlamıyla faydalanmalarıyla farklılaşıyor.

Lensleri kullanan profesyoneller yüksek odak uzaklıklarının keyfini çıkartıp 1,4x ve 2x RF genişletici ile kullanarak daha geniş odak uzaklıkları elde edebilecekleri gibi bir Canon EOS R Sistemi fotoğraf makinesi ile kullandıklarında ultra yüksek optik performansa, hızlı odaklanmaya, daha düşük ağırlığa ve iyileştirilmiş dengeye sahip oluyor.

RF 400mm F2.8L IS USM ve RF 600mm F4L IS USM lensler, güçlendirilmiş optik IS gibi Canon’un RF lenslerinin öne çıkan özellikleri sayesinde videoda 1/8 stop’lu diyafram kontrolü ve 5,5 stop avantajı sunuyor. Bunlara ek olarak bu lensler, gelecekteki makine gövdeleriyle daha yüksek AF kullanabilmek adına iki kat güçlü sürücü yöntemini destekliyor. Bu sayede profesyoneller, uzakta ve birkaç milisaniye içinde olup bitecek olan aksiyonları yakalayabiliyor. Her iki lens de hassas kontrol ve tam zamanlı manuel odaklama yapabilen üç manuel odak hızına sahip. Bu özellikle mod değiştirmeden ayar yapılmasına olanak tanıyor. Ayrıca yine bu özellik sayesinde, profesyoneller iki odak ön setini saklayıp hızlıca geri çağırabiliyor. Bu da onların hızlı tepki vermeleri gerektiğinde zamandan tasarruf etmelerini ve video kaydında odak çekebilmelerini sağlıyor. Bazı EOS R serisi gövdelerinde kontrol halkası olarak odaklanma halkası da kullanılabiliyor.

Florit ve Süper UD camın yanı sıra ASC ve Super Spectra kaplama kullanımı sayesinde RF 400mm F2.8L IS USM, maksimum f/2,8 diyafram değerinde dahi karenin her yerinde olağanüstü netlik sağlıyor. RF 600mm F4L IS USM, lensin f/4 maksimum diyafram değerinde dahi asgari düzeyde bozulma ve parlama avantajlarını sunarak profesyonel görüntülerin kenardan kenara en yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Düşük ışıklı çekim koşullarında güvenli bir şekilde çalışan RF 600mm F4L IS USM, geniş f/4 diyaframı sayesinde ve RF 400mm F2.8L IS USM f/2,8 diyaframıyla 5,5 stop’lu görüntü sabitlemesini destekliyor. Böylelikle, daha düşük makine sarsıntısıyla, yarı karanlık koşullarda dahi profesyonellerin en iyi çekimlerini yapabilecekleri ideal koşulları oluşturuyor.

Profesyonellere güven vermek amacıyla üretilen lensler, hafifliği ve zorlu şartlara uyumluluğu ile öne çıkıyor. Fotoğrafçılar ister yağmurlu bir sahada taç çizgisinde ister toz duman içinde bir safaride olsun, efsanevi L serisi yapım kalitesi ve ısı saptırıcı beyaz kaplamasına sahip bu lenslere güvenebilirler.

Kaliteli sonuçlar sunan makro ve portre lensi

Gerçek anlamda çok yönlü bir lens olan RF 100mm F2.8L MACRO IS USM; makro çekim, natürmort ve portre fotoğrafçılığı alanında çekim yapan fotoğrafçılar için öne çıkıyor. Lensin kaydırma sistemi ve kısa geri odak mesafesi sayesinde 1,4:1 ile ortalamadan daha yüksek büyütme oranına sahip olması, fotoğrafçıların olağanüstü yakın çekim ayrıntılarını yakalamasına olanak tanıyor. f/2,8’deki 100 mm ile olağanüstü odak uzaklığı göz alıcı portreler çekilebilmesini sağlıyor.

Olağanüstü büyütme kapasitesine ek olarak, EF versiyonuna yapılan bir diğer iyileştirme de ayarlanabilir Küresel Sapma Kontrolü halkası. Bu özellik sayesinde fotoğrafçılar, konu üzerinde yumuşak odak efekti oluştururken arka plan ve ön plan bokehin görünümünü değiştirebiliyor. 9 ağızlı f/2,8 maksimum diyaframı, sığ alan derinliği ve güzel bokeh sunuyor.

Canon’un RF lens serisinde bulunan profesyonel ölçekte görüntü kalitesi sunan RF 100mm F2.8L MACRO IS USM’nin geliştirilmiş lens tasarımı kenardan kenara net ve yüksek kontrastlı görüntüler elde edilebilmesini sağlıyor.

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM aynı zamanda 5 stop’a kadar Optik Görüntü Sabitleyici ve 8 stop’lu Birleşik IS (CIPA standartlarını kullanarak) özelliklerine de sahip. Bu özelliği sayesinde EOS R5 ve EOS R6 modelleriyle birlikte kullanıldığında elde çekim yaparken makinesi sarsıntısını önemli oranda azaltıyor.

Dual Nano USM AF, neredeyse sessiz olan pürüzsüz, doğru ve yüksek hızlı otomatik odaklama sağlarken odak kesintisini de bastırıyor, bu sayede lens video çekimi için ve Odak Yığma sırasında post prodüksiyon için ideal hale geliyor.