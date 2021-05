İnceleme: Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon’un en iddialı full frame aynasız fotoğraf makinesi olan R5 üzerinde yeni objektiflerden RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM modelini inceledik.

Canon EOS R aynasız sistemine uyumlu RF yuvasına sahip yeni objektifleri çıkarmaya devam ediyor. RF serisinin yeni üyeleri de EOS Sisteminin gücünden yararlanarak fotoğrafçıların daha fazla kalite, performans ve yaratıcılık düzeylerini deneyimlemesini sağlıyor.

Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM, özellikle spor ve vahşi doğa alanlarında içerik üreten fotoğrafçıların güvenle uzun yıllar kullanabilecekleri bir objektif. Bu yeni model, geniş odak uzaklığına, yüksek görüntü kalitesine, 5 stoplu IS kapasitesine, hızlı Çift Nano odaklama motoruna, kötü hava koşullarına karşı dayanıklı sızdırmazlık donanımına ve daha rahat işlem için bir Lens Kontrol Halkasına sahip kompakt ve çok yönlü L serisi telefoto zoom objektif.

Kompakt ve çok yönlü…

L serisi içerisinde yer alan RF telefoto zoom RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM spor, vahşi yaşam, kuş, doğa, havacılık ve daha pek çok alanda çekimler yapan, güvenilir ve dayanıklı bir lense ihtiyaç duyan amatör ve profesyonel kullanıcılara yaratıcı çözümler sunuyor. 100-500mm odak uzaklığı aralığının ötesine geçmek isteyen kullanıcılar, RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM lensini, uyumlu olduğu yeni Extender RF 1.4x ve Extender RF 2x ile birlikte kullanarak çok daha geniş bir kapsam elde edebilir. RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM, bir Süper UD ve altı UD lens barındırıyor. Bu sayede maksimum diyaframdan yüksek çözünürlüklü, yüksek kontrastlı görüntü kalitesi için zoom aralığının tamamında kromatik bozulmayı ve ışık lekesi/mercek parlama sorununu etkili bir şekilde engelliyor. Buna ek olarak, 5 stoplu IS veya EOS R5 ve EOS R6 ile kullanıldığında 6 stopluk IS kapasitesi sunan RF 100-500mm, uzun odak uzaklıklarında elde çekimlerde veya düşük enstantane hızlarında yapılan çekimlerde iyileştirilmiş ve titreme görülmeyen görüntüler yakalanmasına olanak sağlıyor.

Çift Nano USM AF motor teknolojisi ile donatılan telefoto zoom lensi vahşi yaşam çekimleri ve kesintisiz video çekimler için sessiz bir şekilde, doğru ve yüksek hızda otomatik odaklanma yapabiliyor. Canon’un yenilikçi kayan odaklanma sistemi sayesinde 0,9 m’ye kadar yakından iyileştirilmiş odaklanma yapabiliyor.

Zorlu çekim koşullarına uygun

Canon’un tüm RF lenslerinde standart bir özellik olarak bulunan programlanabilir Lens Kontrol Halkası, RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM modelinde de yer alıyor. Bu halka fotoğrafçılara gözlerini vizörden ayırmadan ayarları değiştirme kolaylığı sunuyor. Ayarlanabilir torklu zoom halkası, özellikle hareket halinde çekimler gerçekleştiren kullanıcılara, zoomlama eylemlerini ihtiyaçlarına uygun şekilde daha sert veya daha yumuşak bir şekilde yapabilme olanağı sunuyor. Ayrıca bir L serisi lens olarak, kötü hava koşullarına karşı dayanıklı sızdırmaz ile üretilen RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM, her türlü çekim koşullarında kullanılabiliyor. Toz, su yalıtımları ve ısı koruması sağlayan kaplama dayanıklılık sağlar.

Tripod yuvasıyla 1530 gram ağırlığında, geri çekildiğinde ise 207 mm uzunluğunda olan RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM, dilediğiniz yere götürebileceğiniz bir telefoto zoom objektif.

Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS Temel Özellikler:

* 100-500mm zoom aralığı

* Bir Süper UD ve altı UD lens

* 5 stoplu IS (CIPA standardı)

* Çift Nano USM

* Atanabilir Lens Kontrol Halkası

* L serisine özgü kötü hava koşullarına karşı koruma

* Extender RF 1.4x / Extender RF 2x ile uyumlu

* 1530 gram ağırlık (tripod yuvasıyla)

* 77 mm filtre çapı