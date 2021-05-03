ViewSonic ColorPro Monitör 2021 iF Tasarım Ödülü Kazandı

Önde gelen küresel bir görsel çözümler üreticisi olan ViewSonic Corp., kreatifler için tasarlanan ColorPro Profesyonel Monitörünün 2021 iF Tasarım Ödülü kazandığını duyurdu. ColorPro Profesyonel Monitör, 10.000 giriş arasında öne çıkarken, üstün minimalist tasarımı, gelişmiş kullanıcı deneyimi ve özel ColorPro Tekerleği ve yerleşik ortam ışığı gibi benzersiz özellikleriyle onurlandırıldı.

Renklerin nakit, kalibrasyonun kral, hassas ve senkronize görsellerin temel olduğu bir dünyada, ColorPro Profesyonel Monitörün ödüllü özellikleri arasında ColorPro Tekerleği, yerleşik ortam ışığı ve bir gölgeleme başlığı bulunmaktadır. Bunların hepsi biraraya geldiğinde, anında doğru renkler, eksiksiz bir PRO kullanıcı deneyimi, endüstriyel tasarım, donanım ve yazılım entegrasyonu sunar.

Profesyonel kullanıcılar için özel olarak tasarlanan ViewSonic ColorPro Profesyonel Monitör, en net renk kalibrasyonunu elde etmek için bir renk sensörü görevi gören, özel ColorPro Tekerleğine sahiptir. Ekranda gösterim (OSD) ayarları için monitördeki çok sayıda düğmeyi ayarlamanın geleneksel yöntemi yerine, ColorPro Tekerleği, kullanıcılara bir düğmeye basarak veya kadranı çevirerek tüm OSD ayarlarının doğrudan ve kolay kontrolünü sunar. Harici ortam aydınlatmasını en aza indirmek ve renk doğruluğunu sağlamak için monitöre bir gölgeleme başlığı da takılabilmektedir.

Çoğunlukla karanlık oda ortamlarında çalışan profesyonel renk uzmanları ve videografikerler için ColorPro Profesyonel Monitörün arkasına yerleşik bir ortam ışığı yerleştirilerek, gerektiğinde masaüstü çalışma alanı için yeterli aydınlatma sağlar. Dahası, monitörün minimalist ayağı ve şık tasarımı, masaüstünde ekstra alan sağlayarak kullanıcılar için iş verimliliğini daha da artırmaktadır.

ColorPro Profesyonel Monitör, endüstri ve çok sayıda sertifika kuruluşu tarafından geniş çapta kabul görmektedir. İF Tasarım Ödülü’ne ek olarak, bu monitör, olağanüstü renk üretimi sunarak ve Pantone Matching System (PMS) gereksinimlerini en üst düzey renk doğruluğuyla karşılayarak, Pantone onaylı ve Fogra sertifikalıdır.

ColorPro Profesyonel Monitör Serisinin yeni tasarımı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.