BenQ’dan 4K HDR 16ms Oyun Projektörü

BenQ, yeni modeli TK700STi 4K Oyun Projektörü ile yepyeni bir oyun projektörü segmentini başlatıyor ve kullanıcılara performanstan ödün vermeden birinci sınıf bir hepsi bir arada eğlence için 16 ms düşük input lag değeriyle 4K çözünürlük kombinasyonunu sunuyor. BenQ, bu ürünün lansmanı ile tüketicilerin yaşamlarına birinci sınıf yenilikler getirme ve ev sineması, yayın ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ürün segmentleriyle zenginleştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Pandemi nedeniyle uygulanan karantinalar ve seyahat kısıtlamaları tüm dünyada görsel eğlence tüketimini değiştirdi. Özellikle video oyunlarının hem satışı hem de oynanma süreleri oldukça artmıştı. BenQ bu artan talebi karşılamak amacıyla türünün ilk örneği bu projektörü üretmek için onlarca yıllık görüntüleme teknolojisi uzmanlığını ve yeni nesil oyun deneyimini bir araya getirerek TK700Sti 4K oyun projektörünü üretti.

TK700STi, eşi benzeri görülmemiş gerçek 4K çözünürlükte 16 ms giriş gecikmesi ve kullanıcılara FPS, RPG ve spor oyunları olmak üzere çok çeşitli seçeneklere erişim sağlayan HDR oyun uyumluluğu ile sürükleyici görsel ve oyun deneyimini güçlendirir.

TK700STi – Ev ayarlarında en üst düzey 4K oyun deneyimi

BenQ TK700STi 4K Oyun Projektörü, 3.000 lümen yüksek parlaklık, % 96 Rec.709 ve HDR oyun uyumluluk özellikleriyle her ortamda en hızlı yanıt süresiyle en iyi görsel deneyimi sağlar. Kullanıcılar, 2d keystone ve dijital döndürme ayarına sahip bu projektörü her odaya sığdırabilirler, yalnızca 1,99 metre mesafeden 100 inç ekranda gerçek 4K UHD 8,3 milyon piksel çözünürlükte net ve canlı görüntülerin tüm avantajlarından yararlanabilirler.

BenQ TK700STi hırslı oyuncular için, 4K çözünürlükte ve 60Hz yenileme hızında minimum 16 ms yanıt süresi sunan “hızlı mod” seçeneğiyle oyun deneyimlerini benzersiz bir şekilde yükseltir. Bu yanıt süresi, ev aydınlatma koşullarından bağımsız olarak 4K çözünürlük, görüntü netliği ve canlı HDR renginden ödün vermeden görülecek en düşük gecikmeli değerdir. Özel olarak tasarlanmış üç FPS, RPG ve SPG (Spor Oyunu) modu, kullanıcılara farklı oyun türleri için görsel, işitsel ve gecikme ayarları üzerinde mükemmel kontrol sağlayarak nefes kesici ayrıntıları garanti eder. TK700STi, yeni çıkan ve klasik AAA oyunlarıyla uyumludur ve PlayStation serisi, Xbox serisi ve Nintendo Switch ile eşleştirilebilir.

Olağanüstü eğlence efektleri için üstün ses ve grafik kalitesi sunan TK700STi 4K oyun projektörünün filmler, müzik, spor ve oyunlar için özelleştirilmiş ses modları sağlayan güçlü yerleşik 5W ses veren hoparlörü BenQ CinemaMaster Audio +2 tarafından desteklenmektedir.

BenQ TK700STi ayrıca, kullanıcıların Android TV için Google Play Store’a erişmelerine ve evlerinin rahatlığında 5.000’den fazla Android uygulaması, film, TV programı, canlı spor, haber, oyun ve müzik içeriğine sahip eğlence dünyasına bağlı kalmalarına olanak tanıyan Google sertifikalı Android TV akışı ile birlikte gelir. Kablosuz projeksiyon özelliği, kullanıcıların Android veya iOS cihazlarına hızlı erişim sağlayarak rahatlığı ve keyfi artırmayı vaat ediyor.