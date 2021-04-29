“Uzak ve Yakının Buluşması” Fotoğraf Yarışması

SEIKO Optik, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine her geçen gün yenisini ekliyor. Türkiye’de toplumun tüm kesimlerinde göz sağlığı konusunda bilincin oluşması için çeşitli projeler geliştiren SEIKO Optik Türkiye, 40 yaş üstü kişilerin yaşadığı görme sorunu presbiyopiye dikkat çekmeyi hedeflediği “Uzak ve Yakının Buluşması” adını verdiği fotoğraf yarışmasını başlattı. Tüm başvuru sürecinin www.uzakveyakininbulusmasi.com web sitesi üzerinden alınacağı yarışmada katılımcılar, uzak ve yakın kavramının birleştiği ya da tamamen zıt durduğu anlar, yerler, kişiler ve mekanları fotoğraf karelerine yansıtarak birbirinden özel ödüllere sahip olmak için yarışacak.

Göz sağlığının korunması ve gerçeğe en yakın görüşü en konforlu şekli ile sunmayı odağına alan ve görüş teknolojileri ile fark yaratan SEIKO Optik, ‘Uzak ve Yakının Buluşması’ konsepti ile fotoğraf yarışması düzenliyor. Uzak ve yakın alan görüşünü eşsiz optik cam Brilliance’da buluşturan SEIKO, yarışma ile bu iki olguyu fotoğraf karelerinde somutlaştırıyor. 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan yarışma, fotoğraf alanında profesyonel isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. 1. Pentax KP Fotoğraf Makinesi, Pentax SMC-DA 35mm F2.4 AL Lens, Taşıma Çantası, 2. GoPro Hero9 Black Aksiyon Kamera, Başlangıç Aksesuar Seti ve 3. iPad (128 GB) Tablet kazanacak.

“Fotoğraf bir sanatsa, göz de bu sanatın en değerli aracı!”

Sağlıklı bir gözün mükemmel görüşünü ve muhteşem detayları bir fotoğraf karesine sığdırmak çok zor olsa da bazen öyle anlar ile karşılaşır, öyle mükemmel görüntülere tanık olunur ki hemen belgelemek istenir. Bu kareler bazen mükemmel bir gün batımı, bazen ayın ve güneşin aynı anda aynı kareye sığmasıdır. Objektiften uzak ve yakın kavramının birleştiği ya da tamamen zıt durduğu anlar, yerler, kişiler ve mekanlar fotoğraf karelerine nasıl yansır? Uzak ve yakının buluşması neyi ifade ediyor? Gözün gördüğü mükemmel kareler ‘Uzak ve Yakının Buluşması’ temasında fotoğraf sanatına dönüşecek. Başvurular, yarışma ile ilgili tüm detaylı bilginin yer aldığı www.uzakveyakininbulusmasi.com web sitesi üzerinden 31 Mayıs tarihine kadar alınacak.