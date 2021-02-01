Fotoğraf Dergisi’nin 155. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörler sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok farklı konu ve incelemenin yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulaması ile bu linke tıklayarak https://dergilik.app/fotografdergisi cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirip/okuyabilirsiniz.

* Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU

* Apple App Store ve Android Play Store’da “Fotoğraf Dergisi” uygulamasını indirerek dergimizi istediğiniz yerde okuyabilirsiniz.

* Ayrıca Türk Telekom “e-dergi” ve “Dijital Basın” uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.