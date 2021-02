Micro Four Thirds’ün Japonya başarısı

OM Digital Solutions Corporation, Micro Four Thirds Sisteminin 2020’de Japonya değiştirilebilir lensli dijital kamera pazarında en çok satan lens yuva tipini elde ettiğini duyurdu. Panasonic Corporation ile 2008 yılında başlayan ortak bir işbirliği, Micro Four Thirds sistem standardı, boyut ve ağırlıkta çarpıcı bir azalma ile kompakt ve hafif değiştirilebilir lens tipi kameraların geliştirilmesine olanak tanımış ve nihai kullanım kolaylığının yanı sıra güç ve performans sağlamıştı.

Micro Four Thirds Sistemi, ortak bir standarda özgü ürün dizisi geliştirme fırsatları sunar, pazar ihtiyaçlarını karşılar ve görüntüleme keyfini daha da artırır. Şu anda Micro Four Thirds konsorsiyumunda, standarda bağlılık gösteren BtoB şirketleri de dahil olmak üzere 56 katılımcı şirket var. Japonya’da iç pazarı canlandırmak amacıyla 2020 yılında Micro Four Thirds Sistem standardına uygun dört yeni değiştirilebilir lensli kamera tanıtıldı. Sonuç olarak, Micro Four Thirds ürünleri Japonya pazarında % 21,7’lik bir pay elde ederek onları lens montaj türüne göre en çok satan ürünler haline getirdi.