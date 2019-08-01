Fotoğraf Dergisi 146. sayısı yayında…

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Fotoğraf Dergisi 146. sayısı (Ağustos-Eylül) yayında…

Fotoğraf Dergisi 144. sayısı yayında…
Fotoğraf Dergisi 100. Sayısı Çıkıyor!
Fotoğraf Dergisi 142. sayısı yayında…

fd146 web - Fotoğraf Dergisi 146. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve editörler sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok yeni bölüm ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulaması ile bu linke tıklayarak https://dergilik.app/fotografdergisi cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirip/okuyabilirsiniz.

* Bilgisayarınızdan okumak için bu linki tıklayabilirsiniz: http://bit.ly/2w3WHAU 

* Apple App Store ve Android Play Store’da “Fotoğraf Dergisi” uygulamasını indirerek dergimizi istediğiniz yerde okuyabilirsiniz.

* Ayrıca Türk Telekom e-dergi uygulamasıyla da indirip okuyabilirsiniz.

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