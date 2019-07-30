Canon’dan İki Yeni Kompakt

Canon, kompakt dijital fotoğraf makinesi ürün portföyüne dahil ettiği iki yeni ürün olan PowerShot G5 X Mark II ve PowerShot G7 X Mark III modelleri ile fotoğraf tutkunlarına sunduğu alternatifleri çoğaltmaya devam ediyor. Fotoğraf ve video tutkunları bu iki ürünün ortak özelliği olan küçük boyut ve 4K çekim ile gittikleri her yerde kendi hikayelerini özgürce yaratabilecek.

Canon, ikonik PowerShot serisine eklediği yeni modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. 4K çekim kalitesiyle yüksek performans sergileyen PowerShot G5 X Mark II ve PowerShot G7 X Mark III, vlog çekenler ve seyahatlerinde fotoğraf çekmeyi sevenler için eşsiz bir deneyim sunuyor. Canon’un mevcut ürün serisinin kalitesine sahip olan PowerShot G5 X Mark II modelinde, yeni 5x f/1.8-2.8 lens ve açılır elektronik vizör (EVF) donanımı bulunuyor. PowerShot G7 X Mark III modeli ise 4,2x f/1.8 – 2.8 zum lensi ve 3,5 mm mikrofon girişi ile içerik oluşturanlara ve vlogger’lara hem olağanüstü bir görüntü kalitesi sunuyor hem de aynı zamanda videolarda büyük önem taşıyan ses kaydı kalitesinin çok daha net olmasına yardımcı oluyor.

Hem hafif hem de kolay post prodüksiyon fırsatı

340 gram ağırlığındaki PowerShot G5 X Mark II ve 304 gram ağırlığındaki PowerShot G7 X Mark III modellerinin ikisinde de Canon’un güçlü DIGIC 8 görüntü işlemcisi yer alıyor. 20,1 megapiksel 1,0 tip yığma sensörlü olan yeni modeller, fotoğraf ve 4K video çekimlerinde yüksek görüntü kalitesine sahip renkli sonuçlar üretiyor. Aynı zamanda Canon’un CR3 RAW formatını kullanılan ürünlerde Canon Digital Photo Professional (DPP) yazılımı da bulunuyor. Post prodüksiyon aşamasında esneklik yaratan bu özellikleri ile PowerShot G5 X Mark II ve PowerShot G7 X Mark III videoların düzenlenmesinde kolaylık sağlıyor.

Bokeh etkili profesyonel kareler

Canon’un optik uzmanlığının göstergesi olan 5x zum lensine sahip PowerShot G5 X Mark II, f/1.8-2.8 diyaframıyla hava karardıktan sonra şehrin fotoğraflanması gibi düşük ışıklı karelerde net ve ideal sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor. PowerShot G7 X Mark III ise 4,2x f/1.8-2.8 zum lensiyle ışık durumu ne olursa olsun yüksek çözünürlüklü videoların çekilmesini sağlıyor. Aynı zamanda her iki modelde geniş diyaframları ile sığ alan derinliği sayesinde tüm detayların yakalanmasına yardımcı oluyor ve fotoğraf severlerin karelerinde bokeh etkisi oluşturmalarına imkan tanıyor.

Özel ekran tasarımı

Kendilerine özgü profil oluşturmak isteyen ileri seviyedeki fotoğrafçılar ya da vlogger’lar bu yeni kompakt fotoğraf makineleriyle hem otomatik hem de manuel modlarda yaratıcılıklarını çalışmalarına rahatlıkla yansıtabiliyor. PowerShot G5 X Mark II’nin yüzde 100 kapsamlı ve 2,36 milyon noktalı açılır OLED Elektronik Vizörü (EVF) yaratıcı kompozisyonların daha kolay bir şekilde oluşturulmasını sağlarken, eğilebilir dokunmatik ekranı, çekimlerin daha geniş açılardan mükemmel bir şekilde görülmelerine olanak tanıyor. PowerShot G7 X Mark III modelindeki dokunmatik ekran özelliği, vlogger’ların kusursuz içerikler üretmeleri için video ve fotoğrafları kendi kendilerine çekmelerini sağlıyor.

Dikey format ile 4K kalitesinde sosyal medya paylaşımları yapın

Yeni modeller, dijital görüntü sabitlemesi özelliği sayesinde ister dengesiz bir arazide yol alırken, ister bir taşıtın içinde seyahat ederken pürüzsüz ve titremesiz videolar çekilmesini sağlıyor. HDR video işlevi, detay kaybını en aza indirirken, güçlendirilmiş dinamik aralık video tutkunlarının yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve doğal görünümlü çekimler yapmalarına imkan sunuyor. Video ve fotoğraflarını sosyal medyada kullanmak isteyenler için dikey çekim modu bulunan serinin yeni modelleri, yüksek görüntü kaliteli kareleri yakalamaya yardımcı oluyor.

Fotoğraflarınızı istediğiniz yerden paylaşın

Kompakt yapıları ve daha iyi ağ bağlantı kapasiteli bu modeller özellikle uzun saatler dışarıda çalışan vlogger ve fotoğrafçılar için ideal. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde kullanıcılar spontane anları yakalayıp bunları hemen bilgisayarlarına, telefonlarına veya sosyal medyaya gönderebiliyor. PowerShot G7 X Mark III modelindeki canlı yayın akışı işlevi vlogger’ların içeriklerini gerçek zamanlı olarak sosyal medya takipçileri ile paylaşmasını sağlıyor.

PowerShot G5 X Mark II ve PowerShot G7 X Mark III’nin Temel Özellikleri:

Yeni 20,1MP 1.0 Tip istifli sensör

DIGIC 8

4K video (kırpmasız)

120 kare/sn Full HD video

Sürekli modda 20 kare/sn ve RAW Seri Çekim modunda 30 kare/sn

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı

Ceket cebine sığabilen boyut ve ağırlık

PowerShot G5 X Mark II – Temel Özellikler:

Yeni 5x f/1.8-2.8 zum lensi

Açılabilir elektronik vizör (EVF)

PowerShot G7 X Mark III – Temel Özellikler: