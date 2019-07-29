Zhiyun Crane M2

Dünyanın önde gelen gimbal üreticilerinden Zhiyun, kompakt ve çok işlevli CRANE- M2 sabitleyicisini tanıttı.

Dünyanın önde gelen gimbal üreticilerinden Zhiyun, kompakt ve çok işlevli CRANE- M2 sabitleyicisini tanıttı. CRANE M2’in ihtiyacınız olan her şeyi içinde barındıran tasarımı kompakt dijital kameralar, aynasız kameralar, cep telefonları ve aksiyon kameraları gibi birden fazla cihazla çalışmanıza izin veriyor. WiFi ve Bluetooth ile kamera kontrolünü sağlarken, yeni video çekim modları, sekiz saatlik uzun pil ömrü, parmak izi kontrolü, OLED ekranın kullanım kolaylığı ile CRANE- M2 düşük maliyetli kamera gimbal teknolojisinde adeta bir devrim niteliğinde.

Tek Gimbal ile Hepsi Bir Arada

130 gr ile 720 gr arasındaki kompakt aynasız kameralar, hafif aynasız kameralar, kompakt kameralar, akıllı telefonlar ve aksiyon kameralar için kullanılabiliyor.

Crane M2, tek elle kontrol edilebilir konforlu sap dokusu ile çekimi daha keyifli hale getirir. OLED ekranda, seçilen çalışma modunu, pil seviyesini, Bluetooth / Wi-Fi durumunu ve diğer fonksiyonları gösterir. Yeni hafıza kilidi sayesinde, roll açısını bir kez ayarladıktan sonra yeniden ayarlamak için birkaç saniye yeter.

2 saatte tam şarj olabilen Crane M2, 7 saatlik pil ömrüyle uzun süre kullanım sağlar. Ayrıca çalışırken, aynı şarj olma özelliğine sahiptir. Hatta sonradan satın alınan uyumlu kablo ile kamera veya telefonu da aynı anda şarj edebilir.

Yedi Farklı Çalışma Modu

PF Modu

Gimbal sağa/sola yumuşak bir şekilde hareket eder ancak aşağı/yukarı hareket etmez. Yere doğru paralel bir şekilde durur.

F modu

Kamera, gimbalın hareketlerini takip eder. Pan-Tilt hareketlerinde yumuşak bir şekilde hareket eder.

L modu

Kameranın yönünü sabitler. Böylelikle kamera hareket etmeden sabit kalır.

POV Modu

Crane M2 üç eksende senkron harekete izin veren POV modu sunar. Hareket sırasında seviyeleme yapmak yerine, kamera gerçek POV çekimlerine izin verir.

Vortex Modu

Kameranızı yatay bir şekilde yatırdıktan sonra 360 °döndürerek çekim gerçekleştirme özgürlüğü sunar.

Go Modu

Aksiyon ve hareketli sahneler için hızlı pan ve tilt hareketlerine izin verir.

Selfi Modu

Kamerayı PF modunda size doğru çevirir. Böylece gimbal kontrolleri size doğru dönükken, kamera ile kendinizi çekebilirsiniz.

Teknik Özellikler:

Kompakt aynasız kameralar, hafif aynasız kameralar, kompakt kameralar, akıllı telefonlar ve aksiyon kameraları için daha hafif tasarım (Bazı tutucu aparatlar ayrıca satılır)

360 ° pan, 310 ° tilt ve 324 ° roll açısı

Dahili batarya ile 7 saatlik çalışma süresi

2 Saatte tam şarj

Dahili Wi-Fi ve Bluetooth

ZY Play iOS / Android uygulaması

Timelapse, panorama ve ağır çekim gibi özel uygulama özellikleri

OLED ekran

Gövde üzerinden kablosuz yakınlaştırma yapabilme (Uyumlu modeller ile)

Zoom In/Out tuşu sayesinde Vertigo efekti yapabilme

Tek tuşla hızlı açılan (Quick Release) kamera montaj plakası

Dengeleme için ölçek işaretleri ve denge kilitleri

Kutu İçeriği: