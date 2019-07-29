Zhiyun Crane M2

Dünyanın önde gelen gimbal üreticilerinden Zhiyun, kompakt ve çok işlevli CRANE- M2 sabitleyicisini tanıttı.
Dünyanın önde gelen gimbal üreticilerinden Zhiyun, kompakt ve çok işlevli CRANE- M2 sabitleyicisini tanıttı. CRANE M2’in ihtiyacınız olan her şeyi içinde barındıran tasarımı kompakt dijital kameralar, aynasız kameralar, cep telefonları ve aksiyon kameraları gibi birden fazla cihazla çalışmanıza izin veriyor. WiFi ve Bluetooth ile kamera kontrolünü sağlarken, yeni video çekim modları, sekiz saatlik uzun pil ömrü, parmak izi kontrolü, OLED ekranın kullanım kolaylığı ile CRANE- M2 düşük maliyetli kamera gimbal teknolojisinde adeta bir devrim niteliğinde.
Tek Gimbal ile Hepsi Bir Arada
130 gr ile 720 gr arasındaki kompakt aynasız kameralar, hafif aynasız kameralar, kompakt kameralar, akıllı telefonlar ve aksiyon kameralar için kullanılabiliyor.
Crane M2, tek elle kontrol edilebilir konforlu sap dokusu ile çekimi daha keyifli hale getirir. OLED ekranda, seçilen çalışma modunu, pil seviyesini, Bluetooth / Wi-Fi durumunu ve diğer fonksiyonları gösterir. Yeni hafıza kilidi sayesinde, roll açısını bir kez ayarladıktan sonra yeniden ayarlamak için birkaç saniye yeter.
2 saatte tam şarj olabilen Crane M2, 7 saatlik pil ömrüyle uzun süre kullanım sağlar. Ayrıca çalışırken, aynı şarj olma özelliğine sahiptir. Hatta sonradan satın alınan uyumlu kablo ile kamera veya telefonu da aynı anda şarj edebilir.
Yedi Farklı Çalışma Modu
PF Modu
Gimbal sağa/sola yumuşak bir şekilde hareket eder ancak aşağı/yukarı hareket etmez. Yere doğru paralel bir şekilde durur.
F modu
Kamera, gimbalın hareketlerini takip eder. Pan-Tilt hareketlerinde yumuşak bir şekilde hareket eder.
L modu
Kameranın yönünü sabitler. Böylelikle kamera hareket etmeden sabit kalır.
POV Modu
Crane M2 üç eksende senkron harekete izin veren POV modu sunar. Hareket sırasında seviyeleme yapmak yerine, kamera gerçek POV çekimlerine izin verir.
Vortex Modu
Kameranızı yatay bir şekilde yatırdıktan sonra 360 °döndürerek çekim gerçekleştirme özgürlüğü sunar.
Go Modu
Aksiyon ve hareketli sahneler için hızlı pan ve tilt hareketlerine izin verir.
Selfi Modu
Kamerayı PF modunda size doğru çevirir. Böylece gimbal kontrolleri size doğru dönükken, kamera ile kendinizi çekebilirsiniz.
Teknik Özellikler:
- Kompakt aynasız kameralar, hafif aynasız kameralar, kompakt kameralar, akıllı telefonlar ve aksiyon kameraları için daha hafif tasarım (Bazı tutucu aparatlar ayrıca satılır)
- 360 ° pan, 310 ° tilt ve 324 ° roll açısı
- Dahili batarya ile 7 saatlik çalışma süresi
- 2 Saatte tam şarj
- Dahili Wi-Fi ve Bluetooth
- ZY Play iOS / Android uygulaması
- Timelapse, panorama ve ağır çekim gibi özel uygulama özellikleri
- OLED ekran
- Gövde üzerinden kablosuz yakınlaştırma yapabilme (Uyumlu modeller ile)
- Zoom In/Out tuşu sayesinde Vertigo efekti yapabilme
- Tek tuşla hızlı açılan (Quick Release) kamera montaj plakası
- Dengeleme için ölçek işaretleri ve denge kilitleri
Kutu İçeriği:
- Crane M2
- Mini Tripod
- Yeni tasarlanmış hızlı plate
- Bağlantı Vidası
- Type-C kablo
- Bileklik
- Cep Telefonu Tutucusu
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