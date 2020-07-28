MARS300 Pro Geri Döndü!

Kablosuz görüntü aktarım sistemi devlerinden Hollyland Technology, yeni ürünü Mars300 Pro ile giriş seviyesi kullanıcıları yeniden hedef alıyor. Daha önce Mars300 adında, çift HDMI’lı, antenli bir sistem üreten Hollyland, giriş seviyesi serisini yenileme kararını aldı. Böylece Mars300 Pro, Mars400S ve MarsX modelleri ile giriş seviyesini tamamlamış oldu. Mars300 Pro, standart ve gelişmiş modelleri ile piyasaya çıkacak.

MARS 300 Pro, 300 fit veya yaklaşık 91 metre içinde hem sesi hem de görüntüyü aktarabiliyor. Böylece 0,08s gibi düşük bir gecikme ile ses ve görüntüye ulaşabiliyorsunuz.

Sadece alıcı ve verici üzerinden görüntü aktarımı değil, ayrıca 5 GHz wifi bandına sahip 2 telefona da aynı anda görüntüyü gönderebiliyorsunuz. Böylece birden fazla kişi aynı görüntü ve sesi farklı yerlerde izleyebiliyor. Uygulama, profesyonel bir monitör gibi çalışıyor. Yani pek çok veriyi, ekran üzerinde gösterebiliyor. Örneğin Histogram, False Color, Zebra vb gibi…

Özellikle standart modeli, dahili antenlere sahip olduğu için, ufak yerlere de rahatlıkla sığabiliyor. Gelişmiş modelinde ise, ekstra antenler takılarak daha temiz bir sinyal elde edilebiliyor.

Yan kısmında yer alan ekranı, güncelleme özelliği, loop özelliği, uygulama üzerinden görüntü ve sesi alabilme gibi daha pek çok özelliği sayesinde, Hollyland Mars300 Pro, bir kez daha giriş seviyesinin lideri olmaya aday.