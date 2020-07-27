Sony FE 12-24mm f/2.8 GM

Sony, FE 12-24mm F2.8 GM (model SEL1224GM) geniş diyafram açıklığına sahip ultra-geniş açılı zum lens ile full-frame lens serisine heyecan uyandıran bir ekleme yaptığını açıkladı. Bu kompakt ve çok amaçlı lens, manzara, yıldızlı gökyüzü ve mimari yapıları fotoğraflamak için ideal olmasının yanı sıra ultra-geniş açılar kullanmak isteyen aktif spor fotoğrafçılarına da ekstra mobilite sağlıyor. Sony’nin amiral gemisi olan G Master serisi lensler arasında yer alan ürün ile kullanıcılar, f/2.8 sabit diyafram açıklığına sahip ultra geniş 12mm görüş açısı ve güzel bokeh efektleri sayesinde olağanüstü görüntü kalitesi elde edeceklerinden tam anlamıyla emin olabiliyor.

Lens içerisinde, aralarından biri bugüne dek bir α(Alpha) lens için yapılmış en geniş XA (aşırı asferik) eleman olan üç aşırı keskin XA elemanı yer alıyor. Bu XA elemanlarına ek olarak bir tane daha asferik eleman kullanılması, görüntünün kenarlarına kadar astigmatizmi, koma hatalarını ve alan eğriliğini etkin biçimde engelliyor. Dahası, üç ED (Ekstra Düşük Dağıtma) ve iki Süper ED cam elemanı, renk sapmalarını güçlü bir şekilde önlüyor ve bir araya geldiklerinde hem köşeden köşeye netlik sağlıyor hem de renk bulanıklığını en aza indirgiyor.

Hareketli netleme mekanizması, lensin netleme grubunu birbirinden bağımsız kontrol edilebilen iki gruba ayırıyor. Gerek çarpıcı yakın plan performansı gerekse her mesafede maksimum keskinlik elde etmek açısından lensin netleme grubunu birbirinden bağımsız kontrol edilebilen iki ayrı gruba ayırması son derece etkili sonuç veriyor. Aynı zamanda zum kapsamında baştan sona sabit 0.28-metre minimum netleme mesafesi elde etmeye yardımcı oluyor ve iç netlemeli bir lens olduğu için uzunluğu sabit kalıyor ve ağırlık merkezi çok küçük bir değişim gösteriyor. Böylelikle elde daima en uygun şekilde dengede kalabiliyor.

Lensin küresel sapma özelliklerinin hem tasarım hem de üretim süreçlerinde incelikle ayarlanmış olması sayesinde Sony’nin G Master serisi lenslerine has bokeh efektleri elde edilebiliyor. Aynı zamanda lensin XA elemanlarının son derece yüksek yüzey hassasiyeti, soğan halkası efektlerini etkin şekilde engelliyor ve 9 yapraklı dairesel diyafram ile bir araya gelerek mükemmel bokeh etkisini daha da öteye taşıyor.

FE 12-24mm f/2.8 GM içerisinde hem bugünün hem de geleceğin fotoğraf makinası gövdelerinin hız performansı ile uyumlu olabilmesi için dört orijinal yüksek hızlı, yüksek itme kuvvetli XD (extreme dynamic) Lineer Motor yer alıyor. Lensin netleme gruplarının her biri için iki motor bulunması, otomatik netlemenin hızlı ve hassas olmasını mümkün kılıyor. Yeni kontrol algoritmaları XD Lineer Motor sisteminin tepkisini maksimize ederken iki netleme grubu arasında hatasız senkronizasyon sağlıyor. Aynı zamanda operasyon en az vibrasyon ile son derece sessiz şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Geniş lens elemanlarına ve en kıvrımlı parça yüzeylerine eşit seviyede uygulanabilen yeni Nano AR Kaplama II, ilk kez FE 12-24mm F2.8 GM üzerinde kullanıldı. Bu kaplama, dahili yansımaları önlüyor, parlamaları minimize ediyor ve net, keskin görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Lensin geniş görüş açısına rağmen Nano Ar Kaplama II, görüntünün tamamında, zor ışıklar altında bile yüksek netlik ve kontrast sunuyor.

Film çekimi

Tüm netleme mesafelerinde sabit F2.8 maksimum diyafram açıklığı, zum yaparken pozlamanın istikrarlı olmasını mümkün kılıyor. Dolayısıyla bu, deklanşör hızının ve ISO hassasiyetinin film çekerken tutarlı kalabilmesi anlamına geliyor. F2.8 sabit diyafram açıklığı ile full-frame biçiminde 12mm görüş açısı ile film çekebilmenin getirdiği yaratıcılık fırsatları sonsuz. Bunun da ötesinde, bir APS-C fotoğraf makinesi ya da bir Super 35 görüş açısı ile birlikte kullanıldığında zum kapsamının geniş ucu 18mm’ye denk düşerek film çekimi için oldukça kullanışlı bir zum kapsamı sağlıyor.

Profesyonel Kontrol

Yalnızca 847 gram ağırlığındaki FE 12-24mm F2.8 GM, fotoğraf çekiminde tam anlamıyla profesyonel kontrol sağlayan pek çok özelliğe sahip. Bunlar arasında, çekim yaparken kolaylık sağlayacak şekilde konumlandırılmış kişiselleştirilebilen netleme tutma düğmesi, netleme modu değiştirme anahtarı, zum halkası ve netleme halkası yer alıyor. Lineer Tepkili MF, manuel netleme yaparken netleme halkasının en ince ayarlara bile doğrudan tepki vermesini sağlıyor ve böylelikle anında ve hassas kontrol hissi elde ediliyor. Lens, toza ve neme karşı dayanıklılık özelliğine sahip. Ön lensin flor kaplaması, suyu, yağı ve diğer kirletici unsurları itiyor ve aynı zamanda lens yüzeyinden parmak izlerini silmeyi kolaylaştırıyor. Arka filtre tutacağı, genişletilmiş ifade kapasitesi açısından ihtiyaç duyulan standart tabaka tipi ND renk düzeltme filtresi ve diğer filtrelerin yerleştirilebilmesine uygunluk gösterirken, tabaka filtreler için bir kesim şablonu lens ile birlikte sunuluyor.