Canon A3+ fotoğraf yazıcısı imagePROGRAF PRO-300

Canon, ödüllü imagePROGRAF PRO serisinin kalite özelliklerini taşıyan yeni A3+ yazıcısı image PROGRAF PRO-300’ü kullanıcılara tanıttı. Yarı profesyonel ve amatör fotoğrafçılar, küçük stüdyolar ve fotoğraf laboratuvarları için ideal bir seçenek olan image PROGRAF PRO-300, hafif ve kompakt yapısıyla masaüstünde kullanım rahatlığı ve galeri kalitesinde baskı alabilme imkanı sunuyor.

PIXMA PRO-10S modelinin yerine geçen Canon’un imagePROGRAF PRO serisinin bu en yeni üyesi, kullanıcı dostu yazılımı, zarif ve kompakt tasarımıyla kullanıcılara sorunsuz ve kaliteli baskı alabilme avantajı sağlıyor. Fotoğrafçılar, baskı yükünü mürekkep ve medya israfını en aza indirgeyen dahili püskürteç onarımı ve eğiklik düzeltme özellikleri bulunan imagePROGRAF PRO-300’e bırakarak fotoğraf alanına güvenle odaklanabiliyor. imagePROGRAF PRO-300 ile tüm medya tiplerinde kenarlıksız baskı alınabilmekle birlikte parlak medyada siyah yoğunluğunu ve renk canlılığını yüksek kalitede aktarmak mümkün. Kullanıcılar, imagePROGRAF PRO-300’ün fotoğraflara yüksek kalitede canlılık vermek için tasarlanmış özellikleri sayesinde fotoğraf çekiminden baskısına kadar tüm işleri kolayca halledebilirler.

Kolay ve galeri kalitesinde baskı

A3+ kalitesinde olağanüstü siyah-beyaz baskısı ve canlı renkli baskısıyla imagePROGRAF PRO-300; yarışmalara, galeri ve sergilere için kaliteli baskılar oluşturmak isteyen fotoğrafçılar için önemli bir yardımcı oluyor. imagePROGRAF PRO-300, 10 LUCIA PRO pigment mürekkebini kullanarak renk gamını genişletebilir ve bu sayede her baskıda daha yüksek derinlik ve dikkat çekici renkler oluşturabilir. imagePROGRAF PRO-300 içerdiği yeni mürekkebi sayesinde derin siyahların ve siyah-beyaz fotoğrafların ifade gücünü daha kaliteli olarak yansıtıyor. Özel Kroma İyileştirici, mürekkebi dengeli bir şekilde döşeyerek parlak veya yarı mat kağıtta yüzey düzensizliklerini en aza indiriyor ve bronzlaşmayı azaltarak göz alıcı renk tonu üstünlüğü sunuyor.

Canon L-COA PRO işlemci, büyük fotoğraf verilerini kolayca işlemden geçirir ve en doğru mürekkep düzenini son derece yüksek hızda belirleyerek beş dakikadan kısa bir süre içerisinde A3 baskıları yüksek kalitede oluşturabilir. Fotoğrafçılar, LUCIA PRO mürekkep sisteminin bu özellikleri sayesinde geniş medya seçeneklerinde tutarlı ve profesyonel düzeyde sonuçlar alabiliyor. Fotoğraf ve mat siyah seçenekleri için ayrı mürekkep püskürteçleri olan yazıcı, sıfır mürekkep geçişi yöntemini kullanıyor. Yazıcı içerisine eklenen kağıda göre en doğru mürekkebi otomatik olarak seçen ürün, zamandan tasarruf sağlarken mürekkep tüketimini de azaltıyor.

Kolay iş akışı

Bu kompakt A3+ yazıcı, hem baskı ihtiyacını gidermeyi uman tek bir fotoğrafçı için hem de aktif bir fotoğraf laboratuvarı için kolay baskı işlemi sunuyor. Kullanıcılar imagePROGRAF PRO-300 ile birlikte ücretsiz sunulan Canon Professional Print & Layout yazılımı ile baskılar üzerinde eksiksiz kontrol sahibi olabiliyor. Bağımsız bir içerik olan “Canon’s Digital Photo Professional” görüntüleme yazılımına ek olarak ya da Adobe Photoshop ve Lightroom ile birlikte kullanılarak, renk üretimi ve profilleme seçiminin yapılmasını ve bölme galeri sargı baskı ve panoramik baskı gibi düzen ayarlarının yönetilmesini sağlıyor. Kullanıcılar bu yazılımı kullanarak sanal ortamda prova baskı ve fiziksel baskı işlevlerine erişebiliyor ve her seferinde ekranda görünen ile eşleşen renkler elde edebiliyor. Wi-Fi, Ethernet veya USB bağlantısı kullanılarak PC veya Mac bilgisayara kolayca bağlanabilen imagePROGRAF PRO-300, çok sayıda iş akışını destekleyen farklı bağlantı seçenekleri sunuyor.

Canon’u tercih eden fotoğrafçılar, yazıcının girişten çıkışa eksiksiz çözüm seçenekleri sayesinde fotoğraflarını eskisinden çok daha iyi yazdırabilme imkanı buluyor. Canon Professional Print & Layout yazılımındaki imagePROGRAF PRO-300 özellikleri Canon’un EOS fotoğraf makinesi teknolojisiyle sorunsuz olarak kullanılabiliyor. imagePROGRAF PRO-300, EOS fotoğraf makineleri aracılığıyla çekilen fotoğraflarda bu yazılımı kullanarak en üst düzeyde baskı doğruluğu elde ediyor. DPRAW Baskı ve HDR Baskı gibi işlevler ile EOS fotoğraf makinelerinden RAW görüntü verileri okunabiliyor ve bu şekilde, fotoğrafın net alanları doğru bir şekilde basılabildiği gibi tek pozlu fotoğraflardaki vurgular kurtarılabiliyor.