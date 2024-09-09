Canon imagePROGRAF PRO-1100

Profesyonel fotoğrafçılar ve iddialı amatörler için özel olarak tasarlanan imagePROGRAF PRO-1100, yüksek fotoğraf kalitesi ve dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmış.

imagePROGRAF serisi için yeni geliştirilen pigment mürekkep LUCIA PRO II sayesinde fotoğraf baskısında yeni standartlar belirleyen imagePROGRAF PRO-1100, mevcut imagePROGRAF PRO-1000 modeline göre daha geniş bir renk spektrumu ile yüksek görüntü kalitesi sunuyor. Fotoğraflardaki en ufak nüansları bile yakalayan bu ürün, nefes kesici derinliğe ve detaylara sahip baskılar üretiyor.

Yazıcının geliştirilmiş mürekkep teknolojisi; ışık hassaslığı ve çizilme direnci sağlayarak yüksek kaliteli basılı eserlerin onlarca yıl boyunca beğeni toplamasına ve korunmasına olanak tanıyor; 200 yıla kadar ışık direnci ile arşivleme ve belgesel amaçlı kullanım için de ideal bir çözüm sunuyor.

Daha geniş renk gamına sahip 12 mürekkepli pigment sistemi, yumuşak renk geçişleri ile daha derin siyahlar ve maviler sunarak özellikle manzara, deniz manzarası ve zorlu gölge alanlarda daha önce görülmemiş detayları ve derinliği ortaya çıkarıyor. Böylesi bir detay yakalama düzeyi, giriş seviyesindeki amatörlerden baskılarını sergileyen profesyonellere kadar her düzeyde kullanıcıya baskıların aslına sadık kalacağına dair güven veriyor.

Sanatsal baskı kağıtlarıyla mat bir yüzey elde etmeyi sevenler için mat siyah mürekkebin dahil edilmesi, siyah yoğunluğunu önemli ölçüde artmasına, özellikle siyah-beyaz fotoğraflarda görüntülere hayat veren bir zenginlik ve derin siyahlar kazandırılmasını sağlıyor. imagePROGRAF PRO-1100, parlak bir yüzey tercih edenler için ise homojen parlaklık ve kusursuz ifade sunan Chroma Optimiser’ı kullanarak parlak ve yarı parlak kağıtlarda olağanüstü kaliteyi koruyor. Hem parlak hem de yarı parlak baskılardaki güven veren çizilme direnci çerçeveleme, paketleme, taşıma ve sergileme sırasında kullanımları kolaylaştırıyor. Bu gelişmeler imagePROGRAF PRO-1100’ü Canon’un bugüne kadar ürettiği en geliştirilmiş ve sofistike baskı çözümlerinden biri haline getiriyor.

İster prova baskıları alın ister fotoğrafçılık okulu veya üniversite gibi bir eğitim ortamında çalışın, imagePROGRAF PRO-1100 daha büyük baskılar için dış kaynak kullanma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. imagePROGRAF PRO-6600, PRO-4600 ve PRO-2600 gibi büyük modellerle aynı baskı kafasını, mürekkepleri ve yazılımı paylaşan imagePROGRAF PRO-1100, 17 inçten 60 inç genişliğe kadar farklı baskı boyutlarında dört dörtlük tutarlılık sağlıyor.

Bu sayede, hem prova baskılar için küçük bir cihazın sunabileceği esnekliği isteyen hem de profesyonel bir laboratuvarda büyük formatlarda kolayca ölçeklendirme kapasitesini korumak isteyen fotoğrafçılar için ideal bir seçim oluyor. Ayrıca Canon’un Professional Print & Layout yazılımı ile mükemmel bir uyum içinde çalışarak fotoğrafçıların güvenle baskı alabilmeleri için sorunsuz bir iş akışı sunuyor.