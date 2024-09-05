İnceleme: Oppo Reno11 F 5G

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Akıllı telefon dünyasının son yıllardaki iddialı telefon markalarından biri olan Oppo geçtiğimiz haftalarda yeni modeli Reno11 F 5G’yi satışa sunmuştu. Ben de bu yeni modelin öne çıkan özelliklerine ve kameralarına biraz göz atmak istedim. Bu yazıda da telefonun teknik ve kullanım özelliklerine bakıp, kameralarının bize neler sunduğu hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum.

Oppo bu modelinde uygun fiyatlı orta segment bir akıllı telefonla karşımıza çıkıyor. Telefon fiyatlarının uçtuğu, artık neye uygun diyebileceğimizi şaşırdığımız için bu telefon kaliteli ve uygun performanslı sonuçları ile pek çok kullanıcı için yeterli olacaktır diye düşünüyorum.

Sadece 177 gram

Telefonun ağırlığı sadece 177 gram ve kalınlığı ise 7.5mm. Telefonun kalınlığı ve ağırlığı gayet ideal… Elinize aldığınızda tutuşu, kullanımı, ağırlığı kullanım için oldukça konforlu.

Telefonlarda palmiye yeşili ve okyanus mavisi renkleri kullanılmış. Benim test ettiğim yeşil renkliydi ve ışığın gelişine göre bu renk açıktan koyuya doğru her ortamda farklı bir şekilde görünüyor. Kullanılan boyanın dokusu parmak izini çok belli etmeyecek cinsten. Gerçi telefonları bir kılıf olmadan kullanan çok az kişi kalmıştır diye düşünüyorum. Bu modelin kutusundan da şeffaf, güzel bir silikon kılıf çıkıyor.

6.7 inç FHD+ AMOLED Ekran

Ekranda dar kenarlı neredeyse çerçevesiz bir yapı görüyoruz. Ekran gövde oranı %93.4. 10 bit, 1 milyar renk gösterebilen 6.7 inç AMOLED ekran 120Hz yenileme hızı sunuyor ve HDR10+ sertifikasına sahip. Ekran ayrıca FHD+ çözünürlük değeriyle geliyor. Parlaklık oranı maksimum 1100 nite kadar çıkabiliyor. Bu da parlak ortamlarda bile ekranı rahatça görebileceğiniz anlamına geliyor.

Orta segmentte yer alan bu telefon için ekran özellikleri, siyah dengesi, parlaklığı, canlı renk sunumu oldukça yeterli olmuş. Böylece hem Youtube hem de diğer platformlarda film ve diğer içerikleri izlerken güzel bir sonuç alınıyor.

IP65 koruma sertifikası

Reno11 F, IP65 su ve toza karşı koruma sağlıyor. Yani tozlu ortamlarda, yağmurlu havada ya da su sıçramalarında sorunsuz kullanılabiliyor. Aldığınızda telefon üzerinde bir ekran koruma filmi görüyorsunuz ki bu iyi bir şey… En azından kutudan çıkan kılıf ve bu koruma filmi ile telefonu daha rahat kullanabilirsiniz.

Reno11 F, 100 bin ses tuşuna basma, 200 bin güç düğmesine basma ve USB-C kablosunu 20 bin kez takıp çıkarma işlemlerinin yer aldığı pek çok zorlu testten de başarıyla geçmiş.

Reno11 F, 6nm’lik MediaTek Dimensity 7050 işlemciye sahip. Bu işlemciyle çoklu görevler, oyunlar ve 4K video çekimleri de başarıyla yapılabiliyor. Oyunlarda aşırı bir ısınma sorunu yaşanmıyor. Telefon 8GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip. 8GB RAM’i 8GB daha artırabiliyorsunuz.

256GB depolama alanı microSD hafıza kartı aracılığıyla 2TB’a kadar genişletilebiliyor. Böylece çektiğiniz video ve fotoğraflar için hem aktarma hem de yer konusunda çok daha rahat hareket edebiliyorsunuz.

5000mAh’lik pil kullanılıyor

Bu modelde dikkat çeken büyük 5000mAh’lik bir pil kullanılmış. 67W’lık hızlı şarj ile sadece 10 dakikada %30’a kadar şarj olabiliyor. Ortam şartlarına göre farklılıklar olsa da tam şarja ise yaklaşık 50 dakikada ulaşabiliyor. Gelişmiş pil teknolojisiyle dört yıl kullanımdan sonra bile ideal pil ömrünü garantileyen telefon, böylece kullanıcılara gün boyu kesintisiz kullanım imkânı tanıyor.

Telefonda ekrana gömülü parmak izi sensörü ve yüz tanıma teknolojisi destekleniyor. Ben parmak izi sensörünün hassasiyetini ve hızını çok başarılı buldum. Telefonda mono hoparlör kullanılmış. Ses şiddeti ve kalitesi böyle bir telefon için yeterli diyebilirim. Hatta sesi yüzde yüzde iken bir kere daha artırınca yüksek ses moduna geçiyor ve daha fazla bir ses şiddeti sunuyor.

Reno11 F, Android 14 tabanlı OPPO’nun ColorOS 14 işletim sistemi ile kullanıcılara kullanım kolaylığı, güvenlik, üretkenlik, güvenilirlik ve uzun ömürlülüğü bir arada sunuyor. Telefonun temel özelliklerinden bahsettikten sonra birazda kamera detaylarına bakalım isterseniz.

Üçlü kamera dizilimi

Reno11 F’in arka kısmında üçlü kamera dizilimine yer verilmiş. Telefonun 64MP’lik ana kamerası 6 elemanlı bir lens ile f1.7 diyafram değeri kullanıyor. 25mm’lik geniş açılı lens 8MP çözünürlük ve f2.2 diyafram değeri sunuyor. 2MP’lik makro lensin diyafram değeri ise f2.4.

Ön kamera ise 32MP’lik çözünürlük değeriyle geliyor. Video içinde hem arka hem de ön kameranın en yüksek video çözünürlüğü 4K 30fps. Elektronik görüntü sabitleyici kullanarak daha sarsıntısız çekimler yapmak isterseniz bu değeri 1080p’ye düşürmeniz gerekiyor.

Bu telefonda Yapay zekâ özellikleri de bulunuyor. Yapay zekâ portre rötuşlama ve görüntülerdeki istenmeyen kişileri veya nesneleri belirleyip kaldırarak boşlukları doğal olarak doldurabilen silme özelliği geliyor. AI Silgi diye adlandırılan bu özelliği yerinde kullanarak istenmeyen nesnelerin kaldırılması mümkün. Temiz bir zeminde, örneğin gökyüzüne denk gelen bir elektrik telini ya da kuşu silmek daha iyi sonuçlar veriyor.

Telefondaki portre modunu da sevebilirsiniz. Netlik ve yumuşak odak arasında başarılı bir denge oluşturmak için gelişmiş yüz tanıma, nesne algılama, cilt tonu koruması gibi özellikleri birleştiren Portre Uzman Motoru ile kullanıcılar güzel portreler çekebiliyor.

Telefondaki kameraların günlük kullanım için oldukça yeterli olduğunu söyleyebilirim. Anlık çekimler, selfie, portre, hatıra ya da manzara gibi genel çekimleri sosyal medya platformlarında kullanmakta sorun olmayacaktır. Ancak bu modelin kamera performansı açısından üst düzey sonuçlar sunmadığını da hemen belirtmeliyim. Bu telefonu üst segment bir modelin kamerası ile karşılaştırmamak gerekiyor kısaca…

İlk başta da söylediğim gibi bu yeni model orta segment için üretilmiş bir akıllı telefon. Fiyatı da bunu bize söylüyor zaten. Tüm bu özelliklere ve anlattıklarıma fiyat-performans açısından bakmakta fayda var. Ben bu yazıyı hazırlarken satış fiyatı yaklaşık 17-18 bin TL civarındaydı.

Özetle, ince yapısı, hafif ve şık tasarımı, gelişmiş ekran özellikleri, işlemcisi, artırılabilir depolama alanı, büyük pili, günlük kullanım için yeterli olabilecek kamerası ile Oppo Reno11 F 5G modeli her yaştaki tüketicilerin güvenle kullanabilecekleri uygun fiyatlı bir seçenek olmuş.

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