Sony FE 85mm F1.4 GM II

Sony, kompakt bir gövdede hızlı otomatik odaklama (AF) ile yüksek çözünürlük ve çarpıcı bokeh özelliklerinin mükemmel birleşimini sunan üst düzey lensi FE 85mm F1.4 GM II’yi (SEL85F14GM2) duyurdu. Bu ikinci nesil lens, birinci nesil modelin övgü toplayan bokeh ve çözünürlüğünü üst düzeyde birleştiren optik tasarımını miras alırken, en yeni teknolojileri de içeriyor. FE 85mm F1.4 GM II, en yeni Sony Alpha serisi fotoğraf makineleriyle eşleştirildiğinde, portre, düğün, seyahat ve sinematik video dahil olmak üzere hem fotoğraf hem de video çekimlerinde çok çeşitli yaratıcı kullanımlar için ideal bir seçenek oluyor.

Yüksek Optik Performans ve Mükemmel Bokeh

FE 85mm F1.4 GM II’nin gelişmiş optik tasarımı, çekici bokeh ve yüksek çözünürlüğü bir araya getirerek portre fotoğrafçılığı için ideal bir seçenek sunuyor. İki XA (aşırı asferik) ve iki ED (ekstra düşük dağılımlı) lense sahip olan son teknoloji optik tasarım, bozulmaları etkili bir şekilde önlüyor. Bu kombinasyon sayesinde uçtan uca yüksek çözünürlük ve görsel işleme sağlanarak olağanüstü görüntü kalitesi elde ediliyor. Ayrıca Sony’nin Nano AR Kaplama II teknolojisi, net ve canlı görüntüler için parlama ve gölgelenmeyi etkili bir şekilde bastırıyor. 11 bıçaklı dairesel diyafram açıklığı, G Master lenslerin ayırt edici özelliği olan güzel ve yumuşak bokeh sağlıyor.

Hızlı, Hassas, Sessiz Otomatik Odaklama ve Yüksek Takip Performansı

FE 85mm F1.4 GM II’nin AF özelliği, son derece hızlı olup, gelişmiş fotoğraf makinesi gövdelerinin hız avantajını maksimuma çıkarıyor. Hareketsiz fotoğraflarda, önceki modele kıyasla 3 kata kadar daha hızlı olup hareketli nesneleri yüksek hassasiyetle takip ediyor. Alpha 9 III’ün 120 fps sürekli çekimine kusursuz bir şekilde uyum sağlayarak izleme performansını 7 kata kadar iyileştiriyor.

Ödün Vermeyen Hafif ve Şık Tasarım

Önceki modele kıyasla güncel FE 85mm F1.4 GM II’nin ağırlığı (642 gram) yaklaşık %20 daha hafif ve hacim olarak %13 daha küçüktür; bu da en son mekanik teknoloji ve optik tasarım sayesinde elde ediliyor. FE 85mm F1.4 GM II’nin filtre çapı φ77 mm, çapı 84,7 mm ve uzunluğu 107,3 mm’dir.

Etkili Sinematik Görüntü Üretme Özellikleri

FE 85mm F1.4 GM II, F1.4’te akıcı film oluşturma özelliğine sahip olup, XD lineer motor ile odak nefesi minimum düzeyde tutuyor ve vücut içi odak nefesi telafisini destekliyor. İki özelleştirilebilir odaklama düğmesi ve AF/MF anahtarı esnek kullanım sunarken, bağımsız diyafram halkası ve Linear Response MF odak kontrolü, yaratıcı çekimlerin gerektirdiği sezgisel kontrolü sağlıyor.

Dayanıklılık için Üretildi

Ön mercekte bulunan flor kaplama, parmak izi, toz, yağ ve diğer kirleticilerin mercek yüzeyinden temizlenmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca toza ve neme dayanıklı tasarımı zorlu koşullarda dış mekan kullanımı için ekstra güvenilirlik sağlıyor.