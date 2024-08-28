Monster Notebook yeni Pusat aksesuar ailesi

Oyunculara ve meslek profesyonellerine yenilikçi ürünleriyle benzersiz deneyim yaşatan Monster notebook, yeni Pusat aksesuar ailesini duyurdu. Çevre birimi ürünleri özelinde kullanıcıların ihtiyaçlarına özel ürünler geliştiren marka, yeni segment ürünleriyle sektörde fark yaratıyor. Klavye ve mouse ürün segmentlerinin yeni nesil temsilcileri kalite ve performanstan ödün vermiyor.

Kullanıcı odaklı yapısıyla rakiplerinden farklılaşan ürünler geliştiren Monster Notebook, inovasyon çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Yenilenen Pusat aksesuar ürün ailesi oyuncu odaklı olarak öne çıkıyor. Oyuncu segmentini yeni ürünleriyle güncelleyen marka, Pusat aksesuar ürünleriyle farklı segmentlerde oyun oynayan tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Yenilenen aksesuar ürün ailesi bütün kullanıcılara hitap ediyor. Kablolu ve kablosuz olarak tercih edilebilen ürünler, oyunseverlerin beklentilerine yönelik olarak tasarlandı.

“Sektörün önemli aktörlerinden biriyiz”

Monster Notebook olarak, sürdürülebilir büyüme potansiyeliyle sektörün önemli aktörlerinden olduklarına vurgu yapan Monster Notebook Global Pazarlama Direktörü Birol Sülük, “Oyun başta olmak üzere bütün güç ve performans gerektiren uygulamaları çalıştırabilecek yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar üretiyoruz. Abra, Tulpar ve Semruk bilgisayar modelleriyle oyuncuların; Markut ve Huma modelleriyle iş dünyası profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bilgisayar modellerimizin yanı sıra Pusat aksesuarlarımızla, oyunculara ve profesyonellere yönelik ürünler geliştiriyor, bütün ihtiyaçlara cevap veriyoruz. Kullanıcı odaklı yapımıza ve inovasyona büyük özen gösteriyoruz. Piyasayı doğru okuyarak, dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, yenilikçi teknolojileri kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yeni ürünlerimizle sektörün rekabet dinamiklerini değiştireceğimize inanıyoruz. Pusat aksesuar ailemizle başlatmış olduğumuz bu süreci ilerleyen zamanda portföyümüze yeni katacağımız ürünlerle de desteklemeye devam edecek, oyuncuların ihtiyaçlarına cevap verecek daha çeşitli ürünleri satışa sunacağız.” dedi.

Pusat Reflex Ultra ve Pusat Reflex Pro

Kablosuz kullanım imkânı sunan Pusat Reflex Pro Kablosuz Oyuncu Mouse ve Pusat Reflex Ultra Kablosuz Oyuncu Mouse, eğlenceyi en üst seviyeye taşıyor. Yeni nesil teknolojisi ve kablosuz şarj istasyonlarıyla göz dolduran ürünler, kesintisiz oyun deneyimi sunuyor. Şarj istasyonunun üzerinde bulunan alıcı yuvası, 2.4 GHz’lık ek bağlantı noktası olarak da kullanılabiliyor.

Pusat Reflex Ultra Kablosuz Oyuncu Mouse kendi tasarım çizgileriyle ön plana çıkıyor. Mükemmel bir oyun deneyimi sunan ürün, PAW 3335 sensörü ve 60 milyon tıklama imkânı sunan Kailh GM 4.0 mekanik switch donanımı ve 93 gramlık net ağırlığıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların ihtiyaçları gözetilerek avuç içi ve pençe tipi tutuşlara uygun olarak geliştirilen ürün, 16.000 DPI, 400 IPS tarama hızı ve 70 saat aktif kullanım ömrü sunuyor.

Oyun deneyimini kablosuz teknolojilerle zenginleştirmek ve performansından ödün vermek istemeyen kullanıcılar da Pusat Reflex Pro Kablosuz Oyuncu Mouse ile kesintisiz oyun deneyimi elde ediyor. Ürün, PixArt PAW 3335 sensörü ve 60 milyon tıklama imkânı sunan Kailh GM 4.0 mekanik switch donanımıyla geliyor. 87 gram net ağırlık sunan ürün, 16.000 DPI, 400 IPS tarama hızı ve 70 saat aktif kullanım ömrü sunarak oyunda ezber bozuyor.

Pusat Reflex Force Kablolu Oyuncu Mouse: Ergonomi ve performansın buluşması!

Ürün ailesinin bir diğer yeni üyesi ise Pusat Reflex Force Kablolu Oyuncu Mouse olarak karşımıza çıkıyor. Bütün oyunseverlere hitap eden ürün, yan tarafında yer alan 3+1 şekilde dizilmiş tuş seti sayesinde tuş kombinasyonu yapabilmeyi sağlıyor. PixArt AIM 3337 mouse sensörü ve 60 milyon tıklama ömrü sunan Kailh GM4.0 mekanik switch özelliğini üzerinde barındıran Pusat Reflex Force kablolu oyuncu mouse, 18.000 DPI ve 400 IPS tarama hızıyla kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor. 132 gram net ağırlığı bulunan ürün, avuç içi tutuş kullanım şekline ve sağ el için mükemmel ergonomiye sahip. Performanstan ödün vermek istemeyen kullanıcılar, MMORPG ve FPS gibi bütün oyunlar için ideal olan bu ürünü tercih ediyor. Pusat Reflex Force yazılım desteğiyle ürün kişiselleştirilebiliyor. Bu yazılım sayesinde ürünün üzerinde bulunan OLED ekrana PNG görseller eklenebiliyor. Ürün kişiselleştirmede çağ atlamayı sağlayan ürün aynı zamanda OLED ekran üzerinde DPI ve raporlama hızı gibi özelliklerin görüntülenmesine veya takma ad yazılmasına imkan tanıyor.

Pusat Reflex Core Kablolu Oyuncu Mouse: Performans ve konforun mükemmel dengesi!

Tüm oyuncular için geliştirilen Pusat Reflex Core Kablolu Oyuncu Mouse, 60 milyon tıklama ömrü ve Kailh GM4.0 mekanik switch özelliğiyle geliyor. 124 gram net ağırlık sunan ürün, 8.000 DPI ve 100 IPS tarama hızını mümkün kılıyor. USB 3.0 plastik 1,8 metre kablosuyla birlikte gelen ürün, tak çalıştır kolay kullanım ve ayarlanabilir RGB ışıklandırma olanaklarını da kullanıcılara sunuyor.

Özel üretim Monster Tactile Red Switch’lerle klavye deneyimi sil baştan

Oyun dünyasında klavye kullanımı oyuncular açısından son derece önemli. Uzun ömürlü, kaliteli ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabilen ürünlerin kullanımı, başarının anahtarları arasında yer alıyor. Pusat Rapid Ultra ve Pusat Rapid Pro mekanik oyuncu klavyeleri, oyun deneyimini değiştiriyor ve benzersiz bir deneyimin kapılarını açıyor.

Pusat Rapid Ultra, klavye deneyimini farklı bir boyuta taşıyor. Sayısal tuş takımı ile birlikte gelen ürün, 1 ms’lik hızlı tepkime süresi sunuyor. 80 milyon tuş basım ömrü sunan ürün oyunseverlerin yanı sıra yazılım, muhasebe, tasarım gibi alanlar başta olmak üzere, günlük kullanım ve iş amaçlı kullanım için de mükemmel bir masaüstü klavye olarak dikkat çekiyor.

Pusat Rapid Pro mekanik oyuncu klavyesi ise PBT plastikten yapılmış çift katmanlı tuş takımı, özel manyetik koruma çerçevesi ve manyetik bilek desteğiyle öne çıkıyor. Yazılımcılar ve profesyonel seviyede rekabet etmek isteyen kullanıcılar için özel olarak tasarlanan ürün, TKL (Num Pad dahil değil) yapısıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Ürün bu özelliği sayesinde mouse hareketleriniz için masanızda ekstra alan sağlıyor. Monster Tactile Red Switch inovasyonunu üzerinde barındıran ürün, sade ve zarif tasarımı, masa üstünde az yer kaplayan yapısı, Zero Ghosting özelliğiyle standart Red Switch’lerden yüzde 40 daha hızlı ve keskin kullanım imkânı sağlıyor.