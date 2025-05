İnceleme: Monster Huma H4 V7.1.1 Copilot+ PC

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bugün masamızda 14 inçlik ultra taşınabilir tasarımı ve Copilot+ entegrasyonuyla dikkat çeken Monster Huma H4 V7.1.1 var. Bu yazımızda taşınabilir bilgisayarın öne çıkan özelliklerine, fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için nasıl bir çözüm sunduğuna hep birlikte göz atacağız.

Bugüne kadar Youtube videolarımda da izlemişsinizdir pek çok Monster notebook modelini inceledim. Ancak ilk kez bu kadar kompakt ve her yere kolaylıkla taşınabilir bir modelini inceliyorum. Bu notebook bir süredir bizimle… O yüzden farklı ekipmanlarla ve değişik fotoğraf çantalarıyla birlikte sağa sola götürme fırsatı da buldum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu notebook her an elinizin altında bulundurabileceğiniz, ince ve hafif yapısı ile dikkat çeken bir ürün olmuş.

Hafif ve kompakt bir notebook

Bu modelin ağırlığı sadece 1,1 kg ve inceliği ise 18mm. Masa başında kullandığım bilgisayarların boyutuna ve ağırlıklarına çok fazla takılmam. Ancak bir seyahatte ya da çekim için taşıyacağım ekipmanların seçiminde çok daha titiz davranmam gerekiyor. Fotoğraf çantama koyacağım her bir ekipmanın büyüklüğü ve tabi ki ağırlığı önem kazanıyor. İşte tam bu noktada incelediğim Huma H4 modeli uzun yolculuklarda da sorunsuz taşınabilecek bir bilgisayar olmuş. Tabi ki bu bilgisayarı sadece hafif ve kompakt boyutlu olduğu için önermiyorum. Burada anlatacağım pek çok detay var. Gelin şimdi bu minik canavarın neler yapabildiğine ve özelliklerine yakından bakalım.

Gün boyu çalışma imkanı…

Huma H4 V7.1.1’in kutusundan 65W’lık adaptör, USB-C şarj kablosu ve hediye Monster sırt çantası çıkıyor. Bilgisayarın adaptörü de gayet ideal büyüklükte. 4 hücreli 73 Wh gücündeki batarya size gün boyu çalışma süresi sunabiliyor. Ancak performans gerektiren işler ve ekran parlaklık ayarı gibi kişisel tercihlerle kullanım süresi epey değişiklik gösterebiliyor. Örnek bir senaryo olarak söylüyorum: Gün içerisinde çektiğiniz fotoğraf ve videoları anında yedekleyebilir, onları kontrol edebilirsiniz. Çalışma ortamınıza ya da ihtiyacınıza göre yine çektiğiniz görselleri Photoshop, Premier, Capcut veya benzer bir yazılımla kolayca düzenleyebilirsiniz.

Bu modelde 2. Nesil Intel Lunar Lake Core Ultra 7 işlemci bulunuyor. Bu işlemci serisi Intel’in en verimli, güvenli ve yüksek performanslı mobil işlemcisi olarak biliniyor. Intel Core Ultra 7 işlemci, NPU birimi ve yapay zekâ kabiliyetleriyle de öne çıkıyor. Adobe ve diğer firmaların yapay zeka uygulamalarında işleri hızlandırıyor ve daha verimli hale getiriyor.

Copilot+ PC özelliği

İncelediğimiz Huma H4, aynı zamanda Copilot+ PC özelliğine sahip. Bu özellik bilgisayarın yapay zekâ işlemleri için özel olarak tasarlanmış NPU, yani Nöral İşlem Birimi donanımına sahip olduğunu gösteriyor. Bu birim, yapay zekâ işlemlerini, CPU ve GPU’ya yük bindirmeden, hızlı ve verimli şekilde işleyebiliyor. Böylece Microsoft’un tüm Copilot+ özellikleri destekleniyor. Pek çok eklenti bulut üzerinden değil; doğrudan cihaz üzerinde, yani yerleşik olarak çalışıyor. Ayrıca tabi klavyede de Copilot tuşu bulunuyor. Standart Windows bilgisayarlarda veya yalnızca Copilot tuşu bulunan bilgisayarlarda ise bu özellikler, yerleşik donanım desteği olmadığı için çoğunlukla kullanılamıyor ya da sınırlı kalıyor. Huma H4 modelinde Intel Arc dahili grafik birimi yer alıyor. Bu dahili grafik birimi temel düzeyde oyunlar için de yeterli olacaktır.

14 inçlik FHD+ ekran

Bu taşınabilir bilgisayarın ekran boyutu 14 inç. FHD+ 1920×1200 piksel çözünürlük sunan ekran IPS Mat LED panele sahip. 400 nit parlaklık, %100 sRGB desteği, 60Hz yenileme hızı ve 16:10 en-boy oranı bilgisayarın diğer ekran özellikleri… Ekranın üst kısmında kullanışlı 5MP’lik bir web kamera da yer alıyor. Bilgisayarı yüz tanıma teknolojisi ile güvenle kullanabilirsiniz. Bu modelde parmak izi okuyucu yer almıyor.

Gelişmiş port desteği

Huma H4’ün bu modelinde 16GB DDR5 RAM ve 1TB M.2 SATA NVME SSD depolama kullanılmış. Kullanılan SSD hızlı ve günümüz ihtiyaçları için yeterli bir alan sunuyor bizlere. Ancak tabi ki hem RAM hem de SSD artırılabiliyor.

Cihazın bağlantı portları gayet yeterli. Sağ tarafta 3.5mm kulaklık/mikrofon jakı, USB-A 3.2 Gen1, microSD kart okuyucu yer alıyor. Sol tarafta ise, USB-C 3.2, HDMI, USB-A 3.2 Gen2 ve Thunderbolt 4 portları bulunuyor. Geniş portlar sayesinde masaüstünde bu bilgisayarı bir ya da iki ekranla da kullanmak mümkün.

Bu modele microSD kart okuyucu konması benim hoşuma gitti doğrusu. Özellikle içerik üretiminde kullandığımız drone, aksiyon kamera ve farklı pek çok cihazda microSD hafıza kartları kullanılıyor. Ancak tabi ki profesyonel fotoğraf makinelerinde SD veya CFexpress hafıza kartları kullanıyoruz. O yüzden zaten bir makinede hepsinin yer alması mümkün değil.

Zorlu ortamlara uygun kasa

Alüminyum alaşımlı kasa, aşırı sıcaklık, nem, darbe ve titreşim gibi zorlu çevresel faktörlere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Zorlu testlerden geçerek askeri standartlarda bir sertifika da alınmış. Bu saydığım özellikler kullanıcıların zorlu şartlarda da notebook’u sorunsuz kullanmalarına imkan tanıyor. O yüzden bir taşınabilir bilgisayarın sadece işlemci, RAM, depolama gibi özelliklerinin yanında dayanıklı bir yapıda olması da gerekiyor tabi…

Yaptığımız seyahatlerde bazen saatlerce sarsıntılı zorlu yollarda gidebiliyoruz. Aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklarda çekimler yapabiliyoruz. Tüm bu şartlarda kullandığımız ekipmanların zorlu ortamlara ayak uydurması gerekiyor.

Klavyede tek renkli 5 kademeli aydınlatma kullanılmış. Tuş aralıkları, yazı deneyimi ve touchpad hassasiyeti de gayet iyi. Genel ve günlük kullanımlarda tabi seçtiğiniz pil/güç ayarına göre fan sesi değişiyor. Performans gerektiren durumlarda fan sesi duyuluyor, ancak bu rahatsızlık vermiyor.

Monster garanti avantajları

Monster’ın önemli birkaç avantajından daha bahsetmek istiyorum. Monster bu bilgisayara da ömür boyu ücretsiz bakım garantisi veriyor. Bu hizmet kapsamında; termal macun yenilemesi, fan, klavye altı ve laptop içi temizliği gibi işlemler, ücretsiz olarak sağlanıyor. Alanında uzman Monster teknik servisleri tarafından sunulan bu hizmet, garanti süresi bittikten sonra da ömür boyu ücretsiz olarak sağlanıyor. Böylece bilgisayarınızı uzun süre en iyi performansla kullanmanız mümkün oluyor. İlk 15 gün içerisinde koşulsuz iade garantisi ve ilk 30 gün içinde ekranda bir adet ölü piksel çıksa bile birebir panel değişimi yine ücretsiz yapılıyor.

Sonuç olarak baktığımızda Monster Huma H4 V7.1.1, güçlü donanımı ve Copilot+ özellikleriyle hem fotoğrafçılar hem de içerik üreticileri için ideal bir taşınabilir iş bilgisayarı olarak öne çıkıyor. Eğer hafif, sağlam, şık ve performanslı bir taşınabilir bilgisayar arıyorsanız bu modele de mutlaka göz atın derim.

Ürünü Monster Notebook web sitesinde daha detaylı inceleyebilir ve satın alabilirsiniz.

Monster Huma H4 V7.1.1 incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.