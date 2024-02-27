Monster Notebook, Intel 14. nesil işlemcili cihazlarını satışa sundu

Monster Notebook, 14. Nesil Intel Core işlemci mimarisiyle donatılmış güçlendirilmiş ürünlerini satışa sundu. Güç ve performansa dayalı cihazlarıyla sınırları zorlayan Monster Notebook, yüksek işlem gücüne sahip performanslı notebook arayanlara 14. Nesil Intel Core işlemcili Tulpar T6 serisi cihazlarıyla yüksek bir deneyim sunuyor.

Monster Notebook, yeni 14. Nesil Intel Core Raptor Lake Refresh işlemci mimarisine sahip, yüksek performansı mümkün kılan ürün serilerini satışa sundu. Monster Notebook’un ince ve hafif tasarıma sahip yeni notebookları, kullanıcılarına yüksek performans sunuyor.

14.Nesil Intel Core teknolojisiyle benzersiz oyun deneyimi

14.nesil işlemci mimarisini üzerine bulunduran Monster Notebook T6 serisi ürünler, oyunseverlerin en gerçekçi oyun deneyimi yaşamalarını sağlıyor. 4080 Nvidia RTX ekran kartı özellikleriyle kullanıcıların görsel şölen beklentilerine cevap veren ürün serisi, gücün verimli kullanılmasını sağlıyor. 165Hz ekran tazeleme hızı sunan ürünler, oyunlarda anlık tepki verebilmeyi ve eğlenceyi katlamayı mümkün kılıyor.

Hem oyunda hem de performans gerektiren işlerde üstün performans

Türkiye’den global arenaya çıkan laptop markası olan Monster Notebook tarafından satışa sunulan Tulpar T6 V1.2, Intel’in en son işlemci mimarilerinden biri olan Raptor Lake Refresh Core I9 14900HX’e sahip. 16 inç ekrana sahip olan ürün, 2560×1600 oranında çözünürlük, altın oran ve 165Hz tazeleme hızına sahip ekran paneli ile geliyor. 12GB Nvidia GeForce RTX 4080 ekran kartıyla kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunan notebook hem oyun hem de performans gerektiren işlerde üstün bir güç sunuyor.

Sıvı termal macunla efektif soğuma

Sıvı termal macun destekli soğutmaya sahip Tulpar T6 V1.2, normal bir termal macuna göre %1.700 daha fazla iletkenliğe sahip sıvı metal termal macunuyla hem CPU’da hem GPU’da en zorlu anları kolaylaştırıyor. Katı termal macunlu sistemlere göre 9 dereceye kadar daha iyi soğutma performansı sağlayan macun, efektif bir soğutma gerçekleştiriyor.

64 GB’a kadar yükseltme imkanıyla hem işte hem oyunda benzersiz bir performans sunan Tulpar, yüksek hızlı PCIe 4.0 uyumlu Gen4 SSD desteği ve DDR5-5600 MHz yüksek bellek frekansıyla hem profesyonel iş akışında hem de yüksek RAM isteyen oyunlarda kesintisiz bir deneyim sağlıyor.

Thunderbolt 4 ile hızlı dosya – veri aktarımı, PD (Power Delivery) desteği ve 330W şarj adaptörüne sahip notebook, fan çıkışlarındaki ayarlanabilir RGB LED’le estetik bir görünüm sergiliyor.

Ömür boyu bakım garantisi ile daha uzun ömürlü

Monster Notebook, “Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi” kapsamında ücretsiz bakım hizmeti sunarak üstün müşteri deneyimi politikasının hakkını veriyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleriyle Monster Notebook’larını ücretsiz olarak teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor. Monster Notebook, ilk 15 gün içinde koşulsuz iade sağlıyor.