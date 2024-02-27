İnceleme: Redmi Note 13 Pro

Kullanıcılar tarafından en çok ilgi gören akıllı telefon modellerinden biri olan Redmi Note 13 Pro’yu inceledik.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi uzun süredir merakla beklenen ve benimde katıldığım bir lansmanda Redmi Note 13 Serisini tanıttı. Gelişmiş özellikleri, yeni tasarımları ve bence en önemlisi makul fiyatlarıyla Redmi Note 13 Serisi piyasada epey ses getirmeye başladı bile…

Seride Redmi Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro ve Note 13 modelleri yer alıyor. Ben de bu yeni seride yer alan ve kullanıcılar tarafından en çok ilgi gören modellerden biri olan Note 13 Pro’yu inceleme fırsatı buldum.

Her zaman olduğu gibi bu tür incelemelerde kamera özelliklerini deneyimlemek için farklı ortamlarda çekimler yapmaya gayret ediyorum. Bu sefer yolum bir fotoğraf jürisi için Bingöl’e düştü. İstanbul’da kar görmeye hasret bir şekilde bekleşirken, Bingöl’de müthiş kar fotoğrafları çekebileceğim için epey heyecanlandım. Ancak gidince gördüm ki orada da en sıcak kışlardan biri yaşanıyor ve şehirde kar yok. Ama biraz yukarılara, 2000 metre civarında dağlara çıkınca sizler için güzel kar manzaraları çekebildim. Burada gördüğünüz fotoğraflar Redmi Note 13 Pro ile Bingöl’de çekildi.

İlk başta, Redmi Note 13 Pro’nun tam bir fiyat/performans telefonu olduğunu söylemeliyim. Note 13 Pro uygun fiyatı ile dayanıklı, estetik tasarım ve etkileyici görüntüleme özellikleri sunuyor. Ben bu videoyu hazırlarken firmanın kendi sitesinde 12GB hafıza 512GB depolama olan modeli yaklaşık 18.500 TL, 8GB hafıza ve 256GB depolama olan seçeneği ise yaklaşık 16.500 TL fiyatla satılıyordu.

Bu fiyatlar ve karşılığında aldığınız donanım seçenekleri orta sınıfta gerçekten iddialı bir akıllı telefon modelini karşımıza çıkarıyor. Önce telefonun kamera özelliklerinden bahsetmek istiyorum.

200MP’lik OIS Ana Kamera…

Redmi Note 13 Pro’da kamera sistemi tamamen yenilenmiş. Farklı alanlardaki fotoğrafçılık ihtiyaçlarını karşılamak için çok yönlü ve gelişmiş kamera özelliklerine yer verilmiş. Telefonun kamerası 200MP’lik yüksek bir çözünürlük değeri ile geliyor. Bu mod kamerada ayrı bir seçenek olarak kullanılıyor. Normal fotoğraf modunu kullanırsanız çözünürlük değeri yaklaşık 12MP oluyor.

Ana kamerada optik görüntü sabitleyici kullanılmış. Böylece düşük ışık şartlarında da fotoğraf ve video çekimleri sarsıntısız, kolayca yapılabiliyor. Yüksek çözünürlüğün sağladığı bir fayda da 2x ve 4x kayıpsız yakınlaştırma yapılabiliyor.

Telefonun arka kısmındaki kameralar dikkat çekici bir tasarıma sahip. Ara kısımda üç tane kameraya yer verilmiş. Oldukça büyük görünen iki kameradan üstteki az önce bahsettiğim 200MP’lik ana kamera. Bu kameranın optik tasarımı 7 lensli ve ultra düşük yansımalı optik kaplama ile ışık miktarını artırıp gölgelenmeyi azaltıyor. Ana kameranın diyafram değeri f/1.65.

Sensör boyutu 1/1.4 inç. İleri düzey görüntü işlemeyle desteklenerek karmaşık ışık koşullarında bile iyi bir görüntü kalitesi sunuyor. Ana kameranın altında 8MP’lik f/2.2 diyafram değeri sunan ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Sağ üst tarafta ise 2MP’lik minik bir makro kamera bulunuyor. Bunun diyafram değeri de f/2.4.

Redmi Note 13 serisindeki bu yeni modeller Xiaomi Imaging Engine ile destekleniyor. Bu sayede daha kaliteli ve güvenilir bir fotoğraf performansı sunulabiliyor. Yeni nesil fotoğrafçılık ve güçlü görüntü işleme özellikleri yine bu üst düzey mühendislik algoritmalarının temelini oluşturuyor. Kamera modları arasında 200MP, fotoğraf ve video dışında belgeler, portre, gece, pro, panorama, ağır çekim, hızlandırılmış çekim, uzun pozlama ve kısa film bulunuyor. Makro çekim, fotoğraf modunda üstteki pencereyi açınca seçilebiliyor. Burada ayrıca en-boy, HDR, kılavuz çizgileri, AI kamera, zamanlayıcı, tilt-shift, zamanlamalı seri çekim ve filigran ayarları yapılabiliyor.

Note 13 Pro’nun ön kamerası 16MP ve diyafram değeri f/2.4. Bu modelde 30 ve 60 fps’de Full HD video kaydı yapılabiliyor. Belki burada 4K seçeneği de olsaydı güzel olurdu diye düşünüyorum.

Şimdi gelin birazda telefonun diğer özelliklerinden bahsedelim. Note 13 Pro Gece Siyahı, Orman Yeşili ve Lavanta Moru renk seçenekleriyle satılıyor. Ultra ince çerçeve ve şık bir tasarıma sahip olan 188 gramlık bu model, yüksek kaliteli bir ekran sunuyor. Ekran 6,67 inç FHD+ AMOLED. 120Hz yenileme hızı sayesinde gecikme olmadan sorunsuz kaydırma sağlıyor ve tüm görüntüleme deneyimleri daha akıcı, net ve keyifli hale geliyor. Ekran parlaklık değeri ise 1300 nit.

Uzun süreli izleme sırasında daha fazla konfor ve koruma için Redmi Note 13 Serisi birçok üst düzey sertifikaya sahip. Okuma modu gibi çeşitli göz koruma özellikleri de geliyor. Ayrıca kullanışlı ekran içi parmak izi sensörü de yer alıyor. Bu şekilde güvenli ve hızlı bir kullanım sağlanmış oluyor.

Ön camda Gorilla Glass 5 kullanılmış. IP54 toza ve su sıçramalarına dayanıklılık sunan bu yeni model, 5000mAh’lik pil kapasitesi sunuyor. Kutudan 67W’lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Pili 20 dakikada yaklaşık %50, 50 dakikada ise yaklaşık %100 doldurabiliyor.

Bu modelde akıllı pil şarj motoru kullanılıyor. Duruma göre farklı şarj stratejileri uygulanıyor. Pil tamamen boşaldığında hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor ve ağır yük senaryolarında ise sıcaklık ve gerilim düşürülerek şarj verimliliği ve pil sağlığı güvence altına alınıyor.

8 çekirdekli MediaTek Helio G99 Ultra işlemci kullanan Note 13 Pro, 8 ve 12GB RAM seçenekleri ile geliyor. Depolama seçenekleri de 256 ve 512GB. Depolama alanı microSD hafıza kartı ile 1TB daha genişletilebiliyor.

Sonuç olarak Redmi Note 13 Pro, fiyat/performans olarak bakıldığında başarılı sonuçlar veren bir akıllı telefon modeli olmuş. Kutu içeriği, ekranı, pil süresi, şık tasarımı, gelişmiş ve detaylı kullanım sunan kamera özellikleri bu modeli bir adım öne çıkarıyor.

https://www.mi.com/tr/product/redmi-note-13-pro/

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