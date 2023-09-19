İnceleme: vivo V29 Lite 5G

vivo V serisinin en yeni modellerinden biri olan V29 Lite 5G modelini inceledik.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Dünya akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri olan vivo ülkemizde de kullanıcıların oldukça sevdiği gelişmiş modelleri duyurmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce de V serisinin en yeni üyelerinden biri olan V29 Lite 5G modelini satışa sundu. Biz de bu yeni akıllı telefonu inceleme fırsatı bulduk.

V29 Lite güçlü teknik özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor. Fotoğraf ve video konusunda sunduğu olanaklar hem sosyal medya paylaşımlarınız hem de vlog içerikleriniz için oldukça kullanışlı… V29 Lite elinize ilk aldığınızda sizi şaşırtacak bir inceliğe ve hafifliğe sahip. 6.78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu yeni model, kavisli bir tasarımla geliyor. 120Hz AMOLED ekran akıcı ve sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Bu deneyim hem fotoğraf ve video çekerken hem de çektiğiniz görüntüleri izlerken sizi kendine çekiyor.

Çift halka tasarımı

Zarif ve estetik bir kasaya sahip olan V29 Lite’ın arka kısmında çift halka tasarımı yer alıyor. Burada da detaylı anlatacağım kamera modülleri bulunuyor. V29 Lite iki farklı renkle satışa sunuluyor. Biri bizim de test ettiğimiz siyah elmas ve diğeri ise altın ışıltısı… Telefonun bu renkleri bulunduğunuz ortamın ışık şartlarına göre oldukça farklı ve ilginç renklerde görünebiliyor. Kutudan şeffaf bir kılıf çıkıyor. Sürekli parmak izi ve temizlikle uğraşmak istemiyorsanız bu kılıfı kullanmanızı öneririm.

Estetik bir incelik ve Kavisli ekran

Telefonun kalınlığı 7.89mm ve ağırlığı ise sadece 177 gram. V29 Lite modelinde 5000 mAh’lik büyük bir pil bulunuyor. Ben yaptığım testlerde pil ömrünün gayet iyi olduğunu gördüm. Gün içerisindeki kullanımlarınızda sizi yarı yolda bırakmayacağını söyleyebilirim. Kutudan 44 W’lık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Böylece telefonu hızlıca şarj etmeniz mümkün hale geliyor.

Orta segmentte görmeye başladığımız 3D kavisli ekran bu modele çok yakışmış ve inceliği ile desteklenmiş. Bu model sadece tasarımı ile değil diğer özellikleriyle de güçlü bir seçenek olmuş. Tabi bu söylediğimi fiyat-performans açısından değerlendirmek gerekiyor.

Vivo v29 Lite modelinde Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisi yer alıyor. 8GB RAM gerek olduğunda sanal olarak artırılabiliyor ve 16GB’a çıkıyor. Fotoğraf ve video çekimlerinizde kapasite sorunu yaşamayacağınız 256 GB depolama alanına sahip olan telefon, Android 13 işletim sistemi ve FunTouch OS 13 arayüzüyle geliyor.

V29 Lite, IP54 sertifikası ile suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Böylece yoğun bir günlük kullanımın verdiği yıpratıcı etkiler en aza indirilebiliyor. Evet, genel olarak V29 Lite’ın öne çıkan özelliklerine kısaca göz attıktan sonra şimdi de kamera detaylarına hep birlikte yakından bakalım.

64MP’lik ana kamera

V29 Lite çift halka tasarımı içerisinde üstte bir, altta iki kameraya yer verilmiş. Üstte yer alan ana kamera 64 MP çözünürlüğe, optik görüntü sabitleyiciye ve f/1.9 diyafram değerine sahip. Kameranın odak uzunluğu ise 25mm.

İkinci halka içerisinde üstte 2MP’lik bokeh portre kamerası bulunuyor ve diyafram değeri f/2.4. Onunda altında yine 2MP’lik f/2.4 diyafram değeri sunan makro kamera konumlandırılmış. Ön kamera ise 16MP çözünürlük değeri sunuyor ve diyafram değeri f/2.45.

Orta segmet akıllı telefonlar arasında fiyat-performans oranıyla dikkat çeken bu model kamera özelliklerine baktığımızda da sınıfı geçiyor. Hem sosyal medya hem de günlük tüm paylaşımlarınız için size güçlü fotoğraf imkanları sunuyor.

Ben de zor ışık şartlarında yaptığım bazı çekimlerde V29 Lite modelinin kamera özelliklerini deneyimledim. Özellikle ters ışıkta gün batımında yaptığım çekimlerden oldukça memnun kaldım.

Her zaman söylediğim gibi sahip olduğunuz cihazların teknik özellikleri ve gösterişli rakamlar sizi iyi bir fotoğrafçı ya da içerik üreticisi yapmaya yetmiyor ne yazık ki…

Bu noktada biraz araştırma yapıp, yeni bilgiler edinirseniz size oldukça faydası olacaktır. Öncelikle telefonunuzun neler yapabileceğini ve sınırlarını keşfetmekle başlayabilirsiniz.

Bu telefonun kamera modları oldukça fazla… Gece, Portre, Fotoğraf, Video, 64 MP, Panoramik, Belgeler, Yavaş Çekim, Time-lapse, Profesyonel, Çift Pozlama, İkili Görünüm, Canlı Fotoğraf ve Makro modlarıyla farklı tarzlarda ilginç çekimler yapabilmeniz mümkün.

OIS – Optik Görüntü Sabitleme

Bu telefonun öne çıkan özelliklerinden biri de optik görüntü sabitleme sistemi. Bu özelliği hem fotoğraf hem video çekimlerinizde kullanabilir ve sarsıntısız çekimler yapabilirsiniz. V29 Lite modeli 1080p 30 ve 60fps olarak video kayıt yapabiliyor. 1080p 30fps kullanıldığında OIS, yani optik görüntü sabitleyici aktif olarak kullanılabiliyor. Bu özellik 60fps de çalışmıyor.

V29 Lite modelinin Portre modu gerçekten oldukça farklı ve detaylı ayarlamalar yapabilmenize imkan tanıyor. Tüm bu modlar hem ön hem de arka kamerada çalışıyor. Portre modunda yer alan “Güzellik” özellikleri ile fotoğraf çekmeden önce yüzünüzün renginde; burnunuz, gözleriniz ve çeneniz gibi istediğiniz bölgede istediğiniz oranda oynamalar yaparak hayal ettiğiniz fotoğrafı çekebilirsiniz.

Hatta Selfie için nasıl poz vereceğinizi bilemiyorsanız “Duruş” modu size güzel poz alternatiflerini gösteriyor. Işık efektleri de fotoğrafları daha etkileyici hale getirebiliyor.

V29 Lite, ön ve arka kamerayı aynı anda kullanmayı mümkün kılan İkili Görünüm özelliği ile Vlogger ve içerik üreticilerinin de ilgisini çekecektir. Fotoğraf modunda olduğu gibi videoda da güzellik modları, filtre ve efektler yaratıcı ve etkileyici; Film modu da daha sinematografik videolar çekmenize olanak veriyor. Kısacası böyle güzel bir akıllı telefon kameranız varsa çekeceğiniz görüntüler sizin hayal gücünüze kalıyor.

Güncelleme garantisi!

Hayatımızın merkezinde olan akıllı telefonlarımızın kusursuz ve kesintisiz çalışması kritik önem taşıyor. Oysa en yeni teknolojiye sahip telefonu da satın alsak, telefonlarda zaman içinde güvenlik açıklarının oluşması, yavaşlama, kapanma, bataryanın yetersiz kalması, bazı uygulama ve oyunları indirememe ya da kullanamama gibi problemler ortaya çıkabiliyor.

Zaman içinde bu gibi sorunlarla karşı karşıya kalmamanız için akıllı telefonunuzun güncel ve güvenli olması, bunun için de Android güncellemelerini yapmanız büyük önem taşıyor. Android güncellemeleri telefonunuza daha etkili özellikler getirirken yeni güvenlik sistemi destekleri vererek daha güvenli ve kullanışlı olmasını sağlıyor.

vivo Türkiye, Android güncellemelerinin yapılmaması halinde telefon kullanıcılarının yaşadıkları bu gibi sorunların önüne geçmek için uzun vadeli güncelleme garantisi veriyor. Şirket, yeni V29 serisinde 2 büyük Android güncelleme garantisi ve 3 yıl güvenlik güncelleme garantisi sunuyor. Telefon fiyatlarının artık hiç de ucuz olmadığı günümüzde son zamanlarda bu konuda bana çok soruluyordu. Bunu da yanıtlamış olayım.

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