İnceleme: ASUS ZenScreen Touch MB16AHT Taşınabilir Monitör

Yazı: Ömer Serkan Bakır

15.6 inç boyutunda FHD taşınabilir monitör ASUS ZenScreen Touch MB16AHT inceleme konuklarımızdan biri oldu. IPS panel teknolojisi, 60Hz yenileme hızı, 5ms gecikme süresi, 1920×1080 piksel çözünürlük değeri, 16:9 ekran oranı, 262K renk, 250 nit parlaklık, 700:1 kontrast oranı bu taşınabilir dokunmatik monitörün öne çıkan özellikleri arasında…

15.6 inç FHD dokunmatik ekran

ASUS ZenScreen Touch MB16AHT 15.6inç FHD taşınabilir monitörün sahip olduğu hızlı tepki veren kullanışlı 10 nokta dokunmatik ekran, kaydırma, sürükleme ve kıstırma hareketlerine destek vererek kullanıcıların işlerini daha verimli bir şekilde halletmelerini sağlıyor. İki adet USB-C ve mini-HDMI bağlantıları birçok farklı cihazdan içerik görüntülemeyi sağlıyor. Böylece geniş görüntülerle istediğiniz yerde en iyi iş ve eğlence deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Tabi dokunmatik özellikler kullandığınız bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak çalışıyor.

Etkileşimli 10 nokta dokunmatik ekrana sahip olan ZenScreen Touch, son derece hassas ve iyi bir dokunmatik deneyimi sunuyor. Parmaklarınızla belgeleri düzenleyebilir, slaytların üzerine çizim yapabilir veya oyun oynayabilirsiniz. Windows 11 uyumu sayesinde daha akıllı ve verimli bir şekilde çalışabilirsiniz.

Katlanır stant ve tripod bağlama imkanı

Katlanabilir stant sayesinde ZenScreen Touch MB16AHT’yi tüm düz yüzeylere yerleştirebilirsiniz. Ayrıca stant ile rahat izleme açıları ve çalışma pozisyonları için kolay bir şekilde eğim ayarı yapabilirsiniz. Ek olarak, arka kısımda yer alan 1/4” dişli tripod soketi, ekranı standart bir tripoda veya masaya kolayca montajlamanıza olanak tanıyor.

Windows işletim sistemli bir PC’ye bağlandığında, ASUS DisplayWidget Lite yazılımı ZenScreen’in konumunu otomatik olarak tespit ederek görüntüyü yatay veya dikey olarak ayarlıyor. Yatay mod, fotoğraflar, videolar, sunumlar ve Excel tabloları için idealken, Dikey mod ise belgeleri, kitapları veya web sitelerini görüntülemek için daha ideal…

ZenScreen Touch MB16AHT’nin sahip olduğu mini HDMI ve iki adet USB-C bağlantı noktası ses-görüntü sinyali, güç girişi ve veri aktarımı (dokunmatik işlev için) için kullanılabiliyor.

ASUS Ultra Düşük Mavi Işık teknolojisi

TÜV Rheinland sertifikalı ASUS Mavi Işık Filtresi, sizi zararlı mavi ışıktan koruyor. Monitör üzerindeki kısayol tuşu sayesinde kolayca erişip ayarlama yapabilirsiniz. ASUS monitörler gibi bu taşınabilir monitör de sıkı performans testlerinden geçmiş ve dünyanın önde gelen teknik, güvenlik ve sertifikasyon hizmetlerini sağlayan TÜV Rheinland laboratuvarları tarafından sertifikalandırılmış.

ASUS Flicker Free Teknolojisi

TÜV Rheinland sertifikalı ASUS Flicker Free teknolojisi, titreşimi ortadan kaldırarak rahat izleme deneyimi de sağlıyor. Bu teknoloji, tipik olarak uzun saatler boyunca izlemeyle ilişkilendirilen göz yorgunluğunu ve diğer rahatsızlıkları en aza indirmeye yardımcı oluyor.

Taşınabilir monitörler fotoğrafçıların ne işine yarar?

Taşınabilir monitörler, fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için daha verimli ve profesyonelce çekim yapabilmelerini sağlıyor. Esasında sadece çekim değil, çekim sonrasında da oldukça faydalı oluyorlar. Fotoğraf makinelerinde kullanılan LCD ekranlar oldukça küçük oldukları için detayları ve kompozisyonu tam olarak görebilmek pek kolay olmayabilir. Fotoğraf makinenizi ASUS ZenScreen Touch MB16AHT’ye bağlayarak çok daha kontrollü bir çekim gerçekleştirebilirsiniz. Doğru renkleri ve detayları çekim sırasında görerek, sonradan düzenleme sürecinde daha az zaman harcarsınız.

Taşınabilir monitörü bilgisayarınıza takarak ikinci bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Böylece hem seçim hem de düzenleme aşamasında fayda sağlayabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları müşterilerinize anında gösteriyorsanız, bu tür büyük ekranlar sunum açısından da önemlidir. Bu, müşteri memnuniyetini artırır ve istenmeyen tekrar çekimlerin önüne geçer. Taşınabilir monitörler, hafif ve kurulumu kolay oldukları için sahada veya stüdyoda kolayca kullanılabilir.

Video çeken fotoğrafçılar için taşınabilir monitörler, videoları daha geniş bir ekranda izlemeyi ve odak, kompozisyon, ışık gibi unsurları daha iyi kontrol etmeyi sağlar. Bu, özellikle profesyonel video prodüksiyonlarında büyük bir avantajdır. ZenScreen Touch MB16AHT miniHDMI ve USB-C bağlantı seçenekleri sunar, bu da farklı cihazlarla kolayca entegre olmasını sağlar. Bu sayede fotoğrafçılar, kameralarını, bilgisayarlarını veya diğer cihazlarını hızlıca bağlayabilirler.

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