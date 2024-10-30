İnceleme: Sandmarc Tripod (Carbon Edition)

Sandmarc, Amerika California’da 2013 yılında kurulmuş, yüksek kaliteli malzemeler kullanarak şık ve işlevsel ürünler tasarlayan bir firma. Daha önce de web sitemizde Sandmarc’ın farklı ürünlerine yer vermiştik. Bu sefer Sandmarc – Carbon Edition tripod modelini inceliyoruz.

Firmanın geliştirdiği pek çok ürün üzerinde “iPhone için” tasarlanmıştır gibi bir yazı görebilirsiniz. Ancak tabi ki ürünler sadece iPhone’larla kullanılmıyor. Firma, cep telefonu lenslerinden LED ışıklara, çantalardan filtrelere ve tripodlara kadar daha pek çok ürünü satışa sunmuş durumda. Sandmarc ürünlerini ülkemize Türkiye distribütörü Nar Teknoloji getiriyor. Ürünlerle ilgili detaylı bilgiyi firma web sitesinde bulabilirsiniz.

Bu sayımızda incelediğimiz ürün, hafif ve kompakt bir yapıda olan karbon fiber tripod. Bu ürünün tanıtımlarında ve kutu üzerinde de yine iPhone için ibaresini görebilirsiniz. Bu tripodu da iPhone ve diğer cep telefonlarıyla sorunsuz kullanabilirsiniz. Sadece cep telefonlarıyla değil, kompakt, aynasız ve DSLR fotoğraf makineleriyle de yine bir sorun yaşamadan kullanılabilir. Ayrıca Gopro gibi aksiyon kameralarla da kullanıma uygun bir model.

Tripod karbon fiber malzemeden yapılmış. O yüzden hem çok sağlam hem de hafif bir model. Ağırlığı sadece 1 kg. Taşıma kapasitesi ise 6kg. Gerçi böyle ince ayaklı bir tripoda 6 kg yük taşıtmak pek uygun olmaz diye düşünüyorum. Ancak aynasız ve DSLR fotoğraf makinelerinizle uzun tele objektifleriniz olmadan güvenli bir çekim ortamı sağlayabilirsiniz. Test ederken 2-3 kg ağırlığa kadar uygun bir kullanım imkanı sunduğunu gördüm.

Bu tripodun esas kullanım şekli bence cep telefonları ve aynasız fotoğraf makineleri diyebilirim. Tripodun 4 ana ayak bölümü var. Üst tarafta da iki kademe daha yükselebiliyor. Maksimum uzunluğu 161 cm oluyor. Tüm ayaklar kapandığındaki minimum yüksekliği ise 39cm. Böylece sırt çantanızda, elinizde ya da fotoğraf çantanıza bağlanarak kolayca taşınabiliyor. Ürünle birlikte şık bir taşıma çantası da geliyor. Kutu içeriğinde tripod, kafa, arca-swiss plaka ve telefon tutucu çıkıyor. Telefon tutucu da gayet sağlam ve metal bir malzemeden yapılmış. Her boy telefon takılabiliyor. Üzerinde ışık ve mikrofon gibi aksesuarları takabilmeniz için flaş kızağı da bulunuyor.

Tripodun ayaklarını açmak ve uzatmak oldukça hızlı yapılabiliyor. Ayakları açıp kapatmak için uçlardaki plastik halkalar kullanılıyor. Bu halkaları sıkıp gevşeterek ayakların boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Ball head tasarım üzerine bağladığınız telefon ya da fotoğraf makinenizi hem yatay hem de dikey pozisyona tek bir vidayı gevşeterek getirebiliyorsunuz. Arca-swiss plakayı çıkaran düğmenin üzerine minik bir su terazisi yerleştirilmiş. Bu su terazisi sadece dikey çekimlerde işe yarıyor.

Tripodun üst kısmını sökerek baş aşağı da takabiliyorsunuz. Böylece örneğin yerdeki bir detay veya yere yakın çekimler de kolayca yapılabiliyor. Bu tripod modeli daha çok sabit planların olduğu fotoğraf ve video çekimleri için uygun diyebilirim. Tripodu uzun pozlama, ışık izleri, ışık portreleri, zaman atlamalı çekimler ve daha fazlası için güvenle kullanabilirsiniz. Ancak yine de bulunduğunuz ve çekim yaptığınız ortam şartlarına dikkat etmeniz gerekecektir. Tripodun tüm ayakları açıldığında rüzgara karşı direnci de biraz düşebilir. O yüzden uzun pozlamalı bir çekim yaparken rüzgarı da göz önüne almanızı tavsiye ederim. Sonra tripod kullandım, çekimlerim yine netsiz çıktı demeyin.

Sonuç olarak karbon fiber bu tripod, her türlü ortam şatlarında güvenle kullanabileceğiniz sağlam ve çok hafif bir model olmuş. Özellikle uzun seyahatlerde ve yürüyüşlerde işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Kullandığınız makineler ve objektifler çok ağır değilse ya da zaten mobil fotoğrafçılık ekipmanlarıyla içerikler üretiyorsanız bu modeli incelemenizi öneririm.

Bir tripod alırken taşıma kapasitesi, maksimum ve minimum yüksekliği, malzemesi, ağırlığı, katlandıktan sonra boyutu, ayak kilit mekanizması, tripod başlığı, su terazisi, ters bağlantı, ayak uçları değişimi gibi ek özellikleri, markası, garantisi ve tabi fiyatı da seçim kriterlerinizden olacaktır. Size son bir tavsiye, uzun süre kullanmak istediğiniz bir tripod alıyorsanız çok ucuz ve plastik alaşımlı ürünlerden uzak durun.

Sandmarc – Carbon Edition tripod incelemesini Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: