İnceleme: WiFi 7 Router Huawei WiFi BE3

Huawei WiFi BE3, Wi-Fi 7 teknolojisi ve 3,6 Gbps’e varan hız performansıyla ev ve iş yerlerinde hızlı, kesintisiz ve güvenli bir internet deneyimi sağlıyor.

Huawei, yeni nesil Wi-Fi 7 teknolojisini Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturdu. Huawei WiFi BE3, 3,6 Gbps’e ulaşan bağlantı hızıyla en zorlu internet ihtiyaçlarını karşılıyor. Çift bant çalışma sistemiyle, kesintisiz ve güvenli bir bağlantı deneyimine imza atan Huawei’in yeni router’ı 4K QAM modülasyonu ile veri yoğunluğunu artırırken, aynı anda birden fazla cihazın yüksek performansla bağlanmasına da olanak tanıyor. 128 cihaza kadar bağlantı sağlayan router, oyunlar için özel olarak tasarlanmış turbo motoru ile hızlı bağlantı ve düşük gecikme süreleri açısından da ideal.

Çift bant çalışma sistemiyle, kesintisiz ve güvenli bir bağlantı deneyimine imza atan Huawei’in yeni router’ı 4K QAM modülasyonu ile veri yoğunluğunu artırırken, aynı anda birden fazla cihazın yüksek performansla bağlanmasına da olanak tanıyor.

128 cihaza kadar bağlantı sağlayan router, oyunlar için özel olarak tasarlanmış turbo motoru ile hızlı bağlantı ve düşük gecikme süreleri açısından da ideal. Huawei WiFi BE3, gelişmiş 4096-QAM modülasyon tekniği sayesinde aktarım verimliliğini %120 oranında artırarak, veri iletiminde yüksek performans sağlıyor. Bu özellik, kullanıcıların büyük dosyaları hızlıca indirmelerini ve veri yoğunluğu yüksek işlemleri sorunsuz gerçekleştirmelerini sağlıyor.

Huawei WiFi BE3, ince ve şık yapısı, katlanabilir dört anteni ile dikkat çekiyor. 225×177,9×59,5mm boyutlarındaki ürün, LED ışık paneli ile de şık ve fonksiyonel görünümünü tamamlıyor.

Cihaz, 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarıyla stabil bir bağlantı sunarken, aynı zamanda iki farklı sinyal güçlendiriciye sahip olması sayesinde geniş alanlarda duvarları aşan kapsama alanı sağlıyor. Huawei WiFi BE3, 2,5 Gbps WAN/LAN bağlantı noktası ve üç adet 10 Gbps adaptif RJ45 bağlantı noktası ile gigabit hızlara ulaşmayı da mümkün kılıyor.

Dört anten ve sinyal güçlendirici kombinasyonu ile Huawei WiFi BE3, ev ve ofis ortamlarında maksimum kapsama ile internet bağlantısının kalitesini her noktaya ulaştırıyor. Wi-Fi BE3’nin 2,4GHz ve 5GHz çift frekanslı bant desteği, ağ hızını artırırken gecikmeyi de minimuma indiriyor.

Ayrıca, dört kanal sinyal güçlendirici sayesinde sinyal gücü ve hassasiyet artırılarak geniş alanlarda bile duvarları aşan bir kapsama alanı sağlanıyor. Cihaz, oyun tutkunları için tasarlanmış özel bir gigabit bağlantı noktası ile oyun verilerini önceliklendirerek, hızlı ve stabil bir bağlantı sunuyor.

Huawei AI Life uygulamasıyla, ebeveynler çocuklarının internet aktivitelerini kontrol edebiliyor ve zararlı içeriklere erişimi engelleyebiliyor. Gelişmiş Huawei HomeSec teknolojisi, ağ güvenliğini 7/24 koruma altına alarak, siber saldırılara karşı üst düzey bir koruma sağlıyor. Hem güvenlik hem de hız odaklı bu router, sadece üç adımda kolayca kurulabiliyor ve kullanıma hazır hale geliyor.

Kullanıcılar, Huawei WiFi BE3’ün görselleştirilmiş Wi-Fi durum analizi özelliği ile ev veya ofiste, AI Life mobil uygulamasıyla, Wi-Fi kapsama alanı haritasını görerek ağın en optimal şekilde nasıl kullanıldığını takip edebiliyor. Aynı uygulama üzerinden, ağ sorunlarını çözmek için veriye dayalı öneriler almak ve her cihazın bağlantı kalitesini analiz etmek de mümkün.