Epson yeni 4K projeksiyon serisini tanıttı

Yeni Epson EB-L570U, EB-L770U ve EB-L775U modelleri 5200’den 7000 lümene kadar yüksek çözünürlüklü görüntüyü 500 inçe kadar ekran boyutuyla sunuyor.

Epson, işletmelere yani iş ve eğitim alanlarındaki toplantılara yönelik ulaşılabilir fiyatlı 4K lazer projeksiyon serisini piyasaya sürüyor. Yeni Epson EB-L570U, EB-L770U ve EB-L775U modelleri 5200’den 7000 lümene kadar yüksek çözünürlüklü görüntüyü 500 inçe kadar ekran boyutuyla sunuyor.

Epson, üç yeni projektörüyle iş, eğitim ve sürükleyici deneyimler gerektiren toplantılar için yüksek kaliteli, geniş ekran görüntü sağlıyor. Bu çok yönlü modeller, gelişmiş bağlantı özelliklerini basit kurulumlarla sunabiliyor. Düz panel ekranlarla karşılaştırıldığında, daha rahat ve kapsayıcı bir izleme deneyimi için sınırlı görüş açıları, kör noktalar, parmak izleri ve ekran parlaması gibi yaygın sorunları ortadan kaldırıyor.

2001’den beri pazar lideri

Epson, 2001 yılından bu yana dünyada projeksiyon pazarının lideri olarak faaliyet gösteriyor. Bu yeni seri, üst düzey yenilikçi teknoloji çözümlerini daha erişilebilir bir fiyatta sunuyor. Hibrit çalışma ve öğrenme ortamlarını yöneten şirketler ve eğitim organizasyonları, daha kapsamlı bağlantı özelliklerinden faydalanıyor. HDMI sinyal algılama ile otomatik MTR (Microsoft Team Room) güç açma işlevi sayesinde kolay bir hibrit çalışma imkanı bunuyor. Epson’ın sunduğu bu modeller, markanın katı sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk (CSR) gerekliliklerine uygun olarak düşük enerji tüketimi sunuyor.

500 inçe kadar parlak görüntü

EB-L570U modeli, 5200 lümen parlaklıkla eğitim kurumları, işletmeler ve turistik ortamlar için ideal bir model olarak biliniyor. Ekranı 50 ile 500 inç arasında boyutlarda kullanılabiliyor. EB-L770U modeli ise 7000 lümen parlaklığıyla öne çıkıyor. Ekonomik modda olağanüstü güvenilirlik ve 30.000 saate kadar daha uzun kullanım ömrüne sahip model bir dizi farklı sektöre etkili, pratik ve yaratıcı görüntüleme uygulamaları sunuyor. EB-L775U de siyah renk seçeneği ve 7000 lümen parlaklığıyla aydınlık ortamlarda bile net görüntüler veriyor.

Yeni serinin öne çıkan özellikleri: