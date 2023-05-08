İnceleme: Viltrox AF 23mm f/1.4 E

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Analog fotoğrafçılık döneminin son zamanlarına kadar yan sanayi ya da üçüncü parti diye adlandırılan objektif üreticilerinin pek çok sorunu vardı. Gerek optik kaliteleri gerekse de tasarım ve otofokus performansları kullanıcıları pek memnun etmiyordu.

Aradan oldukça uzun bir zaman geçti. Yan sanayi diye küçümsenen bu markalar tasarımları, malzeme ve optik kaliteleri ile bugün kullanıcıların özellikle tercih ettikleri bir konuma geldiler. Sonuçta da objektif pazarında ciddi bir pazar payına ulaştılar. Hatta son dönemde video ve sinema tarafında çıkarılan özel seri objektifler bu konuda ne kadar ilerlediklerini tekrar bize hatırlattı.

Bu yazımızda, özellikle aynasız fotoğraf makinesi kullanıcılarının birçok modelini yakından bildiği Viltrox markasının AF 23mm f/1.4 E diyafram değerine sahip olan objektifini inceledik ve izlenimlerimizi kısaca aktarmak istiyorum.

APS-C sensörlü Sony makineler için…

Viltrox’un 23mm’lik bu objektifi Sony APS-C sensörlü fotoğraf makineleri için tasarlanmış. Sony çarpanlı makinelerle otofokus çalışan bu kompakt prime objektifin en açık diyafram değeri 1.4.

En fazla tercih edilen objektif değerlerinden 35mm’ye denk gelen bu objektif çok yönlü bir kullanım alanı sağlıyor. Hem fotoğraf hem de video çekimlerinizde düşük diyafram değeri ile içeriklerinize oldukça katkı sunacağını düşünüyorum. Bu objektifi vlog, sokak, düğün, portre ve röportaj çekimlerine kadar pek çok içerik için önerebilirim.

İki ekstra düşük dağılımlı mercek elemanı, yüksek derecede netlik ve renk doğruluğu elde etmek için renk sapmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. İki yüksek kırılma indeksli eleman, yüksek keskinlik ve doğru işleme sağlamak için küresel sapmaları kontrol etmeye ve bozulmayı azaltmaya yardımcı oluyor.

HD Nano çok katmanlı kaplama ise güçlü aydınlatma koşullarında çalışırken daha fazla kontrast ve renk doğruluğu için parlama ve gölgelenmeyi bastırmak için ayrı öğelere uygulanmış.

En yakın 30 cm’e kadar odaklama mesafesi sunan lens, hızlı ve sessiz otomatik odaklama performansı için bir STM motora sahip. Lensin üzerindeki elektronik kontaklar EXIF verilerini makineye iletiyor ve makine üzerinden de diyafram seçimine izin veriyor.

Güncellenebilir yapı

Lensin arka kısmında bulunan entegre microUSB bağlantı noktası ise, donanım yazılımının güncellenmesine izin veriyor. Bir data kablosu kullanarak objektifi bilgisayarınıza bağlayabilir ve indirdiğiniz sürüm güncelleme dosyasını kolayca yükleyebilirsiniz. Bu sayede çeşitli düzeltmeler ve geliştirmeleri de objektifinize uygulayabilirsiniz.

Viltrox’un 23mm’lik bu objektifi f/1.4 diyafram değerine sahip. Bu kompakt yapı içerisinde kullanılan 1.4 diyafram değeri oldukça iddialı. En kısık açıklığı ise f/16.

9 bıçaklı bir diyafram yapısı olduğundan son derece etkileyici ve yumuşak bir bokeh alan derinliği etkisi sunuyor. Bu tatlı bokeh etkisi hem fotoğraf hem de videolarınızda oldukça iyi gözükecektir.Viltrox 23mm lensin üzerinde bulunan STM motoru sayesinde hem sessiz hem de hızlı ve kararlı bir otomatik odaklama performansı yakalanabiliyor. Sessiz motor özellikle video çekimlerinde çok önemlidir. Bu lenste otomatik odaklama sesi video çekerken sizi rahatsız etmiyor ve kaydedilmiyor.

AF motoru az önce söylediğim gibi hem sessiz hem de oldukça hızlı… Sürekli hareket eden nesneleri çekerken hem fotoğrafta hem de videoda doğru bir odaklama sağlıyor.

Kompakt boyutlu prime lens

APS-C sensörlü Sony makineler için tasarlanan bu lens, kompakt boyutları ile cebinizde bile taşıyabileceğiniz bir büyüklüğe sahip. Objektifin filtre çapı 52mm. Lensin ağırlığı sadece 260 gram. Özellikle uzun yürüyüşlerde ve seyahatlerinizde bu hafifliği sizin de seveceğinize eminim. Bu 23mm’lik objektif ile 30 cm’e kadar konulara yaklaşabilirsiniz. Böylece alan derinliği de gayet iyi gözükecektir.



Viltrox objektifler Zoom İthalat güvencesi ve 2 yıllık garanti ile Türkiye pazarına sunuluyor. Markanın hem Sony hem de diğer markalar için pek çok farklı modeli bulunuyor. Sonuç olarak sabit odak uzaklığına sahip düşük diyafram değerine sahip bu kompakt objektif, Sony E bayonet sistemine sahip APS-C sensörlü makinelerle kullanabileceğiniz uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Objektif üzerinden de ayarlanabilen diyafram kontrol halkası, STM sessiz AF motoru, kararlı AF performansı, hataları azaltan çok kaplamalı optik sistemi, yazılım güncellemelerini alabilen yapısı ve uygun fiyatı ile dikkati çekiyor.

Viltrox AF 23mm f/1.4 E incelemesini Youtube kanalımızda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz: