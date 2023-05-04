Canon imagePROGRAF TC-20M

Canon, tam renkli (CMYK), geniş formatlı masaüstü yazıcısı imagePROGRAF TC-20M modelini kullanıcılarıyla buluşturuyor. Yazıcı, ilk kez kullananların bile kolayca adapte olabileceği tasarımıyla öne çıkıyor.

ImagePROGRAF TC-20M, evdeki çalışma odaları veya küçük ofislerde teknik inşaat, tasarım ve etüt çizimleri oluşturmak için kullanılıyor. Bir bilgisayar olmadan perakende mağazaları ve restoranlar için promosyon posterleri; okullar için eğitim materyalleri ve hatta A1+ boyutuna kadar özelleştirilmiş ambalaj kağıtları gibi birçok farklı uygulamada geniş formatlı kopyalar oluşturabiliyor. Yazdırma özelliklerine ek olarak; JPEG ve PDF belgelerin ön izlemesini yapabiliyor. A4 ve diğer kâğıt boyutlarını tarayabiliyor, kopyalayabiliyor ve büyütebiliyor. Bununla birlikte işler bir USB flaş sürücüsü aracılığıyla doğrudan yazıcı kontrol paneli üzerinden de yazdırılabiliyor.

Yerden kazandıran tasarım

ImagePROGRAF TC-20M’nin kâğıt ayarı ve yüklemesi, mürekkep doldurma ve baskıları toplama dahil olmak üzere tüm işlemleri ünitenin ön tarafından kolayca yapılabiliyor. Yüksek kapasiteli, 70 ml mürekkep tankları, yüksek kalitede renkli tasarımlar üreten dört renkli (CMYK) pigment mürekkeplerin dolum sıklığını azaltıyor. Her tanktaki giriş ağızlarının farklı şekil ve renkte olması, yanlış renkte mürekkep doldurmayı önlüyor.

Yazıcı, A1+ genişliğe kadar rulo kağıtların yanı sıra A3 ve A4 kağıtla uyumlu otomatik yaprak besleyici bir donanım sunuyor. Rulo ve yaprak kağıtlar aynı anda yüklenebiliyor, tek tuşla farklı boyutlarda kopyalama ve baskı yapılabiliyor. imagePROGRAF TC-20M, kompakt tasarımıyla bir rafa veya masaya kolayca yerleştirilebiliyor. Böylece dar alanlarda bile geniş formatlı baskı için mükemmel bir tercih haline geliyor.

PosterArtist ile şık tasarımlı posterler ve el ilanları oluşturun

ImagePROGRAF TC-20M kullanıcıları, Canon’un PosterArtist web uygulaması ile çok çeşitli şablonlar arasından seçim yaparak kolayca posterler ve el ilanları tasarlayabiliyor. PosterArtist, kişiselleştirilmiş ve değişken veri baskısını da destekliyor.

Sürdürülebilirlik göz önünde tutularak tasarlanıyor

Canon imagePROGRAF TC-20M, düşük güç tüketimine sahip olup, ABD EPEAT çevresel değerlendirme sistemi kapsamında görüntüleme ekipmanı ürünleri alanında en yüksek tescil seviyesi olan ‘Gold’ ürün kategorisine yer alıyor.