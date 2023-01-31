Epson SureColor SC-F500 Süblimasyonlu Yazıcı

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Epson’un süblimasyon yazıcısı, fotoğrafçılığı hobinin dışına çıkarmak ve portföylerini dijital ortamdan gerçek hayata taşımak isteyenler için de bir iş fırsatı yaratıyor.

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İşletmelerin ürün tekliflerini genişletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış olan SureColor SC-F500, Epson’un ilk 24 inç dye süblimasyonlu yazıcısı olarak öne çıkıyor. SureColor SC-F500, Epson Türkiye Yetkili Satıcısı olan Nar Teknoloji satış kanalları tarafından da satışa sunuluyor.

SCF500 3 - Epson SureColor SC-F500 Süblimasyonlu Yazıcı

Epson’un süblimasyon yazıcısı, fotoğrafçılığı hobinin dışına çıkarmak ve portföylerini dijital ortamdan gerçek hayata taşımak isteyenler için de bir iş fırsatı yaratıyor. Her türlü materyale baskı imkanı sunan Epson SureColor yazıcı serisi sayesinde çektiğiniz fotoğrafları gün yüzüne çıkarabilir, kupa bardak, tişört gibi promosyonel malzemeler üretebilir ve hatta e-ticarete yönelerek fotoğraf sanatını bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.

Basılı telefon kılıfları, kupalar, Mouse padler, tişörtler veya yastıklar üreten küçük işletmelere hızlı geri dönüş süreleri, güvenilirlik ve düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) sağlayan SC-F500, kurulum, kullanım veya bakım için uzman bilgisi gerektirmiyor. Kullanım kolaylığı, üretkenlik ve verimlilik göz önünde bulundurularak tasarlanmış olan bu dye süblimasyonlu (boya süblimleştirmeli) yazıcı, işletmelerin esnek ve müşteri ihtiyaçlarına duyarlı olmasını sağlıyor.

Uygulama esnekliği
SC-F500, geniş bir yelpazede hediye ve promosyon ürün üzerine yüksek kaliteli baskı ile iş fırsatlarını artırmak için tasarlanmış bir ürün…

Daha yüksek verimlilik
Epson’un tekrar doldurulabilir mürekkep çözümü (140 ml mürekkep şişeleri), tekrar doldurmayı uzmanlık gerektirmeyen kolay bir işlem haline getirir; hatta baskı alırken bile tekrar doldurabilirsiniz. Bu, işletmenin daha uzun süre çalışmaya devam etmesini sağlar ve dolayısıyla kesintileri azaltır.

Kolay kullanım
Epson’un teknolojileri sezgisel olmalarının yanı sıra kullanımları da kolaydır. Yazıcı kullanımı ve bakımını uzmanlık gerektirmeyen bir iş haline getiren 4,3 inçlik bir dokunmatik ekran, Wi-Fi bağlantısı ve otomatik kağıt değiştirme işlevlerine sahiptir. Epson yazıcı ürünleri, hassas bir uyum içinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

a1238 productpicture hires en int surecolor sc f500 edit 150 - Epson SureColor SC-F500 Süblimasyonlu Yazıcı

Temel Özellikler: 

Doldurulabilir mürekkep çözümü: 140 ml mürekkep şişeleri, baskı sırasında bile kullanılabilir.

Toza dayanıklı tasarım: Nozül tıkanıklığı kaynaklı yanlış baskıları ve zaman-kaybettiren temizlik döngülerini önler.

Kağıtlar arasında otomatik geçiş: Tabaka ile rulo kağıt arasında kolaylıkla geçiş yapın.

Wi-Fi bağlanabilirliği: Kullanım kolaylığı için bu, Epson’un dye süblimasyon serisinde bir ilktir.

Muhasebe aracı: Baskı maliyetlerini doğru hesaplamak için kullanımı kolay yazılım. 

SureColor SC-F500 süblimasyonlu yazıcı hakkında detaylı bilgiyi Epson Türkiye Yetkili Satıcısı Nar Teknoloji web sitesinde bulabilirsiniz: https://www.nartas.com.tr/

 

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