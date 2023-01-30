TECNO MEGABOOK T1, kasa yüzeyine eklediği açık tondaki çizgiler ile bildiğimiz tasarımların dışına çıkan Startrail Phantom konsepti ile ilginç bir görünüme sahip.

TECNO’nun yüksek performansı uzun batarya kullanımı ile birleştiren ultra ince dizüstü bilgisayarı MEGABOOK T1, 10nm teknolojisiyle üretilen verimli Intel Core i5 işlemcisi, 12GB RAM ve 512GB’lık SSD depolama alanına sahip üç farklı renk seçeneği (Gümüş Gri, Uzay Grisi, Metalik Lila) ile Teknosa mağazalarında, 13.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

MEGABOOK T1, premium alüminyum tasarımıyla 14.8mm’ye varan inceliği ve tüy kadar hafif 1.48 kg ağırlığı 15.6 inç boyutta sunuyor. Ayrıca, üç güne kadar çalışma sağlayan 17,5 saatlik uzun ömürlü pili ve 65 W gücündeki GaN şarj cihazıyla da ihtiyacınız olan her an en büyük yardımcınız olmayı vadediyor.

Premium Alüminyum Metal, Startrail Phantom ile buluştu

TECNO MEGABOOK T1, kasa yüzeyine eklediği açık tondaki çizgiler ile bildiğimiz tasarımların dışına çıkan Startrail Phantom konsepti ile ilginç bir görünüme sahip. Startrail Phantom tasarımı, dünyanın dönüşü nedeniyle geceleri gökyüzünde yıldızların gözlemlenebilen hareketini andıran şekilde birden çok parlak şeridin geçtiği ikili bir tonda betimleniyor. Ayrıca MEGABOOK T1’in tüm gövdesi, dokuyu daha ipeksi ve camsı hale getirmek için birinci sınıf alüminyum metalden yapılmıştır.

Sadece 14.8mm’ye varan inceliği ve alüminyum metal kasası sayesinde kendi segmentinde en hafifler arasına giren 1.48kg’lık ağırlığıyla ihtiyaç duyduğunuz her yerde yanınızda olacak, şık ve performanslı bir ürün olarak tasarlanan MEGABOOK T1, 65W gücündeki GaN şarj cihazı ile desteklenen 70Wh kapasitesindeki bataryası ile 17.5 saate kadar size eşlik eden harika bir çalışma arkadaşı…

10nm teknolojisiyle üretilmiş ultra verimli Intel Core i5 işlemcisi sayesinde performansı pil dayanımıyla birleştiren MEGABOOK T1, 15.6 inçlik, 350nit parlaklığa sahip, TÜV Rheinland sertifikasına sahip FHD ekranı, 12GB RAM ve 512GB’lık SSD depolama alanına sahip üç farklı renk seçeneği ile (Gümüş Gri, Uzay Grisi, Metalik Lila) tüketiciler ile buluştu.

Medya severler için özel tasarım

TECNO MEGABOOK T1, gerektiğinde 180 derece açılabilen bir yapıya sahip. Hafiflik ve sağlamlığı görüş açısı ile birleştiren bu özellik sayesinde farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabilen MEGABOOK T1, güvenlik konusunda da kullanıcılarını destekliyor. MEGABOOK T1’in sahip olduğu dahili parmak izi sensörü ve 2MP’lik 1080p çözünürlüklü güvenli ön kamerası ile verilerinizi korurken, görüşmelerinizi güvenli bir ortamda yapabileceksiniz.

TECNO Ar-Ge ekibinin geliştirdiği TECNO VOC PLUS sistemi, günlük senaryolar için kapsamlı bir ses ve toplantı deneyimi sunmak üzere yapay zeka destekli teknolojiyle, medya tüketimini seven kullanıcıları performansı ile mutlu etmeyi vadediyor.