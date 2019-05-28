Acer’dan ConceptD Ürün Portföyü

Acer fotoğrafçılar, grafik tasarımcılar, film yapımcıları, mühendisler, mimarlar, geliştiriciler ve içerik üreticiler için optimize edilen üst düzey monitörler ve Windows 10 işletim sistemli masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan meydana gelen ConceptD ailesini duyurdu.

ConceptD Tasarımı

Üst düzey ConceptD masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar zamanın ötesinde şık bir tasarımla geliyor. Saf beyaz veya mat siyah renklere sahip olan ürünlerde bal rengi arka aydınlatmaya sahip klavye bulunuyor. Sade ve özenli estetik tasarım, profesyonellerin kendi tasarım süreçlerine odaklanabilmesini sağlıyor.

Kurumsal Stüdyolar için NVIDIA Ekran Kartlarıyla Donatıldılar

Üst düzey ConceptD 900 ve 500 masaüstü bilgisayarlar Quadro RTX 6000 modeline kadar NVIDIA GPU seçenekleri sunuyor. Bu sayede bu bilgisayarlarla üst seviye görsel efekt işleme, karmaşık 3D modelleme, simülasyon, yapay zeka ve derin öğrenme çalışmaları yapılabiliyor. Çok sayıda çekirdeğe sahip işlemciler yükleme sürelerini azaltıyor ve aynı anda birden fazla işle uğraşabilme kapasitesini en üst seviyeye taşıyor, kurumsal düzeyde güvenilirlik, kararlılık ve güvenlik sunuyor. NVIDIA’nın en yeni Creator Ready sürücüleri; Autodesk Arnold, Unreal Engine ve REDCINE-X PRO gibi stüdyo uygulamalarına gelişmiş destek sağlıyor. Video editörleri, grafik tasarımcılar, animasyon ve 3D sanatçıları, fotoğrafçılar ve yayıncıların iş akışları hızlanıyor.

ConceptD 900

Yüksek performanslı ConceptD 900 masaüstü bilgisayar aynı anda birden fazla karmaşık ve talepkar uygulamayla çalışan profesyoneller için geliştirildi. 40 çekirdek ve 80 iş parçacıklı olabilen iki adet Intel Xeon Gold 6148 işlemci, NVIDIA Quadro RTX 6000 GPU ve toplamda 192 GB1 ECC belleğe destek veren 12 bellek yuvasıyla bu bilgisayar; film yapımcıları, animasyon sanatçıları, ürün tasarımcıları ve mimarların uzun işlem süreleriyle uğraşmadan kendi yaratıcı süreçlerine odaklanması için mükemmel bir çözüm sunuyor. Yaratıcı profesyoneller iki adet M.2 PCIe yuvasına ek olarak RAID 0/1 destekli sürücülere uygun beş depolama yuvasına sahip verimli kasa ile daha esnek çalışabiliyor. Kullanıcılar üç adet PCIe x8 ve dört adet PCIe x16 yuvasıyla da sistemlerini istedikleri gibi genişletebiliyorlar.

ConceptD 900 termal tasarımı sayesinde, video prodüksiyonu ve işleme gibi yoğun işlem gücü gerektiren uygulamaları çalıştırırken bile serin kalıyor. Altı adet fan bulunan soğutma tasarımında üçgen desenli ön panelden alınan havanın kasa içinde dolaşması sağlanıyor. ConceptD 900 fırçalanmış mat siyah metal kasası ve bal rengi LED’lere sahip güç düğmesiyle minimalistlerin beğenisini kazanacak şık ve profesyonel bir görünüm taşıyor.

ConceptD 500

ConceptD 500 işlerini profesyonel seviyeye çıkarmak isteyen film yapımcıları, animasyon sanatçıları, ürün tasarımcıları ve içerik üreticiler için tasarlanan güçlü bir masaüstü bilgisayar. 9. Nesil Intel Core işlemciler ve NVIDIA Quadro RTX 4000 GPU’lara kadar seçenekler sunan model, karmaşık projelerde iş yüklerini ve multimedya içerik üretimini hızlandırarak kullanıcıların yaratıcılığa odaklanmasına olanak tanıyor.

5 GHz hıza ulaşabilen, 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı en yeni 9. Nesil Intel Core i9-9900K işlemciyle donatılan ConceptD 500, tasarım araçları ve projelerin daha hızlı, daha akıcı ve daha stabil çalışmasını sağlıyor. Her biri tek başına yüksek hızda çalışan çok sayıda işlemci çekirdeği, az ısınması ve düşük güç tüketimiyle sistemin serin kalmasını sağlıyor. HDR renkler sunan dört adet 5K (5120×2880, 60 Hz) ekrana destek verebilen NVIDIA Quadro RTX 4000 GPU seçeneği de sunan bilgisayar; görsel efektler, hareketli grafikler ve animasyon işleme süreçlerini hızla hallediyor.

ConceptD 500 kullanıcıların sürekli değişen iş gereksinimlerini karşılamak için geliştirilebilen bir masaüstü bilgisayar. 64 GB’a kadar 2666 MHz DDR4 belleğe destek veren dört DIMM yuvasıyla, ürün karmaşık tasarım işleri üzerinde çalışırken gereken bant genişliği ve kapasitenin üzerine çıkarak hızlı performans sunuyor. Dahili PCIe M.2 NVMe SSD aynı anda daha geniş modeller ve karmaşık 3D işleme yapılabilmesini sağlıyor.

ConceptD Serisi Sessiz Dizüstü Bilgisayarlar

İçerik üreticilere yönelik ConceptD 9, 7 ve 5 dizüstü bilgisayarlar; ConceptD serisinin zamanın ötesinde tasarımına ve PANTONE Onaylı 4K UHD IPS ekranlara sahip. Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan ekranlar sayesinde içerik üreticiler renklerin doğruluğundan emin olabiliyor. Geniş renk gamına sahip ekranlar Delta E<1 düzeyinde renk doğruluğu sunuyor. İçerik üreticilere yönelik bu dizüstü bilgisayarlar Acer’ın 4. Nesil AeroBlade 3D fanları sayesinde sessiz çalışıyor. 40 dB’den daha az ses çıkaran gürültü azaltma mekanizması sayesinde yüksek işlem ve grafik performansına kütüphane sessizliğinde kavuşabilirsiniz.

ConceptD 7- Gerçek Zamanlı 6K RED Video Düzenleme ve İşleme Performansı

Üst düzey dizüstü bilgisayar performansı için 9. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçeneklerine ve Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce RTX 2080 ekran kartına sahip olan ConceptD 7, içerik oluşturucuların ağır iş yüklerinde gerçek zamanlı 6K RED’e kadar video düzenleme ve işleme performanslarını artırıyor. Yalnızca 17,9 mm (0, 7 inç) inceliğinde ve 2,1 kg (4,63 lbs) ağırlığındaki ürünü taşımak oldukça kolay. PANTONE Onaylı 15,6 inç UHD (3840 x 2160) 4K IPS ekran tamamen içerik üreticiler için geliştirildi. Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan bu ekran, Delta E < 2 seviyesinde olağanüstü renk doğruluğu sunuyor.

Üründeki bağlantı noktaları arasında üç adet harici ekran bağlama imkanı sunan Thunderbolt™ 3 ve MiniDP çıkışları bulunuyor. Killer DoubleShot Pro özelliği ise güçlü ve güvenilir bir WiFi bağlantısı sunuyor.

ConceptD 5

ConceptD 5 dizüstü bilgisayar ile grafik tasarım çok hızlı ve kolay. Kullanıcılar Radeon RX Vega M GL grafikli 8. Nesil Intel Core i7 işlemciler sayesinde görüntüler üzerinde profesyonel hassaslıkta düzenleme yapabiliyor ve en zorlu 2D grafik tasarım projelerini kısa sürede halledebiliyor. İnce, hafif ve modern tasarım hem ofiste hem de dışarıda harika görünüyor. Üst düzey metal kasaya sahip olan ürünün üst kısmı ve bilek desteği bölümü magezyum-alüminyum alaşımdan, alt kısım ise magnezyum-lityum alaşımdan üretildi. Yalnızca 1,5 kg (3,30 lbs) ağırlıkta ve 16,9 mm (0,67 inç) incelikte olan ürün, 6,22 mm genişliğindeki ince çerçeveleriyle yüzde 80 ekran gövde oranı sunuyor.

İçerik üreticilerin tasarımda renk doğruluğuna verdiği önem göz önünde bulundurularak geliştirilen ConceptD 5, PANTONE Onaylı 4K UHD ekranıyla beklentileri karşılıyor. 6,2 mm inceliğindeki çerçeveler daha fazla çalışma alanı sunarken yüzde 100 Adobe RGB renk gamı ve Delta < 2 düzeyinde renk doğruluğu ise gerçekçi renk üretimi sağlıyor. 16 GB’a kadar DDR4 bellek ve RAID 0 şeklinde 1 TB’a kadar hızlı NVMe PCIe SSD depolama sayesinde kullanıcılar daha fazla içerik üretebiliyor. Kullanıcılar bal rengi arka aydınlatmalı klavye sayesinde her ortamda rahatlıkla çalışıyor.

İçerik üreticiler için ConceptD Monitörler

İçerik üreticiler, standart monitörlerin sunduğu renk doğruluğunun ötesine ihtiyaç duyuyor. Acer bu ihtiyacı karşılamak için ConceptD UHD monitörleri geliştirdi. Delta E < 1 düzeyinde inanılmaz renk doğruluğunun yanı sıra ahşap desenli tabanla birlikte şık siyah kaplamaya sahip olan, PANTONE Onaylı bu yeni monitörler içerik üreticilerin çok daha fazlasını yapabilmesi için tasarlandı.

ConceptD CM7321K, 2D içerik üretenler için ideal, 32 inç boyutunda bir monitör. VESA DisplayHDR 1000 Sertifikalı 32 inç 4K UHD ekran, Mini LED teknolojisiyle 1152 ışık kısma bölgesi ve DisplayHDR 1000 özelliği sunuyor. Adobe RGB renk gamının yüzde 99’unu ve Rec.2020 renk gamının yüzde 89,5’ini kapsayan monitör, film yapımcılarının aklındaki gerçeğe dönüştürmesine imkan veriyor.

PANTONE Onaylı ConceptD CP7271K, 3D içerik üretenler için tasarlanan, 27 inç boyutunda bir monitör. Delta E < 1 düzeyinde etkileyici renk doğruluğu sunan ürün, Adobe RGB renk gamının yüzde 99’unu, DCI-P3’ün ise yüzde 93’ünü kapsıyor. Ayrıca benzersiz renk ve ayrıntılı görüntüler için GSYNC Ultimate ve DisplayHDR 1000 özellikleri bulunuyor.