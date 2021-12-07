Acer ConceptD 3 Ezel Pro

Acer’ın ConceptD serisinin öne çıkan modellerinden olan ConceptD 3 Ezel Pro, çok yönlü bir dizüstü bilgisayar.

Acer’ın, hareket halindeki içerik üreticiler için tasarladığı tamamen dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı ConceptD 3 Ezel Pro, 15,6 inçlik FHD PANTONE onaylı dokunmatik ekranı, kendi takılabilir ekran kalemi ve altı farklı çalışma modu ile yaratıcı profesyonellerin iş akışlarına verimlilik ve kolaylık katıyor. Modern, hafif ve dayanıklı kasası, yaratıcılığı şık bir stille birleştirirken, üst düzey işlemci ve grafik performans özellikleri, içerik üreticilere ihtiyaç duydukları gücü fazlasıyla veriyor.

Acer’ın ConceptD serisinin öne çıkan modellerinden olan ConceptD 3 Ezel Pro (CC315-72P), çok yönlü ve yaratıcı bir dizüstü bilgisayar. Intel Core i7-10750H işlemci ve NVIDIA Quadro T1000 Dizüstü Bilgisayar GPU’sundan güç alan cihaz, performans ve tasarım özellikleri ile yaratıcılık gerektiren tüm süreçlerde profesyonellere üst düzey bir deneyim sağlıyor.

İçerik üreticilerinin yaratıcılık gerektiren tüm süreçlerde yanlarına alabileceği cihaz, 16 GB DDR4 ve 4 GB grafik bellek kapasiteleri ile 512 GB PCIe SSD’nin sunduğu hızlı ve akıcı tasarım deneyimiyle CAD iş yüklerini ve gerçek zamanlı video düzenleme oturumlarınızı bir üst seviyeye taşımayı mümkün kılıyor.

ConceptD 3 Ezel Pro, sRGB renk gamının %100’ünü kapsayan ve Delta E<2 renk doğruluğuna sahip parlak 15,6 inçlik FHD PANTONE® onaylı parlama önleyici Corning Gorilla Glass 5 kaplamalı ekranı ile benzersiz renk doğruluğu sunarken, kullanıcılar da bu kusursuz ekran özelliklerinin getirisi olan hassas yaratıcılıktan yararlanabiliyorlar. Tüm bu özellikleri yanında aynı zamanda tamamen dönüştürülebilir olan bu ekran, ürün tasarımcılarından video editörlerine ve iç tasarımcılara kadar tüm yaratıcı profesyonellere benzersiz bir çalışma deneyimi sunuyor.

Modern, hafif ve dayanıklı tasarım

2 kg ağırlığındaki dizüstü bilgisayarın birinci sınıf alüminyum alaşımlı kasası MgAl (magnezyum-alüminyum), sağlam yapısının yanında hafif bir gövde tasarımı sunuyor. Yaratıcılığı şık bir stille birleştiren kasanın lekeye dayanıklı kaplaması, dizüstü bilgisayarı sararmalara ve toz, keçeli kalem ve kahve gibi malzemelerin bırakabileceği izlere karşı koruyor. Mikro Ark Oksidasyon (MAO) ise, cihazın metal yüzeylerine ekstra seramik sertliği ve sağlamlık katmanın yanı sıra korozyon ve oksidasyona direnç sağlıyor.

Ekran kalemiyle farklı işlevler…

Altı farklı çalışma modunda kullanıma olanak tanıyan ConceptD 3 Ezel Pro, siz hangi modu seçerseniz seçin kolaylıkla içerik üretebilmenizi, başkalarıyla birlikte çalışabilmenizi ve içerikleri paylaşabilmenizi sağlıyor. En sevdiğiniz uygulamalarla çalışırken katmanlara, renklere ve diğer araçlara hızlı ve kolay erişim sağlamak için harici bir monitörle birlikte kullanabileceğiniz cihaz, Wacom AES teknolojisine sahip, hızlı şarj olan Acer Active Stylus kalem ile geliyor. Cihazın yan kısmında yer alan ekran kalemi 4096 farklı basınç hassasiyeti seviyesi ile çizim yaparken veya not alırken kağıt üzerinde çalışır gibi kusursuz bir netlik hissi veriyor. Kalemin alt kısmındaki programlanabilir iki düğmeyle kullanışlı işlevlere hızlı bir şekilde erişmek mümkün. Dizüstü bilgisayarın medya odaklı kısayol tuşlarına sahip tam boy klavyesi ise, görüntüleri hazır bir şekilde kırpmak veya renk profillerini değiştirmeyi mümkün kılıyor.

Zengin bağlantı seçenekleri

ConceptD 3 Ezel Pro’da yer alan ve üç adet verimli fan ile çalışan Acer’ın en yeni soğutma teknolojisi Vortex Flow, benzersiz bir aerodinamik “girdap akışı” oluşturuyor. Bu da gürültü düzeyini 40 dBA’nın altına çekmenin yanı sıra iç kısımdaki bileşenlerin ağır yük altındayken bile serin kalmasını sağlıyor.

Windows Hello oturum açma özelliği sayesinde, doğrudan güç düğmesine entegre edilmiş parmak izi okuyucuyla sorunsuzca erişebileceğiniz cihaz, TPM 2.0 ve Kensington Güvenlik Yuvası özellikleri daha iyi korunabilir hale getirilmiş. Dizüstü bilgisayar zengin bağlantı seçenekleri ile dikkat çekiyor. 2 adet USB 3.2 Type-A, 1 adet Thunderbolt 3 özellikli USB Type-C, 1 adet Mini DisplayPort, 1 adet SD 7.0 kart okuyucu, 1 adet Ethernet ve 1 adet HDMI girişi ile bağlantı seçenekleri konusunda kullanıcıların elini güçlendiriyor.

Bağımsız Yazılım Üreticileri (ISV’ler) tarafından test edilmiş yüksek performans ve en yeni teknolojilere sahip tüm bu özellikleri beyaz şık kasasında bir araya getiren ConceptD 3 Ezel Pro, 14 saate varan pil ömrü ile sizi yarı yolda bırakmazken, size de yaratıcılık deneyiminin keyfini yaşamak kalıyor.