İnceleme: Acer ConceptD CP3 Monitör

ConceptD serisinde yer alan bu şık tasarımlı monitör, yüksek standartları ile profesyonel içerik üreticileri için mutlaka incelenmesi gereken bir model.

Acer’ın kısa bir süre önce satışa sunduğu ConceptD CP3 serisinin CP3271KP modeli, 27’’ 4K IPS ekranlı monitörü incelediğimiz ürünlerden biri oldu. ConceptD serisinde yer alan bu şık tasarımlı monitör, yüksek standartları ile profesyonel içerik üreticileri için mutlaka incelenmesi gereken bir model.

ConceptD CP3 serisi 27 inçlik CP3271KP modeli ile fotoğraf düzenleme işlemlerini, ayrıntılı tasarım konseptlerini, video işlerinizi ve karmaşık 3D içerikleri en iyi şekilde görüntüleyebilirsiniz. PANTONE Onaylı 4K UHD ekranlar Delta E <1 ve %90 DCI-P3 sayesinde profesyonel renk doğruluğu sunuluyor. VESA DisplayHDR 400 Sertifikası ile sorunsuz HDR görüntülerin keyfini çıkarın ve bu NVIDIA G-SYNC uyumlu ekranla görsel hataları ortadan kaldırın.

Renk Doğruluğu

Profesyonel tasarım işlerinin profesyonel araçlar gerektirdiğini her zaman belirtiyoruz. ConceptD CP3 serisinden CP3271KP modeli canlı, gerçekçi, aslına sadık renk üretimi sağlayan ve renk teknolojileriyle desteklenen, 4K UHD çözünürlüğe sahip 27 inç IPS ekranları içerik üreticilerin hizmetine sunuyor. Profesyonel işlerde renk doğruluğu en önemli detayların başında geldiği için bu monitörün Renk Kalibratörü sayesinde monitörünüzün renk profilini tek tıklamayla optimize edebilirsiniz.

Geniş Renk Gamı

%90 DCI-P3 ile daha parlak ve gerçeğe daha yakın renkler elde edebilirsiniz. Yumuşak geçişlerin, daha keskin gölgelerin ve tek tip görünümün keyfini çıkarın. DCI-P3, yönetmenler ve yapımcılar tarafından kullanılan uluslararası bir renk standardıdır. Artık cihazlara entegre olan bu standart, renkleri profesyonel düzeydeki kaliteyle eşleştirecek şekilde yeniden oluşturarak yüksek kaliteli fotoğraf, video ve film düzenlemeleri için ideal hale getirir.

Dikkat Çeken 4K Netlik

4K ekranda bir kez çalıştıktan sonra bir daha asla daha azıyla yetinmeyeceksiniz. 3840×2160 çözünürlük ile daha fazlasını görebilir, daha fazlasını yapabilir ve çok daha fazla keyif alabilirsiniz. IPS panelle 178 dereceye kadar olan görüntüleme açılarında daha iyi renk üretimi elde edebilirsiniz.

Jet Hızında Kareler

144 Hz’ye kadar çıkan yüksek yenileme hızıyla son derece akıcı 2D ve 3D hareketli sahneleri görüntüleyebilir ve yeni içerikler oluşturabilirsiniz. Saniyedeki kare sayısının artması, daha hızlı kare işleme ve daha düşük giriş gecikmesi sağlar.

HDR Deneyimi

VESA Sertifikalı DisplayHDR 400’ün sunduğu genişletilmiş kontrast oranı ve renk paleti ile gerçekçi ve doğal görüntüler elde edilebilir. Daha fazla derinlik ve gölgelendirme sayesinde daha koyu siyahlar ve daha açık beyazlar ile iyileştirilmiş parlaklık ve kontrasta sahip görüntüler oluşturabilirsiniz.

Parlaklık, renk gamı, bit derinliği ve yükselme süresi sayesinde VESA Sertifikalı DisplayHDR 400, HDR kalitesini tanımlar ve böylece ekran 400 nite kadar parlaklık sunar.

Rahat Performans

Bu NVIDIA G-SYNC Uyumlu ekran, temel değişken yenileme hızlarıyla (VRR) süper akıcı grafikler ve düşük gecikme sunar. Kırılma, takılma, hata ve titreşim olmadan istediğiniz proje üzerinde tam ekranda veya pencereli modda çalışabilirsiniz.

İçerik üreticileri için tasarlandı

Zamana meydan okuyan tasarımıyla ConceptD CP3 serisi monitör, stant tabanın doğal görünümüyle şık bir dokunuş sergileyerek her çalışma alanını güzelleştirir. Monitörde çok sayıda bağlantı noktası, dahili ışık sensörü ve ışıktan koruyucu gölgelik bulunur. Kısacası bu monitör, tam anlamıyla profesyonel içerik işleri için tasarlanmıştır.

Akıllı Işık Sensörü

Dahili ortam ışık sensörü, ortamın parlaklığını otomatik olarak ölçer ve ekran parlaklığını uygun şekilde ayarlayarak göz yorgunluğunu azaltır.

Gölgelik ile Daha Doğru Renkler

Işıktan koruyucu gölgelik, istenmeyen ortam ışığını engeller, göz yorgunluğunu azaltır ve özel projelerde çalışırken size daha fazla gizlilik sunar.

Detaylı Bilgi için: https://www.acer.com/ac/tr/TR/content/conceptd-series/conceptdcp3