İnceleme: Viltrox NF-E1 Adaptör

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Viltrox’un oldukça kullanışlı bir lens adaptörü olan Viltrox NF-E1 modelini test ettik. Bu adaptör, Nikon F-mount serisi objektifleri Sony E-mount fotoğraf makinelerinde kullanmak için tasarlanmış. Oldukça pratik ve kullanışlı bir ürün. Uyumlu objektiflerin otomatik netleme ve diyafram işlevlerini kameradan kullanmanıza izin veriyor. Exif bilgilerinizi de fotoğrafın içerisine aktarabiliyor.

Viltrox NF-E1’i Sony’nin hesaplı ve kompakt modellerinden A6400 üzerinde ve daha çok Nikon 70-200mm f/2.8 objektifle test ettim. Öncelikle bu adaptörü artıları ve eksileri olarak değerlendirdiğimde artılarının çok daha ağır bastığını söylemeliyim. Kullandığım modelle ilgili olarak bu adaptörün eksi yanı, A6400’ün gövde stabilizeri devre dışı kalıyor ve oto fokus hızı orijinal objektif kullanımı kadar kusursuz olmuyor. Bir parça yavaş olduğu söylenebilir. Artı yanları, Viltrox NF-E1 yanınızda taşımak için oldukça küçük, ağırlığı sadece 92 gr. Adaptörle kullanılan yeni lens serileri çıktıkça yan tarafındaki mini USB bağlantısıyla güncelleme yapmak mümkün. Oto fokus ve diğer tüm elektronik sistemler ise kusursuzca çalışıyor.

Nikon 70-200mm f/2.8’i adaptörle Sony’e takınca görüntü oldukça ilginç oldu. Kamera neredeyse objektifin yanında kayboldu. Sultan Ahmet Meydanı’nda test çekimi yaparken sadece objektifle fotoğraf çekmeye çalışan garip biri gibi görünüyordum. Kameranın sensör stabilizeri devre dışı kaldığından ve tele objektif kullandığımdan enstantaneyi 1/250sn’nin altına indirmemeye çalıştım. Video testleri sırasında da mümkün olduğunca sehpa kullandım. Alan derinliğini kısa tutmayı sevdiğimden f/2.8 açıklıkta çekimler yaptım. Oldukça keskin ve tatmin edici sonuçlar elde ettim. Bu adaptörle Nikon objektifleri kullanarak profesyonel çekimlerimi de yapmam kalite açısından oldukça mümkün.

Geldik o klasik soruya, tavsiye eder miyim? Hem ağır profesyonel ekipman hem hafif aynasız kamera kullanıyorsanız evet ederim. Ekstra para ödemeden profesyonel lenslerinizi aynasız kameranızda kullanmak için oldukça hesaplı ve pratik bir çözüm.