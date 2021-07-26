İnceleme: Zhiyun Smooth Q3

Yazı: Volkan Yetilmezer

Orta sınıf telefon gimbalı, yepyeni tasarımı ve yeni özellikleri ile Zhiyun Smooth Q3 sahnede…

2017 yılında Zhiyun, cep telefonu gimbal pazarını domine eden Smooth Q’yu piyasaya çıkarmıştı. En çok satan telefon gimbalı olma unvanını sahip olmuştu. 2019 yılında yeni tasarım ve özelliklerle Smooth Q2, dünyanın en küçük katlanmayan telefon gimbalı oldu. 2021’e geldiğimizde, orta sınıf telefon gimbalı olarak Smooth Q serisinin yenilenmesine karar verdiler ve sonunda Smooth Q3 piyasaya çıktı. Biraz Smooth Q2, biraz Smooth XS biraz da yeni bir tasarımı harmanlayan Zhiyun, bizler için bu gimbalı en iyi hale getirdi.

Smooth Q3’ten önce piyasaya çıkan X ve XS modellerinin aksine, Smooth Q3, üç açılı bir gimbal. Yani tilt, pan ve roll açılarında birer tane motor var. Bu yüzden her açıda size stabil görüntüler sunmaya çalışıyor. Haliyle giriş seviye olarak değil de orta seviye olarak adlandırılıyor.

Katlanabilir yapısı sayesinde hemen hemen her yere rahatlıkla sığdırabiliyorsunuz. Standart paket içinde ürünün kendisi, tripod ve şarj kablosu mevcut. Eğer Combo paketi alırsanız, harici olarak çanta, bilek askısı ve prime üyelik kodunu pakette bulmak mümkün. Prime üyelik ile ZY Cami uygulamasının sınırlarını kaldırıyor ve farklı çekimler ve bazı artı özelliklere kavuşuyorsunuz. Bir önceki model Smooth X’te, katlama işi biraz zordu. Smooth XS’te sürgülü bir mekanizma kullanıldı. Bu mekanizmanın biraz daha gelişmiş hali ise Smooth Q3’te yer alıyor. Yukarı ittirdiğinizde açılıyor, aşağı indirdiğinizde kapanıyor. Smooth XS’ten tek farkı, yan tarafına bir sıkıştırma vidası konmuş olması. Bu vidayı sıkıştırmadan da kullanabiliyorsunuz ama ne olur ne olmaz diye sıkıştırmakta fayda var. Alt modellerin aksine orta segmentteki Smooth Q3, selfi çubuğu gibi uzamıyor. Yapısı oldukça enteresan, sanki Michael Jackson’ın Smooth Criminal şarkısından fırlamışçasına yatık duruyor. Ama Smooth Q3, Michael’in aksine, altında bir tripod olmadan ayakta duramıyor.

İlginç bir şekilde ilk defa bir Zhiyun gimbalı, ilk açıldığında dikey pozisyonda açılıyor. Tabi ki bunda Instagram ve Tiktok gibi uygulamaların rolü büyük. Elbette yatay çekim de yapabiliyorsunuz. Bunun için sadece arka kısmındaki tetiğe üç kez basmanız yeterli. Sonrası yine 16×9. X ve XS’te olduğu gibi Smooth Q3 de ZY Cami uygulaması ile çalışıyor. Uygulama son derece stabil ve yeni özelliklere sahip. Bunların başında yeni panorama çekim modları, daha iyi bir obje veya nesne takibi, dolly zoom modu, ZY Remo (ikinci telefon ile kumanda) özelliği ve çok daha fazlası var. Hem Android hem de iOS tarafında sorunsuz çalıştığını söyleyebilirim. Son derece kapsamlı ve özel bir program. Bir örnek vermek gerekirse, elinizle kameraya 5 işareti yaparak video kaydına başlayabilir ve hatta obje takibini aktif hale getirebilirsiniz. Yine kameraya 2 işareti yaparak da fotoğraf çekimi gerçekleştirebilirsiniz.

Enteresan bir özellik ise, gimbal üst kısmında yer alan dolgu ışığı. 180 derece dönebilen yapısı ve 3 kademeli ışığı ile çekimlerinizde size yardımcı olmak için yapılmış. Özellikle ön kamera ile çekimler yaparken, haliyle kameranızın flaş ışığını kullanamayacağınızdan, çok mantıklı bir donanım ögesi olmuş diyebilirim. Şuan için sadece gri renklerin hakim olduğu renk seçeneği var. İleride farklı renkler olur mu, şu an için bilinmez…

X ve XS’in aksine, tıpkı Q2’de olduğu gibi 5 farklı moda sahip. PF, L, F, Pov ve Vortex. İşin ilginç yanı, pan açısı limitsiz dönüşe sahip olmasa da Smooth Q3’te vortex modunun yer alması. E peki nasıl vortex yapacağız? Normalde yaptığımızdan biraz farklı olarak, bu sefer gimbalı yatırmıyoruz, sadece joystiği kullanarak limitli bir dönüş yapıyoruz. Aslında ¾ vortex gibi bir şey oluyor. Bu arada tetik tuşuna iki kez basarak yatay ve dikey kullanıma geçmek de son derece kolay oluyor.

Kullanımı son derece basit. Telefonun kendi kamera uygulamasını da ZY Cami uygulamasını da kullanabilirsiniz. Tabi ki ZY Cami ile kullandığınızda Smooth Q3’ün tam potansiyeline erişiyorsunuz. Mesela gövde üzerinde yer alan wide tele zoom özelliği, sadece ZY Cami ile çalışıyor. Eğlenceli özelliklerinden biri de clone modu. Normalde bunu Photoshop ile yapıyoruz veya telefonun panorama modunu kullanarak yapmaya çalışıyoruz. ZY Cami de aynı panorama modunu kullanıyor ama daha rehberli bir şekilde ve kesin sonuçla yapıyor. Bu da, sonrasında sizi uğraştırmayan clone fotoğraflar yaratmanızı sağlıyor. Ayrıca timelapse, hyperlapse, dolly zoom gibi çekim modları da sadece ZY Cami ile çalışıyor. ZY Cami, sadece bir arayüz gibi görünse de, kendi içerisinde üç ana gruba ayrılıyor. Çekim yaptığınız alan, akıllı sahneler ile çekim yapabileceğiniz SMART alanı ve videoları editleyebileceğiniz editleme alanı. SMART alanı, önceden tanımlı şablonlara, 3’er saniyelik klipler ekleyip bunları birleştiren ve size hazır bir video sunan bir alan. Buradaki şablonların sayısı her geçen gün artıyor. Böylece yepyeni videoları, birkaç saniyede oluşturabiliyor ve paylaşabiliyorsunuz. Edit alanında, daha önce çektiğiniz videoları kesip birleştirebilir, müzik ekleyebilir, yazılar veya efektler ekleyebiliyorsunuz. Kendi özel videolarınızı yaratmak için mükemmel bir alan diyebilirim.

Sanırım bu yıl da 2020’de olduğu gibi pek çok Zhiyun gimbalının çıkışına şahit olacağız. Kim bilir daha ne ürünler çıkacak. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.