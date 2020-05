İnceleme: Zhiyun Smooth Q2

Yazı: Volkan Yetilmezer

Karşınızda, dünyanın en küçük, cep telefonları için tasarlanmış olan gimbalı, Zhiyun Smooth Q2…

Kullanıcılar, uzun bir süredir cep telefonu için yeni bir gimbalın çıkmasını bekliyorlardı. 2019’un üçüncü çeyreğinde pek çok yeni modelin sahneye çıkması ile bu beklenti iyice yükseldi. Sonunda 2019’un son çeyreğinde beklenen oldu ve Smooth Q2 piyasaya çıkarak herkesin gönlünü fethetti.

Yıllar önce piyasaya Smooth Q ismi ile çıkan, kullanımı son derece basit olmasına rağmen hem sabitleme yetenekleri ile hem de yazılımsal yetenekleri ile amatörden profesyonele kadar herkesin evine girmeye başaran bir gimbal vardı. Yıllar geçtikçe teknolojik ve tasarımsal olarak eskimeye başladı. Smooth 4’ün piyasaya çıkışı ile, yarı profesyonel ve profesyonellerin cep telefonu gimbalı özlemleri son bulmuş oldu. Ancak Smooth 4, kullanım yönünden amatörlere pek hitap etmiyordu. Üzerindeki tuşların bazılarını hatta netlik/zoom halkasını, amatörler hiçbir zaman kullanmıyordu. Durum böyle olunca, amatörler için Smooth 4 hem boyutları yönünden büyük hem de üzerindeki tuşlar yönünden kullanımı zor kalıyordu. Tabi ki bir de joysticksiz bir gimbal olmasından kaynaklı, bazen insanlar almak istemiyordu. Zhiyun, tüm bu geri dönüşleri pazardan topladı ve AR-GE takımını, hem son teknoloji bir ürün olması hem de mükemmel tasarıma sahip olması için harekete geçirdi. Tasarım demişken, Smooth Q2’nin arka kısmında yer alan tilt motorunun tasarımı bizzat bana ait. 2019 Ocak ayında Zhiyun yöneticilerine gönderdiğim çizimler ile, telefon portunun kapanması sorununa çözüm bulmuştum. Tasarımı direkt olarak uyguladıklarını görmek beni onurlandırdı.

Smooth Q2, hem tasarım yönünden hem de teknolojisi yönünden pek çok yeniliği beraberinde getiriyor. Önce tasarımından başlayayım. En önemli tasarım detaylarından biri, tüm telefon gimballarında yaşanan, telefon girişlerinin kapanması problemi. Yani cep telefonunuzu gimbal üzerine taktığınızda, telefonun alt girişi kapandığından, ne bir mikrofon ne de şarj aletini takamıyordunuz. Yenilikçi tilt motoru sayesinde, telefonunuzun alt kısmında yer alan tüm girişler, artık rahatlıkla kullanılabilir durumda.

Bir başka tasarım değişikliği ise, normalde ucuz olmasını sağlamak için kullanılan plastik gövdenin yerine, Premium bir kullanım için, tüm gövdenin CNC’de işlenmiş alüminyum ile yapılmış olması. Bu, gövdenin biraz ağırlaşmasına ve maliyetin biraz artmasına neden olmuş. Ancak dünyanın en küçük cep telefonu gimbalı olduğu için, üzerine konulacak cep telefonunun ağırlığı ile başa çıkmak için de metal bir gövde kullanılması şart olmuş. Bununla beraber, tutma kulpunun olduğu gövde kısmına, elden kaymaması ve metalin elinizi üşütmemesi için, silikon bir malzeme kaplanmış. Gövde üzerinde ise sadece 3 tuşun yer alması ile de son derece sade ama bir o kadar da albenisi olan bir tasarım elde edilmiş. Boyutlarından bahsetmişken 20.4 cm yüksekliği ile, katlanabilir cep telefonları gimballarından bile daha küçük boyuta sahip.

Yeni tasarım detaylarından bir diğeri ise, telefonunuzu hızlıca çıkartmanızı sağlayan kilit mekanizması. Telefonunuz çaldığında gimbalı elinizde tutup konuşma devri sona eriyor. Aslında bu sistemin yapılmasının temel amacı, telefon ile çekim yapmak istemediğiniz zamanlarda, kilit kısmından telefonu, tutacağı ile birlikte çıkartıp cebinize koymak. Sonrasında çekim yapacağınızda, bir daha bir daha denge ayarı ile uğraşmadan, direkt kilit mekanizmasına telefonu takarak kullanmaya başlamak. Yani zaman tasarrufu yönünden son derece iyi düşünülmüş bir tasarım detayı.

Smooth 4 ile hayatımıza giren, tek hamle ile uyku modu özelliği, Smooth Q2’de de kullanılmış. Ancak bu sefer farklı bir şekilde. Gövde üzerinde pan motorunun üstünde yer alan özel bir mıknatıs sayesinde, mekanik olarak herhangi bir kilide gerek kalmadan, tek bir hamle ile uyku moduna geçebiliyorsunuz. Uyku modundan çıkmak içinse, roll açısını ittirmeniz yeterli.

Zamanının efsanesi Smooth Q’da yaşanılan en büyük problemlerden biri, hangi modda olduğunuzu görememenizdi. Smooth Q2’nin son derece sade tasarımına ek olarak, artık hangi modda olduğunuzu, gövde üzerindeki mod ledleri ile görebiliyorsunuz. Joystickin orta kısmına her bastığınızdaysa mod, bir sonrakine geçiyor. İki kere bastığınızdaysa bir önceki moda geçiş yapıyor. Ve tabi ki en çok sevilen mod olan Vortex, Smooth Q2’de de mevcut. Diğer modlar ise, Pan Following, Locking, Following, POV, uyku ve selfie şeklinde. Gövde üzerindeki diğer tuşlardan bahsedecek olursan, saçma kapama tuşu, kayıt bağlatma/durdurma tuşu ve joystick. Yan kısmında, şarj etmek için kullanabileceğiniz tip c girişi yer alıyor. Bu arada hazır yeri gelmişken söylemekte fayda var, Smooth Q2’nin bataryası çıkabiliyor. Ayrıca alt kısmında, tripod benzeri yerlere bağlamak için 1/4”lik vida girişi yer alıyor. Kutunun içinden mini tripod çıkmıyor.

Smooth Q2’yi yatay modda kullanabileceğiniz gibi, örneğin IGTV için dikey modda kayıt yapmak amacıyla da dikey olarak kullanabilirsiniz. Bunu içinde gimbalı sağa yatırdıktan sonra, tutma kulbunu kendinize doğru hızlıca çevirmeniz yeterli.

Smooth 4’te yaşanılan, telefonlarla uyumluluk sorununu gidermek için çok akıllıca bir yönteme başvurulmuş. Standart olarak kayıt başlatma/durdurma ve fotoğraf çekimini yapmak istiyorsanız, aynı bir selfie çubuğu ile eşleşme yapıyormuşçasına, Smooth Q2 ile telefonunuzu bluetooth ile bağlamanız yeterli. Eğer ki timelapse, hareketli timelapse, panorama, otomatik zoom ve obje takibini kullanmak isterseniz, o zamanda ZY Play ile bağlantı kurmanız yeterli. Böylece tüm fonksiyonları hatta çok daha fazlasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

Daha önceki modellerden de bildiğimiz gibi, kullanım süresi Smooth Q2 için problem değil. 13 ile 17 saat arasında kullanım süresi sunsa da, eğer isterseniz bir powerbank yardımı ile bu süreyi kat ve kat artırabilirsiniz. Hatta sonradan alacağınız uyumlu bir kablo ile, cep telefonunuzu da aynı anda şarj edebilirsiniz. Artık burada tek sınır, telefonunuzun hafızası olacaktır.

Son olarak paket içeriğinden de bahsedeyim. Paketi son derece küçük. Paket içindeyse Smooth Q2, hızlı çıkartılabilir cep telefonu tutucusu, bileklik ipi, şarj için tip c kablosu ve kullanım kılavuzu çıkmakta. Diğer Zhiyun ürünlerinde de olduğu gibi Zhiyun Smooth Q2’yi Türkiye’ye Zoom İthalat getiriyor. Daha fazla bilgi için www.zhiyun-tech.com/turkey adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere…