İnceleme: Fujifilm X100V

Fujifilm’in X100 serisinin en yeni modeli olan X100V test konuklarımızdan biri oldu.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Fujifilm’in X100 serisinin en yeni modeli olan X100V test konuklarımızdan biri oldu. X100 serisinin beşinci nesli olan X100V, popüler tasarımını korurken gelişmiş yeni özelliklerle fotoğraf severlerin beğenisine sunuldu.

Etkileyici görüntüleme yetenekleri ile gelen X100V, 23mm f/2 sabit odaklı bir objektife sahip. Gelişmiş Hibrit Vizör, zor koşullara dayanıklı gövde ve açılabilen yeni LCD gibi yeniliklerle gelen X100V, APS-C format 26.1MP X-Trans CMOS 4 sensör kullanıyor. Piyasada her seviyedeki fotoğraf severler için çok farklı fotoğraf makinesi modelleri bulunuyor. İster amatör ister profesyonel kullanıcılar için Fujifilm ürün portföyünde de farklı modelleri bulmak mümkün. Özellikle, aynasız fotoğraf makinesi ürün ailesinde yer alan yeni model X-T4, fotoğrafçılar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. İncelediğimiz X100V modeli de ilk bakışta X-T4 ile aynı sensör boyutu ve çözünürlüğe sahip olsa da objektifi değişmediği için kompakt sınıfta değerlendiriliyor. Bu iki modeli karşılaştırmak bu yüzden pek doğru olmayacaktır.

APS-C 26.1MP X-Trans CMOS 4 sensör

X100V, pek çok profesyonel fotoğrafçı için her zaman kolayca taşınabilecek ikinci bir gövde alternatifi olarak değerlendirebilir. Özellikle sokak fotoğrafçıları ve belgesel fotoğrafla uğraşanlar için dikkatle incelenmesi gereken bir model. Bu modelde en yeni X-Trans CMOS 4 sensör ve X-Processor 4 görüntü işlemcisi kullanıyor. Aluminat saten kaplama gövdesiyle rafine ve klasik bir fotoğraf makinesi görüntüsüne sahip X100V; gripte, ISO tekerleğinde ve lens gövdesinde kaymaya karşı yapılan iyileştirmeler sayesinde daha konforlu tutuş ve çalışma imkanı veriyor. Gövdenin her türlü iklim şartına karşı dayanıklı olması istenirse opsiyonel olarak satılan PRF-49 koruma filtresi takılması gerekiyor. Keşke bu filtre setin içerisinde hediye olarak verilse diye düşünmeden edemedik tabi… Ayrıca seride bir ilke imza atan X100V modeli, iki yöne (yukarı aşağı) eğilebilen, kaliteli görüntü sunan 3 inç LCD dokunmatik ekrana sahip.

Fujinon 23mm f/2

X100V modelinde güncellenmiş Fujinon 23mm f/2 – f/16 objektif kullanılmış. Bu objektif, küresel sapmaları ve bozulmayı azaltarak gelişmiş keskinlik ve netlik için iki küresel olmayan eleman içeren revize edilmiş bir optik tasarıma sahip. f/2 diyafram değeri loş ışıklı aydınlatılan mekanlarda da çalışmaya uygun ve alan derinliği üzerinde daha fazla kontrol sağlayabiliyor. Ek olarak bu objektifte, güçlü aydınlatma koşullarında çalışırken daha fazla kontrast ve renk doğruluğu için mercek parlamasını ve gölgelenmeyi bastırmak için bir Süper EBC kaplama uygulanmış.

X100V sabit odak uzaklığına sahip gelişmiş bir kompakt model. Ancak 28mm (WCL – 0.8x) ve 50mm (TCL – 1.4x) eşdeğeri dönüştürücüler ile farklı açılarda da fotoğraf ve video çekebilmek mümkün.

Düşük distorsiyon amaçlanarak geliştirilen 23mm f/2 lense sahip X100V, dahili 4-Stop ND filtre de içeriyor. Bu sayede özellikle doğa ve manzara fotoğrafçıları çekimlerinde büyük bir avantaja sahip oluyor.

Gerçek zamanlı görüntü kalitesi

X100V modeli gelişmiş hibrit vizörü sayesinde fotoğrafçılara 0.52x büyültmeli optik vizör (OVF) ile 3.69M nokta OLED elektronik vizör arasında hızlı ve kolayca seçim yapabilme olanağı sunuyor. Yüzde 95 çerçeve kapsamı sunan OVF, paralaks düzeltme çizgileri sunarak dünyayı kesintisiz ve olduğu gibi izlemenizi sağlarken makinenin EVF vizörü gerçek zamanlı bir görüntü veriyor. Böylece fotoğraf çekerken alışkanlıklarınıza göre kolay ve hızlı bir seçim yapılabiliyor. OVF hibrit vizör seçildiğinde alıştığımız optik vizöre çok yakın bir görüntü sunuluyor. Ancak yakın çekimlerde paralaks hataları vizör içerisinde gösterilen kadraj çizgileri ile düzeltilmeye çalışılsa da bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Netlik noktası da yakın çekimlerde OVF’de gördüğünüzden farklı bir yere gidebiliyor.

X100V’nin enstantane aralığı, 30sn-1/4000sn (elektronik 1/32000sn) arasında çalışıyor. Makinenin pil dahil ağırlığı ise sadece 478 gram.

4K 30p Video Çekim

X100V modelinde sunulan saniyede 30 kare ile 4K video veya 1080p ile saniyede 120 kare seçenekleriyle süper yavaş, ağır çekim yapmak da mümkün oluyor. Film çekmeyi sevenler HDMI çıkışlı 10-bit, 4:2:2 renklerin sunduğu canlılıktan ve Fujifilm’in gelişmiş renk üretimi teknolojileri sayesinde ETERNA gibi Film Simülasyonları’nı video çekimlerine ekleyebilmekten memnun kalıyor. Fotoğrafçılar ayrıca “Monochromatic Color” ve “Color Chrome Effect” gibi sayısal çekim işlevleriyle yaratıcı vizyonlarını çekimlere doğrudan yansıtabiliyor.

Film Simülasyon Modları

X100V, Fujifilm’in geleneksel film tabanlı görünümünü sunmak için oldukça gelişmiş ve kontrol edilebilen bir dizi film simülasyon modu sunuyor. Çok yönlü ton varyasyonları sağlamak için toplam 17 Film Simülasyon modu kullanılabiliyor. Bu modlar içerisinde analog günlerde Fujifilm kullanıcılarının yakından tanıdığı Velvia, Provia, Astia gibi film modları seçilebiliyor.

X100V ayrıca film kameralarıyla çekilen fotoğraflarda görülen belirgin grenlilik elde etmek için “Grain Effect” fonksiyonuna sahip. Kullanıcılar gren derecesini kontrol etmek için boyut ve güç ayarlarını da yapabilirler.

Dahili NP-W126S pil, EVF ile çalışırken şarj başına yaklaşık 350 kare, OVF ile çalışırken de şarj başına 420 kare çekim imkanı sunuyor. Tabi bu rakamlar LCD’yi ne kadar süre kullandığınıza göre değişebiliyor. Pil ömrünün kısa olmadığını ve pek çok fotoğrafçı için yeterli düzeyde olduğunu söyleyebiliriz. Makinenin pili çıkarılmadan şarj edilebiliyor.

Dahili Bluetooth ve Wi-Fi, görüntülerin kablosuz olarak mobil cihazlara aktarılmasına ve makinenin akıllı telefon veya tabletten uzaktan kamera kontrolü yapılmasına da imkan sağlıyor.

Sonuç

Fujifilm X100V, X100 serisinin kuşkusuz en iyi modeli. En yeni görüntü sensörü ve işlemcisi ile yüksek görüntü kalitesi elde edilebiliyor. Kullanılan X-Trans sensörü, optik düşük geçirgenlik filtresinin kullanılmamasından dolayı yüksek görüntü kalitesi ve keskinlik sağlayan rastgele bir piksel dizisi kullanıyor. Geleneksel piksel modellerine kıyasla, X-Trans tasarımı, nüanslı renkler ve ton geçişleri üretmek için filmin organik doğasını daha yakından taklit ederken, aynı zamanda hareleri ve kenar yumuşatmayı da azaltmayı başarıyor.

Kullanımı oldukça kolay olan bu yeni modelin kontrolleri ve tuşların yerleşimi gayet iyi düşünülmüş. Ancak kullanılan tuş sayısını biraz fazla bulduk. Bu seride ilk defa kullanılan eğilebilen dokunmatik LCD’de kullanışlılığı bir miktar artırıyor.

Otomatik netleme hızı, bizim çektiğimiz konularda test ederken bizi yormadı. Sensörün tasarımı, hızlı ve doğru AF performansı için 425 faz algılama noktalarını kontrast algılama sistemi ile birleştiren hibrit bir otomatik odaklama sistemine de olanak tanıyor.

ISO 160-12800 hassasiyet aralığı düşük noise etkisi sunuyor. Sürekli çekim performansı mekanik deklanşör ile 11 fps’ye kadar çıkabiliyor ki bu da gayet iyi bir rakam.

Video çekim özellikleri, gelişmiş OVF, düşük ışık performansı, film simülasyonları, önceki modellere göre iyileştirilen ve yeniden tasarlanan optik ve kaliteli gövde yapısı da yine dikkate değer özellikleri arasında…

X100V için eleştirebileceğimiz en büyük eksikliklerden biri, hiçbir optik sabitleyici kullanılmamış olması oldu. Bu eksiklik herkes için sorun olmayabilir. Ancak yine de düşük enstantane değerleri kullanılırken dikkat etmek gerekebiliyor.

X100V sonuç olarak, ikonik X100 serisinin en güçlü modeli olarak başarısını sürdürüyor ve fotoğraf severleri kendine çekmeyi başarıyor.