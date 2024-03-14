İnceleme: Logitech MX Master 3S

Verimliliği ve üretkenliği artıran ürünleriyle her kesimden kullanıcının yakından tanıdığı bir marka olan Logitech’in MX Master 3S kablosuz mouse’unu inceliyoruz.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Verimliliği ve üretkenliği artıran ürünleriyle her kesimden kullanıcının yakından tanıdığı bir marka olan Logitech’in MX Master 3S kablosuz mouse’unu inceliyoruz. Farklı talepleri olan kullanıcıların her ortamda rahatça çalışmasını sağlayan Logitech, geliştirdiği yüzlerce ürünle yıldan yıla büyümeye devam ediyor. Ofis, oyun, eğlence, tasarım ve içerik üretimi konusunda markanın en çok klavyelerini ve mouse çeşitlerini biliyor olabilirsiniz. Bugün de konumuz o meşhur MX Master serisinde yer alan 3S kablosuz mouse modeli olacak.

İçerik üreticileri, grafik tasarımcılar, görüntü işleme ve video düzenlemeleri yapanlar ve tabi ki fotoğrafçılar için ergonomik yapısı ile MX Master 3S verimliliği bir adım öteye taşıyan efsane bir mouse… Ben de MX Master mouse serisindeki modelleri uzun yıllardır kullanıyorum. Bu yazıyı hazırlamadan önce birkaç haftadır 3S modeli ile çalışıyorum.

Yeni Nesil Hassas Sensör

MX Master mouse serisinin her yeni modelinde kullanıcıların işine yarayacak etkili düzenlemelerin yapıldığını görüyorum. MX Master 3S profesyonel içerik oluşturucularının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için, cam dahil çoğu yüzeyde kullanılabilen ve yüksek çözünürlüklü monitörlerle daha hızlı iş akışı sunan 8.000 DPI’lık bir optik sensöre sahip. Öncelikle bu seri uzun süreler ekran başında çalışanlar için ergonomik bir tutuş sağlıyor ve bileğinizi yormadan çalışmalarınızı yapmanıza imkan tanıyor.

3S, parmaklarınızı yerleştirebileceğiniz geniş bir yüzeye sahip. Avucunuzu ve parmaklarınızı desteklemek için tasarlanan ergonomik yüzey konforlu bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Dokulu yüzeyler, tam kontrol için sağlam kavrama sağlıyor. 3S’in eğimli açısı, daha iyi konfor için kolunuzu daha doğal bir konumda tutmaya yardımcı oluyor. Başparmak kontrolleri kolay ve hızlı gezinti için ideal şekilde konumlandırılmış. Yan kaydırma tekerleği, akıcı yatay gezinti için başparmakla hareket ettirilebiliyor.

Sessiz Tıklama!

MX Master 3’e göre %90 daha sessiz tıklama teknolojisine sahip olan 3S’in ağırlığı 141 gram. Tıklama sesi çoğu kişiyi pek rahatsız etmeyebilir. Ama yapılan işe ve çalıştığınız yere göre bu değişebilir. 3S’i ilk kullandığımda bunu çok önemsemedim esasında… Ancak MX Master 3 ile karşılaştırınca sessiz tıklamanın ne demek olduğunu daha iyi anladım. 3S daha az gürültülü ancak aynı hissiyata sahip bir tıklama deneyimi sunuyor. Gürültüsüz tıklamanın hassasiyet algısı ya da işlevselliği konusunda bir sıkıntı yaratmadığını söylemeliyim.

Bu özelliğe son derece sessiz MagSpeed elektromanyetik kaydırma tekerleği eklendiğinde, hiçbir dikkat dağınıklığı olmadan yüksek performanslı bir deneyime sahip oluyorsunuz. MagSpeed elektromanyetik kaydırma, tek bir pikselde duracak kadar hassas ve bir saniyede 1.000 satır kaydıracak kadar hızlı…

Tekerleğin üzerinde hassasiyetle işlenen çelik detaylar dokunma hissiyatını artırırken ideal bir ağırlık ve dayanıklılık sunuyor.

Logi Options+ Yazılımı

MX Master 3S, Logi Options+ yazılımıyla uyumlu olarak çalışıyor. Kullanıcılar tuşları istedikleri gibi özelleştirebiliyor, önceden tanımlanmış görevleri kullanabiliyor veya uygulamaya özel kendi profillerini oluşturabiliyor. Aynı zamanda mouse izleme hızı ayarlanabiliyor ve iş akışını optimize etmeye yarayan birçok fayda tek bir uygulama üzerinden yapılabiliyor.

Üç cihaz bağlanabiliyor

Zorlu ortamlarda bile güvenli bir bağlantı için hem Bluetooth hem de Logi Bolt kablosuz teknolojisi ile gelen MX Master 3S, üç adede kadar cihaza hızlıca bağlanabiliyor. Bu da farklı cihazlarla aynı ortamda kolayca çalışabilmenizi sağlıyor.

Mouse, Windows, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS ve Linux cihazlar ile uyum içerisinde çalışıyor. Ben de yaptığım incelemede kullandığım bilgisayar dışında bir tablette de deneyimledim. Bluetooth ile hızlıca ve bir problem yaşamadan tablete bağlayabildim. Mouse’un altındaki düğmeye basıldığında da kolayca cihazlar arasında geçiş yapılabiliyor.

Logitech çevresel duyarlılığa ürünlerinde de yer veriyor. MX Master 3S, karbon nötr sertifikalı olarak üretiliyor. Geri dönüştürülmüş plastikler ve çevreye duyarlı ambalajlar kullanılıyor. 3S modelinin iki rengi bulunuyor. Görmeye alışık olduğumuz grafit ve bu incelemede gördüğünüz açık gri… İlk başta açık gri renge biraz önyargılı yaklaşsam da bir süre sonra alıştığımı ve masaya hareket getirdiğini söylemeliyim.

70 güne kadar çalışma imkanı

Mouse’un kablosuz çalışma mesafesi yaklaşık 10 metre. 3S’te kutudan çıkan USB-C kablosuyla şarj edilebilen 500mAh’lik pil bulunuyor. Firma tam şarj ile yaklaşık 70 güne kadar kullanım ömrü sunduğunu belirtiyor.

Şarj süresi gün içerisindeki kullanımlara göre değişiklik gösterse de haftalarca kafanızın rahat olacağını bilin. Hatta bir dakikalık şarj ile yaklaşık üç saatlik kullanım sağlanabiliyor.

Sonuç olarak Logitech MX Master 3S, uzun saatler boyunca çalışan profesyoneller için tasarlanmış ergonomik bir mouse olmuş. Uzun pil ömrü, sessiz tıklama özelliği, 8000dpi hassas izleme sensörü, cam dahil neredeyse her yüzeyde kullanılabilmesi, farklı cihazlarla uyumu ve özelleştirilebilen ayarları bu ürünün dikkat çeken özelliklerinden bazıları…