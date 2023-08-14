İnceleme: Nikkor Z 400mm f/2.8 TC VR S

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Geçtiğimiz günlerde Nikon’un çok özel bir tele objektifini inceleme fırsatı buldum. Nikon’un, dahili teleobjektif dönüştürücüye sahip bu yeni full frame prime objektifi Nikkor Z 400mm f/2.8 TC VR S, Nikon Z serisi fotoğraf makineleri için tasarlanmış. Ben de bu yeni tele objektifi Nikon’un amiral gemisi aynasız fotoğraf makinesi Z9 ile birlikte kullandım.

Deneyimlerimden ve objektifin özelliklerinden kısaca bahsetmeden önce şunu söyleyeyim. Bu objektifle 3-4 gün zaman geçirdim. Keşke fırsat olsaydı vahşi yaşamdan da fotoğraflar çekip sizlerle paylaşabilseydim. Ama yine de şanslıyız, çünkü İstanbul’da kuşlar, kediler ve horozlar bizi yalnız bırakmadı.

Dahili Tele Konvertör

Üst düzey standartlara sahip 400mm’lik bu objektifin öne çıkan pek çok özelliği var. Bunlardan biri dahili bir tele konvertöre sahip olması. Objektifin arka kısmında yer alan bu dahili konvertörün kilit düğmesini açıp, butonu hareket ettirerek birkaç saniye içerisinde objektifin odak uzunluğunu 1.4 kat artırabiliyorsunuz.

Çekim yaparken duruşunuzu değiştirmeden ve gözlerinizi vizörden ayırmadan teleobjektif dönüştürücüyü devreye almak mümkün. Bunun için sadece birkaç kez deneme yapmanız yeterli olacaktır. 400mm’lik bu objektifi dahili tele konvertör ile 560mm’ye çıkarabiliyorsunuz. En önemlisi de 560mm’ye çıkarıldığında bile görüntü kalitesi korunuyor ve keskinlik kaybolmuyor.

İnanılmaz bir keskinlik…

Bugüne kadar farklı serilerde pek çok objektif inceledim. Ama bu objektifin keskinliği çok farklı ve şaşırtıcı… Bu tele objektifin bir diğer önemli yönü ise tabi ki f/2.8’lik diyafram açıklığına sahip olması. Fotoğrafçıların hayatlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanan objektif, hızlı f/2.8’lik diyafram açıklığı ve yüksek AF performansı ile hayalleri süslüyor diyebilirim.

Bu bahsettiğimiz tele objektif parası olan herkesin anında sahip olabileceği bir ürün değil ne yazık ki. Titiz bir üretimle yüksek kalite standardına sahip bu objektifi özel olarak sipariş etmeniz gerekiyor. Bu kalitede bir objektifin fiyatını merak ediyorsanız size ortalama bir fiyat söyleyebilirim. Ülkemizde 450 bin TL civarında bir fiyatla satışa sunuluyor. Ancak bu fiyatın ortalama bir fiyat olduğunu ve döviz kurlarındaki oynamalarla değişebileceğini hatırlatmak isterim.

Böylesine yüksek kaliteli ve pahalı bir objektif kullandığınızda tabi doğal olarak fotoğrafçının taleplerinde de bir artış oluyor. Daha çok vahşi yaşam, doğa ve spor için kullanılacağını göz önüne aldığınızda ilk beklenti hızlı bir otofokus performansı sunması olacaktır. Nikkor Z 400mm, yeni bir netleme sisteminin kullanıldığı ilk Z serisi objektif. Otomatik netleme sistemi çok iyi… Yapılan tüm iyileştirmeler sonucunda diğer serilere göre daha hızlı ve daha sessiz bir çekim imkanı sunuyor.

Bu tele objektif aynı zamanda Nikkor geçmişindeki en yüksek yansıma önleme performansını sunan Nikon’un yeni optik kaplamasına sahip. Nikkor Z 400mm’nin tasarlanan yeni kaplaması, hem çapraz hem de dikey yönlerden gelen tesadüfi ışığı ortadan kaldırarak gölgelenme ve parlamayı azaltıyor. f/2,8’lik en açık diyafram değeri, etkileyici alan derinliği ve güzelce yuvarlatılmış bokeh ile güçlü bir görüntü kalitesi sunuyor.

Objektif içi titreşim önleyici…

Objektif içi titreşim azaltma özelliği çekim yaparken size 5,5 stopluk bir avantaj sağlıyor. Objektif, Nikon Z9 ile kullanıldığında ise Senkro VR özelliği de aktif oluyor.

Yeri gelmişken objektifin ağırlığı 2950 gram. Bu ağırlık size elde bile fotoğraf çekebilme şansı sağlıyor. Ama bu objektifle uzun süreler elde tutarak fotoğraf çekebileceğinizi düşünmeyin bile… Ben bir vapur yolculuğunda yaklaşık 15-20 dakika elde fotoğraf çekmeye çalıştım. İnanın bu durum bir süre sonra sizi oldukça zorluyor.

Genellikle yaptığım çekimlerde objektifi hem tripodla hem de bir monopodla birlikte kullandım. Hatta varlığını bile unuttuğum monopodun tozunu sildikten sonra nerede kullanılması gerektiğini de tekrar hatırlamış oldum.

Objektifin ağırlık merkezi, daha dengeli bir çalışma kabiliyeti sunmak ve duruşunuzu daha az değiştirmenizi sağlamak için arkaya doğru yerleştirilmiş. Tüm hareketli parçaların etrafındaki yalıtım, tozu ve nemi uzak tutmaya yardımcı oluyor ve Nikon’un flor kaplaması ön merceği koruyor.

Nikon’un ünlü ergonomik özellikleri, sahada çekim yaparken size her türlü avantajı sunuyor. Fn düğmelerine, netleme halkasına, sessiz kontrol halkasına çeşitli işlevler atayabilir, özelleştirebilirsiniz. Netleme mesafelerini kaydetmek için hafıza ayarı düğmesini de kullanabilirsiniz. Bu hafıza düğmesi özellikle spor karşılaşmalarında çok işe yarayacaktır.

En kaliteli optik elemanlar yer alıyor

Bu devasa objektif 25 eleman ve 19 gruptan oluşuyor. Nikon ED, Süper ED ve SR cam mercekleri renk sapmalarını azaltmaya yardımcı oluyor. Çıkarılabilir tripod ayağı, objektif bir tripod ya da monopoda takıldığında optimum denge sağlıyor. Elde taşımak gerektiğinde hızlıca yukarıya döndürülebiliyor.

Ön çapı bu denli büyük olan objektiflerde entegre filtre yuvasını görmüşsünüzdür. Bu tele objektifte de entegre filtre yuvasına uyumlu farklı filtreler takılabiliyor. Objektifle birlikte ince detayların bile düşünüldüğü sağlam bir taşıma çantası, parasoley, geçmeli ön objektif kılıfı ve askı geliyor.

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