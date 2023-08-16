General Mobile İki Yeni Telefon Tanıttı

Ulaşılabilir ve yenilikçi teknolojilere sahip akıllı mobil çözümler geliştiren General Mobile, teknoloji ekosistemindeki ürünlerine yenilerini ekleyerek ürün gamını genişletiyor. Marka, gerçekleştirdiği #GücüSerbestBırak lansmanında yeni teknoloji ekosistem ürünleriyle birlikte merakla beklenen iki yeni akıllı telefonunu tanıttı.

General Mobile, gerçekleştirdiği lansmanda yeni ürünlerini tanıttı. Merakla beklenen GM Phoenix 5G ve GM 24 Pro ürünlerini kullanıcılarının beğenisine sunan General Mobile lansmanında genişbant çözümlerine, akıllı ev ürünlerine ve giyilebilir aksesuarlarına da yer verdi.

“İş modelimizi her geçen gün geliştiriyor ve genişletiyoruz”

Lansmana ev sahipliği yapan General Mobile Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner; “General Mobile olarak 2005 yılından bu yana sürdürdüğümüz başarılı iş modelimizi, genişleyen tüketici trendleri, gelişen teknolojiler ve dönüşen iş modelleri ile birlikte biz de her geçen gün geliştiriyor ve genişletiyoruz. Bu doğrultuda akıllı telefonla ile yakaladığımız başarıyı, bir teknoloji ekosistemi oluşturmak noktasında da sürdürüyoruz.” dedi.

GM Phoenix 5G

Uzun zamandır merakla beklenen karbon siyahı rengiyle göz kamaştıran GM Phoenix 5G tüketiciyle buluşuyor. AMOLED teknolojisine sahip 3D kavisli ekranıyla GM Phoenix 5G, 1 milyardan fazla renk uzayı ile yüksek renk doğruluğu sağlarken, 120Hz ekran yenileme hızıyla yüksek grafik performansı sunuyor. 6.78″ FHD+ geniş ekranı sayesinde her detayı daha net ve daha gerçekçi deneyimlemenize olanak tanıyan GM Phoenix 5G, Schott Xensation 0.55mm güçlendirilmiş cam korumasıyla geliyor.

GM Phoenix 5G, 200MP AI Matrix kamerasıyla sıradan anları bile muhteşem anılar haline dönüştürüyor. Geniş açı, makro ve derinlik kameralarıyla dört arka kameraya sahip olan GM Phoenix 5G ayrıca 16MP ön kameraya sahip.

Aynı zamanda hızlı tempolu yaşama uyum sağlayan GM Phoenix 5G‘nin kalbinde yüksek performanslı MediaTek Dimensity 7050 5G işlemci yatıyor. 8 çekirdekli işlemcisi ve 16GB’a varan RAM teknolojisiyle hızlı ve akıcı bir kullanım deneyimi vadediyor. Etkileyici batarya ömrü ve 66W ultra hızlı şarj özelliğiyle dikkat çeken GM Phoenix 5G ekran içine yerleştirdiği parmak izi okuyucusu ile güvenlik konusunda da tatmin ediyor.

GM 24 Pro

Beyaz Kuğu ve Gri Gölge renkleriyle GM 24 Pro, zarafet ve gücün mükemmel uyumunu 7.96mm ultra ince gövdesinde bir araya getiriyor. 6.7″ FHD+ boyutlu ekranını AMOLED teknolojisiyle donatan GM 24 Pro, 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Mediatek Helio G99 işlemcisiyle oyunlarınızı, uygulamalarınızı ve çoklu görevlerinizi akıcı bir şekilde yönetmenizi sağlayan GM 24 Pro, 16GB’a varan RAM ile performansı üst seviyelere çıkarıyor. 256GB hafızası bulunan GM 24 Pro, ayrıca 1TB’a kadar da MicroSD kart desteği sağlıyor. Performansı ile kendinden söz ettiren GM 24 Pro 5000mAh pil ömrü ve 33W hızlı şarjı tüm gün kullanım sağlıyor.

108MP AI Süper Piksel Modu ile fotoğraflarınızı inanılmaz bir detayla yakalayarak gerçekliği en net şekilde yansıtmanızı sağlayan GM 24 Pro’nun ayrıca makro ve derinlik kameraları da bulunuyor.