İnceleme: Nikon Z8

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Nikon, geçtiğimiz aylarda sınıfının en iyilerinden olan Z9 full frame aynasız fotoğraf makinesiyle aynı sensör ve işlemciye sahip biraz daha küçük, hafif yeni bir modeli satışa sundu. Bu yeni model Z8 adını taşıyor ve daha küçük bir gövdede Z9 ile çok benzer özellikler sunuyor.

İsterseniz önce bu yeni modelin öne çıkan özelliklerinden bazılarını madde madde sıralayalım.

* Nikon Z8, 45,7 MP’lik full frame CMOS sensör kullanıyor.

* Saniyede 20 kare RAW, 30 kare tam boyutlu JPEG fotoğraf çekebiliyor.

* Konu tanımalı çok hızlı AF izleme yapabiliyor.

* Gövde içi sarsıntı önleyici ile 6 stopa kadar elde çekim imkanı sunuyor.

* Gelişmiş 8K ve 4K video çözünürlükleri destekliyor.

* ProRes, H265 ve H264 seçenekleri kullanılabiliyor.

* Yeni tip yüksek çözünürlüklü hareketli bir LCD, CFexpress ve SD kart desteği, çift USB-C bağlantı noktası gibi daha pek çok ayrıntı yer alıyor bu yeni gövdede…

Nikon’un 2021 yılında çıkan efsanevi Z9 modelini hatırlarsınız. Z9 çok iyi bir fotoğraf makinesi olmasına karşın pek çok fotoğrafçının taşımak istemeyeceği kadar ağır ve büyüktü. İşte Nikon bu geri dönüşleri ve geliştirmeleri yeni bir gövdede bir araya getirmiş oldu. Z8 hibrit bir fotoğraf makinesinde olması gereken hemen her özelliğe sahip ve çok daha küçük bir makine. Ancak küçük derken de kompakt bir model aklınıza gelmesin tabi… Ağırlığı yaklaşık 910 gram. Z9’dan yüzde 30 ve D850’den de yüzde 15 daha küçük. Merak edenler için Z9’un gövde ağırlığı 1340 gramdı.

Tabi doğal olarak gövde küçülünce kullanılan pilde değişmiş oldu. Z9 yaklaşık 740 kare fotoğraf çekebilirken, Z8 ise yaklaşık 340 kare fotoğraf çekebiliyor. Yaptığım fotoğraf ve video çekimlerinde de pil ömründe bir sıkıntı yaşamadığımı söylemeliyim.

Z8 hem fotoğraf hem de video alanında çalışan profesyoneller için tam bir performans canavarı olmuş dersek yanılmayız. Z8’de yaklaşık 46 MP’lik full frame CMOS sensör yer alıyor. ISO aralığı 64 ile 25.600 arasında değişiyor. Bu aralık zorlanarak 32 ile 102.400’e kadar genişletilebiliyor.

Makinede Expeed 7 görüntü işlemcisi yer alıyor. Bu da yüksek hızda netleme, akıcı video, karmaşık AF hesaplamaları ve yüksek hızda seri çekim gibi özellikleri sorunsuzca sağlamasına imkan veriyor. Z8 sadece elektronik deklanşör kullanıyor. Enstantane hızı maksimum 1/32.000 saniyeye kadar çıkabiliyor. Böylece çok hızlı araba çekimlerinden spor karşılaşmalarına kadar hızlı hareket eden tüm olaylar en doğru şekilde fotoğraflanabiliyor. Mekanik bir enstantane kullanılmadığı için makineden ses çıkmıyor. Bu sessizlik çoğu ortamda oldukça işe yarabilir.

Z8, Z9’a göre daha küçük bir gövde dedik. Ancak sağlamlık ve güvenli kullanım anlamında asla geride olduğunu söyleyemeyiz. Gövde magnezyum alaşım ve karbon fiber malzemelerle üretilmiş. Makinenin tüm kontrol düğmeleri Z9’a ve diğer Nikon makinelere çok benziyor. Eğer daha önce bir Nikon makine kullanmadıysanız bile alışmanız çok uzun sürmeyecektir.

Gövdenin sol üst kısmında yine alışık olduğumuz mod, çekim hızı ve beyaz ayarı gibi ayarlar yapılabiliyor. Gövdenin sol alt kısmında bir AF mod düğmesi yer alıyor. Bu düğmeye basılı tuttuğunuzda ön ve arka kadranı döndürerek AF ayarlarına hızlı erişim sağlayabiliyorsunuz.

Bu arada test için gelen Z8’i 24-70mm f/2.8 S objektifle birlikte kullandım. Bu objektifin performansını da çok beğendim. Z8’de derin öğrenmeye sahip bir otofokus var. İnsanlar, köpekler, kediler, kuşlar, otomobiller, motosikletler, bisikletler, trenler ve uçaklar için hassas algılama ve izleme özelliği yer alıyor. Konu algılama ve AF özellikleri, video ve durağan görüntüler için -9 EV’ye kadar inerek çalışıyor. Konu hızlı ve baş aşağı hareket etse bile gözlerde netleme yapabiliyor.

Nikon’un diğer üst düzey gövdelerinde olduğu gibi Z8’de de açma kapama düğmesini bir tık ileri aldığınızda tuşlar karanlıkta da görünür hale geliyor. Bu özellik, gece ve loş ışıklı ortamlardaki çekimlerde çok işe yarıyor. Z8 gövdesinde ilk kez gördüğüm ilginç bir şey var. Bu gövdede iki adet USB-C bağlantı noktasına yer verilmiş. Böylece aynı anda veri transferi, şarj, internet, PC bağlantısı gibi farklı işlevler sorunsuzca yapılabiliyor. Bu USB-C bağlantıların hemen üstünde gerçek boyutlu bir HDMI, mikrofon ve kulaklık girişi de yer alıyor.

Gövdenin diğer tarafında ise çift hafıza kartı yuvası bulunuyor. Bu gövde de hem SD hem de CFexpress kartlar kullanılabiliyor. Tabi söylemeye gerek yok ama bu makine ile 4K veya 8K video kaydı yapmak istiyorsanız yüksek hızlı hafıza kartlarına da yatırım yapmanız gerekiyor.

Z8’de 3.2 inç büyüklüğünde dokunmatik hareketli bir LCD kullanılıyor. Bu LCD Z9’dakiyle aynı özelliklere sahip. Kullanılan elektronik vizörü de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle benim gibi gözlük kullananlar için vizör etrafındaki o minik lastik parçasının bile çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu modelde de Z9’daki gibi yuvarlak ve çok kalın olmayan vizör lastiği yer alıyor.

Nikon’un bu makinelerinde sevdiğim bir diğer özellikte baştan aşağı timelapse yapabilmeniz. Tabi bu hibrit modelin en iddialı olduğu özelliklerden biri de video çekim modları. Z8’de gerçekten çok ama çok detaylı video kaydı yapılabiliyor. Eğer bu modeli kullanacaksanız video çekimi konusundaki tüm detaylara da hakim olmanız gerektiğini hatırlatmak isterim.

Z8, N-RAW 12bit, ProRes RAW HQ 12 bit, ProRes 422 10 bit, H265 10 bit, H265 8 bit ve H264 8 bit video kaydı yapabiliyor. 8K 30p, 4K 120p gibi çekim seçenekler de yer alıyor. Yani Z8 ile keskin, yüksek renk doğruluğuna sahip iddialı çekimler yapabilmeniz mümkün. Makinede eksik bir şey olduğunu sanmıyorum. Gerisi sizin yeteneklerinize kalmış.

Z8’in tanıtılan aksesuarlarında bir de dikey pil tutucu yer alıyor. Esasında bunu takınca neredeyse Z9’dan bile büyük oluyor, ama dikey çekim yapma veya telefoto objektifleri dengelemenin yanı sıra uzun süreli tüm gün çekimler için harici bir tutacak olarak da kullanılabiliyor. Sonuç olarak Nikon Z8, işi fotoğraf ve video üretimi olan profesyonellerin ihtiyaç duyabilecekleri hemen her konuda yüksek bir performans ortaya koyuyor.

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